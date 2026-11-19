Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Caracas, Venezuela ngày 18-11-2026 - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bất ngờ tới Venezuela, công bố đạt thỏa thuận quân sự

Ngày 18-11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo đã đạt thỏa thuận hợp tác quân sự với Venezuela trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Caracas, theo Hãng tin AFP.

Lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tiếp ông Hegseth tại dinh tổng thống, trước khi ông lên đường đến Colombia sau đó cùng ngày.

"Chúng tôi xem đây là sự khôi phục quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa hai quân đội lớn mạnh của chúng ta" - ông Hegseth nói.

Theo bà Rodriguez, thỏa thuận nhằm tăng cường công tác huấn luyện, trang thiết bị phục vụ hoạt động quân sự và khả năng tiếp cận các công nghệ mới cho lực lượng vũ trang Venezuela.

Các quan chức an ninh Mỹ đánh giá về những sự cố công nghệ gần đây

Theo Hãng tin AFP, ngày 18-11, các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ khẳng định trước Quốc hội nước này rằng những sự cố gián đoạn dịch vụ công nghệ gây chú ý gần đây tại Mỹ không liên quan đến nhau và không phải do các tác nhân "độc hại" gây ra.

"Đây là những sự cố gián đoạn dịch vụ riêng biệt, xuất phát từ hoạt động bảo trì và những thay đổi về kỹ thuật" - Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ về "các mối đe dọa toàn cầu".

"Không có dấu hiệu nào cho thấy những sự cố này bắt nguồn từ các tác nhân đe dọa bên ngoài hoặc các tác nhân được nhà nước bảo trợ" - ông Clayton nói.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin và Phó giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Christopher Raia cũng đưa ra nhận định tương tự.

Chỉ huy CENTCOM đến Israel, gặp các quan chức quân đội

Ngày 18-11, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã gặp các quan chức quân đội Israel trong chuyến thăm nước này, giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ - Iran gia tăng, theo Hãng tin AFP.

"Cuộc họp ba bên đã diễn ra với sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad Roman Gofman và Chỉ huy CENTCOM" - quân đội Israel thông báo.

Ông Cooper và ông Zamir cũng tiến hành "cuộc đánh giá tình hình toàn diện chung" cùng các chỉ huy cấp cao của quân đội hai nước, trong đó có Tư lệnh Không quân Israel Omer Tishler.

"Trong cuộc họp, các bên đã thảo luận về những diễn biến trong khu vực và các thách thức an ninh chung" - quân đội Israel cho biết.

Đảng Dân chủ hướng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028

Các lãnh đạo, chiến lược gia và những nhân vật được xem là ứng viên tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028 của Đảng Dân chủ vừa tập trung tại thành phố Denver, bang Colorado, tham dự hội nghị kéo dài hai ngày mang tên “What's Next”.

Sự kiện nhằm ăn mừng kết quả tích cực của đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, đồng thời thảo luận định hướng chính trị cho giai đoạn tới, với cách tổ chức gợi nhớ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2008.

Ông Ahmad Ali, Giám đốc Truyền thông của Searchlight Institute và là một trong những người tham gia thiết kế các vật phẩm tại sự kiện, nhận định Đảng Dân chủ đang xuất hiện một thế hệ chính trị gia và những người hoạt động trẻ trung, tự tin, quyết tâm hơn.

Israel mở chiến dịch trên bộ ở trung tâm Gaza

Người Palestine di chuyển qua đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy tại thành phố Gaza, Dải Gaza ngày 17-11-2026 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-11, hàng chục người Palestine đã tháo chạy khỏi các lều trại và nơi trú ẩn ở trung tâm Dải Gaza, sau khi Israel tiến hành cuộc đột kích trên bộ hiếm hoi tại khu vực mà nước này đã rút quân theo thỏa thuận ngừng bắn năm 2025.

Cuộc tiến công trên bộ, trong đó xe tăng Israel di chuyển dọc tuyến đường Salahudeen huyết mạch nối bắc - nam Dải Gaza, diễn ra trong bối cảnh Israel và các tay súng Hamas đều bị cáo buộc không thực hiện đầy đủ cam kết chấm dứt giao tranh.

Một số cư dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, xe tăng Israel tiến qua Đường vàng (Yellow Line) - đường phân định khu vực do Israel và Hamas kiểm soát.

Quân đội Israel cho biết binh sĩ và nhân viên tình báo đã bắt đầu "một hoạt động tác chiến có mục tiêu" nhằm phá hủy một đường hầm mà lực lượng này xác định nằm ở phía tây Đường vàng và gây ra mối đe dọa đối với binh sĩ Israel.

Mỹ khuyến cáo công dân đề phòng nguy cơ khủng bố tại châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính phủ Mỹ vừa phát đi khuyến cáo an ninh đối với công dân đang sinh sống hoặc có kế hoạch du lịch châu Âu trong mùa lễ cuối năm 2026, cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại các địa điểm công cộng đông người, đặc biệt là hội chợ Giáng sinh, khu du lịch và trung tâm thương mại.

Các Đại sứ quán Mỹ tại London (Anh), Berlin (Đức) và Madrid (Tây Ban Nha) phổ biến khuyến cáo ngày 16-11, trong khi Đại sứ quán tại Rome (Ý) đưa ra thông báo tương tự vào ngày 18-11.

Nhà chức trách cảnh báo các tổ chức khủng bố hoặc cá nhân cực đoan có thể tiến hành tấn công mà không báo trước, nhằm vào chợ phiên, đầu mối giao thông, trung tâm mua sắm, cơ sở tôn giáo và những nơi tập trung đông người.

Ông Hakeem Jeffries được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Ngày 18-11, dân biểu Đảng Dân chủ Hakeem Jeffries cam kết sẽ đấu tranh chống tình trạng "tham nhũng chưa từng có tiền lệ", sau khi được các nghị sĩ Đảng Dân chủ cùng ngày đề cử làm lãnh đạo đảng tại Quốc hội khóa mới từ năm 2027, trở thành người da màu đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

"Được đứng trước người dân Mỹ hôm nay với tư cách ứng viên của Đảng Dân chủ cho chức Chủ tịch tiếp theo của Hạ viện Mỹ là vinh dự to lớn và là đặc ân" - ông Jeffries phát biểu tại cuộc họp báo.

Nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện khóa tới đã đề cử ông Jeffries thông qua cuộc bỏ phiếu kín. Ông giành được 251 phiếu, trong khi 11 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu phản đối, theo Hãng tin Reuters.

Sản xuất robot Những con robot được xếp kín bên trong một công ty sản xuất robot ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 11-11-2026 - Ảnh: AFP