Văn nghệ sĩ chọn sống xanh, ủng hộ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Nhiều nghệ sĩ góp giọng, làm đại sứ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Không chỉ trình diễn trong hai đêm nhạc tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, nhiều văn nghệ sĩ nhận lời cùng Tuổi Trẻ lan tỏa thông điệp Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững.

Các nghệ sĩ dùng sức ảnh hưởng của mình, chia sẻ những câu chuyện và hành động thiết thực về bảo vệ môi trường, thông điệp sống xanh trên mạng xã hội. Tất cả mong muốn sống xanh trở thành thói quen trong đời sống thường ngày của mọi người.

Nhiều nghệ sĩ làm đại sứ Ngày hội Việt Nam Xanh

Nhiều văn nghệ sĩ hưởng ứng như nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Duyên Quỳnh, Trung Hiếu, NEGAV, DANG HONG HAI, DILLAN;

Miss Earth Vietnam 2026 Phạm Hoàng Thu Uyên, Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo, Miss Cosmo TP.HCM 2026 Lệ Nam, Hoa hậu châu Á Việt Nam 2018 Kim Nguyên;

Man of the Year Vietnam 2026 Phạm Thanh An, Mister National Global 2026 Đỗ Gia Hưng, nam vương Trần Tiến Dũng, á vương Quốc Trí, á vương Đức Quang;

Á khôi Minh Phúc, á khôi Nguyễn Thị Hồng, á hậu Quỳnh Như, á hậu Huyền Trâm, á hậu Diễm Châu, á hậu Khánh Huyền;

Nhà thiết kế Võ Việt Chung, nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc, đạo diễn Hùng Trần, giám đốc sáng tạo Thảo Nguyên, MC Giang Thái, MC Thu Hòa… và hoa hậu Bảo Ngọc.

Nam vương Trần Tiến Dũng nói rất vui khi có cơ hội đồng hành cùng Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.

Với anh, đây không chỉ là một sự kiện ý nghĩa mà còn là dịp cùng lan tỏa những giá trị tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng về lối sống xanh, hướng đến một tương lai phát triển bền vững.

Trần Tiến Dũng cho biết: “Dũng tin rằng những thay đổi lớn luôn bắt đầu từ những hành động nhỏ. Mỗi chúng ta hãy cùng sống xanh hơn, có trách nhiệm hơn và chung tay xây dựng một Việt Nam xanh, văn minh và bền vững”.

Quốc Trí, Trần Tiến Dũng (phải) làm đại sứ Việt Nam Xanh - Ảnh: BTC

Á vương Quốc Trí bày tỏ rằng đứng trên nhiều sân khấu, anh hiểu mỗi lời nói đều có sức lan tỏa. Anh nhận lời làm đại sứ Việt Nam Xanh với mong muốn dùng tiếng nói của mình cho một điều thật gần gũi nhưng quan trọng “môi trường sống của chính chúng ta”.

Một Việt Nam tươi đẹp không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại hay những con số tăng trưởng. Đó còn là bầu không khí trong lành mỗi sáng, là dòng sông còn trong, là hàng cây còn xanh và là những con người biết trân trọng thiên nhiên như trân trọng chính ngôi nhà của mình.

“Thay đổi không cần bắt đầu từ điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ là mang theo một chiếc túi vải, từ chối một chiếc ống hút nhựa, hay tắt một bóng đèn không cần thiết. Những việc nhỏ, nhưng khi hàng triệu người cùng làm, sẽ trở thành sức mạnh rất lớn. Mình cùng nhau bắt đầu ngay từ hôm nay nhé, vì một Việt Nam xanh hơn, đẹp hơn và bền vững hơn”, Quốc Trí cho biết.

MC Thu Hòa vinh dự làm đại sứ Việt Nam Xanh - Ảnh: BTC

MC Thu Hòa chia sẻ: “Hoà tin rằng, một sự thay đổi lớn luôn có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Hãy cùng nhau phân loại rác, tái chế và lựa chọn những thói quen thân thiện với môi trường nhé”.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng hẹn gặp khán giả tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra vào ngày 7 và 8-11, tại công viên Phan Đình Phùng. Dương Quốc Hưng còn góp những giai điệu và tiếng hát của mình, để lan tỏa tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần sống xanh đến cộng đồng.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng kêu gọi: “Mỗi chúng ta đều là những đại sứ nâng cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường và sống xanh".

Nhiều hoạt động có quà tặng dành cho người tham dự - Ảnh: BTC

Tặng vé miễn phí hai đêm nhạc Việt Nam Xanh

Ngay từ bây giờ, độc giả hãy sở hữu Hộ chiếu xanh để bắt đầu hành trình khám phá, tích điểm và nhận quà và có thể đăng ký nhận vé xem các đêm nhạc miễn phí.

Thông tin chi tiết và đăng ký sở hữu Hộ chiếu xanh tại đây: https://mediahub.tuoitre.vn/viet-nam-xanh

Tối 7-11, khán giả gặp gỡ Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Trung Hiếu và ca sĩ - rapper NEGAV. Ban tổ chức tặng 200 vé.

Đến tối 8-11, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng "anh trai" DANG HONG HAI, DILLAN. Ban tổ chức dành 50 vé tặng người hâm mộ đêm nhạc này.

Mỗi tài khoản chỉ nhận được một vé trong hai đêm nhạc tối 7-11 hoặc 8-11.

Bạn đọc phải đăng ký trước, sau đó đến quầy ban tổ chức tại ngày hội check-in nhận vé trong khung giờ từ 14h - 17h30 ngày 7 và 8-11.

Khi nhận vé, độc giả xuất trình Hộ chiếu xanh trên tài khoản đã đăng ký để ban tổ chức đối chiếu. Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 vé.

Hạn cuối đăng ký nhận vé đêm nhạc trước ngày 6-11.

Hơn 17.000 quà tặng cho độc giả

Ngày hội Việt Nam Xanh có hơn 17.000 quà tặng từ các đơn vị dành tặng cho người tham dự, trong đó có 1 xe điện Vinfast trị giá 35 triệu đồng, 2 đèn bàn Philips trị giá 5 triệu đồng mỗi đèn.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người tham dự.

Đổi rác tái chế nhận quà: Người tham gia có cơ hội nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.

Trải nghiệm sản phẩm xanh: Khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mega Livestream sản phẩm xanh: Độc giả có thể theo dõi các phiên Mega Livestream bán hàng và có cơ hội sở hữu các sản phẩm xanh với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Game tương tác Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh: Người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Bốc thăm may mắn: Mỗi lượt tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in hoặc tương tác tại gian hàng Việt Nam Xanh sẽ mang đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

Ngày hội Việt Nam Xanh là sự kiện thường niên trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và các đơn vị tổ chức. Chương trình hướng đến hưởng ứng các cam kết tại COP26, thúc đẩy chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.