Cầu Crimea nối miền nam Nga với bán đảo Crimea - Ảnh: TASS

Cập nhật trên Hãng thông tấn Tass ngày 21-11, Phó thủ tướng Nga Andrei Nikitin cho biết giao thông đường sắt qua cầu Crimea, nối bán đảo Crimea với miền nam Nga, đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tấn công của Ukraine.

"Hoạt động của tàu hỏa trên tuyến đường sắt qua cầu Crimea đã được khôi phục hoàn toàn" - ông Nikitin cho biết.

Ông nhấn mạnh: "Các đoàn tàu trên tuyến này đang hoạt động theo đúng lịch trình".

Cầu Crimea - hay còn gọi cầu eo biển Kerch - là cây cầu đường bộ và đường sắt dài 19km, nối miền nam Nga với bán đảo Crimea (Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014). Đây là cây cầu dài nhất tại châu Âu.

Phần đường bộ và đường sắt của cầu chạy song song, đều được chống đỡ bằng trụ bê tông. Các trụ này nối với một nhịp cầu rộng hơn có kết cấu vòm thép, cho phép tàu thuyền qua lại bên dưới cầu, giữa biển Đen và biển Azov.

Những ngày qua quân đội Ukraine liên tục tấn công, gây hư hại cho cầu Crimea. Một nhịp cầu đường bộ đã bị đánh sập sau cuộc tập kích bằng tên lửa Flamingo của Ukraine hôm 17-11.

Sau đó, Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea bằng tên lửa Neptune vào ngày 19-11. Bộ Quốc phòng Ukraine lúc đó nói: "Các đòn tập kích đã đánh trúng khu vực gần vòm cầu và đường ray xe lửa. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá, nhưng trước mắt, toàn bộ hoạt động lưu thông đường sắt đã tạm dừng".

Cầu Crimea trong ảnh chụp vào tháng 10-2022 (ảnh trên). Bên dưới là ảnh chụp đoạn video do phía Ukraine công bố ngày 17-11-2026, cho thấy một phần cây cầu bị hư hại - Ảnh: AFP

Ngày 21-11, báo The Kyiv Independent đăng tin: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cho biết Nga có thể mất từ vài tháng đến 1 năm để dỡ bỏ phần cầu Crimea bị sập.

Ông Khmara nói rằng phần cầu đường bộ bị sập đã cản trở tàu thuyền qua lại bên dưới cầu, buộc chính quyền Nga phải tìm phương án dỡ bỏ kết cấu cầu bị đổ sập.

"Chúng tôi được biết họ đang đánh giá tình hình. Họ đã cử thợ lặn xuống kiểm tra và đang xem xét kỹ lưỡng phương án nâng phần cầu bị hư hại lên và di dời nó" - ông Khmara nói.

Như vậy phần đường sắt trên cầu Crimea đã khôi phục hoạt động, trong khi phần cầu đường bộ vẫn chưa được khắc phục, đặc biệt là đoạn bị sập. Nói cách khác, cầu Crimea đã khôi phục lưu thông đường sắt, nhưng chưa thể xem là đã sửa chữa toàn bộ.