Tổng thư ký NATO Mark Rutte trao đổi với báo giới tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 17-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 21-11 khẳng định liên minh sẽ bảo vệ lãnh thổ Ba Lan, sau khi Warsaw cáo buộc Nga xâm phạm không phận nước này.

"Tôi có thể bảo đảm NATO sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ Ba Lan", Hãng thông tấn PAP dẫn lời ông Mark Rutte.

Trước đó, ngày 20-11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã cáo buộc Nga xâm phạm không phận nước này bằng ba vật thể, nhiều khả năng gồm hai tên lửa và một máy bay không người lái (drone). Ông gọi đây là hành động "khiêu khích" từ Matxcơva.

Vụ việc xảy ra đúng ngày Ba Lan tổ chức cuộc tập trận có sự tham gia của "Liên minh tự nguyện", gồm các nước đồng minh của Ukraine. Giới chức Ba Lan cho rằng thời điểm xảy ra vụ xâm nhập không phải ngẫu nhiên.

Theo PAP, ông Rutte cho biết tướng Alexus Grynkewich, người đứng đầu lực lượng NATO tại châu Âu, sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xác định mối đe dọa đối với năng lực phòng thủ và răn đe của liên minh, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp nếu cần.

Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) của NATO cũng dự kiến họp tại Brussels (Bỉ) ngày 23-11 để thảo luận về vụ việc.

Theo Reuters, trong suốt gần 5 năm chiến sự, nhiều vật thể và drone đã bay vào không phận các quốc gia ở sườn đông NATO, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng.

Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 20-11 tuyên bố Matxcơva không có kế hoạch tấn công các nước thành viên NATO.

"Chúng tôi phải nhắc lại rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO. Chúng tôi muốn sống trong hòa bình và hòa thuận với các nước láng giềng cũng như với tất cả quốc gia", bà Zakharova nói tại cuộc họp báo cùng ngày.