Ông Zelensky chỉ trích một số liên minh hỗ trợ Ukraine chỉ là 'vỏ rỗng'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ngày 20-5-2024 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đặt dấu hỏi về hiệu quả của các liên minh quốc tế hỗ trợ Kiev, đồng thời cảnh báo một số liên minh chỉ là những "chiếc vỏ rỗng", trong bối cảnh viện trợ quân sự và tài chính từ phương Tây ngày càng gặp nhiều trở ngại.

Theo báo Pravda, trong bài phát biểu qua video ngày 15-11, ông Zelensky kỳ vọng Liên minh Tự nguyện - nhóm các nước đang xây dựng cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu đạt thỏa thuận hòa bình - sẽ giúp định hình "một lập trường châu Âu thực sự vững mạnh và thống nhất" trong đàm phán với Nga.

"Chúng tôi cũng đang chuẩn bị tiến hành rà soát hoạt động của các liên minh hỗ trợ Ukraine để xem liên minh nào thực sự hoàn thành nhiệm vụ và liên minh nào, nói thẳng ra, chỉ là những chiếc vỏ rỗng. Chúng tôi sẽ hành động để mang lại thực chất cho các cơ chế này. Xin cảm ơn tất cả những ai đang giúp đỡ chúng tôi!", ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky không nêu đích danh liên minh nào kém hiệu quả. Tuy nhiên hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine từng yêu cầu kiểm toán các sáng kiến quốc tế hỗ trợ nước này, trong đó chỉ đích danh một liên minh do châu Âu hậu thuẫn phụ trách xây hầm trú ẩn dân sự.

Theo Đài RT, cảnh báo này được đưa ra khi nhiều chương trình viện trợ quân sự của phương Tây đang thiếu ngân sách, trong đó có sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc dẫn đầu và Danh sách Yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là cơ chế cho phép các đồng minh châu Âu và Canada tài trợ kinh phí mua vũ khí Mỹ cho Kiev.

Ngày 13-11, Ba Lan tuyên bố đình chỉ đóng góp cho PURL do thâm hụt ngân sách và chi tiêu quốc phòng trong nước ở mức cao.

Bên cạnh đó, một số lô hàng vũ khí Mỹ bị chậm tiến độ. Ông Zelensky nhắc lại lời kêu gọi cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot và NASAMS do Mỹ sản xuất, trước thềm cuộc họp của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine vào tuần tới.

Tiến độ bàn giao các khí tài này đang đình trệ do thiếu tên lửa đánh chặn, cùng nhu cầu quân sự của Mỹ tăng cao vì xung đột tại Iran.

Về phía Nga, Matxcơva cáo buộc các nước châu Âu đang tìm cách phá hoại đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, đồng thời yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, như một phần của bất kỳ thỏa thuận giải quyết xung đột nào.