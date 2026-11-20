Cha con ông Elon Musk tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hồi tháng 5 - Ảnh: REUTERS

Theo báo The Standard, ngày 19-11, tỉ phú Tesla Elon Musk cùng con trai nhỏ X Æ A-Xii đã xuất hiện tại Thâm Quyến, nơi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC.

Trong cuộc gặp với ông Nhậm Hồng Bân, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc, ông Musk tự nhận mình là "người hâm mộ cuồng nhiệt" Trung Quốc.

Ông sau đó quay sang hỏi con trai đang ngồi bên cạnh: "Con có yêu Trung Quốc không?".

"Có!", cậu bé nhanh nhảu đáp, khiến cả ông Musk và ông Nhậm cùng bật cười.

"Tất nhiên rồi, thằng bé nghĩ Trung Quốc là thiên đường đồ chơi", ông Musk giải thích. Theo ông, trên đồ chơi của con đều mang dòng chữ "Made in China" (Sản xuất tại Trung Quốc). "Tất cả đồ chơi của thằng bé đều được làm ở đây, nên nó luôn mong được đến Trung Quốc".

Khoảnh khắc được tài khoản truyền thông Yuyuan Tantian chia sẻ trong đoạn video dài 24 giây - Ảnh cắt từ video



Theo The Standard, đây là chuyến thăm Thâm Quyến công khai lần đầu tiên của tỉ phú Elon Musk. Tại đây, ông ca ngợi kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và đặc biệt là hệ thống đường sắt Trung Quốc, đồng thời khẳng định Tesla sẽ tiếp tục tăng sản lượng tại nước này.

Con trai ông Musk - cậu bé X Æ A-Xii - từng gây chú ý khi cùng cha tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5.

Khi ấy, cậu bé mặc áo khoác lụa kiểu Trung Hoa, đeo túi hình mặt hổ, tung tăng bước đi tại Đại lễ đường Nhân dân. Theo báo SCMP, mẫu áo khoác và chiếc túi cậu sử dụng sau đó nhanh chóng "cháy hàng" trên các sàn thương mại điện tử.