Đổi rác lấy quà, khám phá sản phẩm xanh độc đáo tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Ban tổ chức và các doanh nghiệp trao đổi, kết nối trước thềm Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, dự kiến diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng, TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 sắp diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11 tại Công viên Phan Đình Phùng, số 123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM, với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững".

Chiều 29-10, Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp tham gia nhằm chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện.

Tại đây, các đơn vị chia sẻ những sản phẩm, sáng kiến và hoạt động trải nghiệm dự kiến giới thiệu đến khách tham quan.

Gian hàng xanh sẵn sàng đón khách

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Lê Phan Phương Anh, đại diện chuỗi siêu thị Annam Gourmet, cho biết doanh nghiệp sẽ mang đến ngày hội các sản phẩm kem cùng bánh sừng bò. "Các sản phẩm này đều sử dụng năng lượng mặt trời trong quá trình chế biến, sản xuất", bà Phương Anh chia sẻ.

Để tăng tương tác với khách tham quan, Annam Gourmet dự kiến tổ chức thêm các mini game trong hai ngày diễn ra sự kiện. Khách tham quan có thể trả lời câu hỏi, tham gia trò chơi và nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi ngày, gian hàng cũng sẽ chuẩn bị một phần quà đặc biệt dành cho khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong khi đó, C.P. Việt Nam dự kiến giới thiệu tại ngày hội các sáng kiến phát triển bền vững, giải pháp chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, hướng đến chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm bền vững.

Thông qua ấn phẩm, hình ảnh, video và các hoạt động tương tác, đại diện C.P. Việt Nam cho biết doanh nghiệp mong muốn lan tỏa nhận thức, khuyến khích khách tham quan thực hành lối sống xanh.

Nhà báo Lê Cao Cường, Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, chia sẻ tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 chiều 29-10 - Ảnh: VĂN TRUNG

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, nhà báo Lê Cao Cường, Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, cho biết ngày hội năm nay hướng đến đưa các sản phẩm, giải pháp thân thiện với môi trường đến gần hơn với cộng đồng.

Theo ông Cường, chương trình kỳ vọng tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu và tiếp cận thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sinh hoạt gia đình. Qua đó, tiêu dùng xanh không chỉ dừng ở nhận thức mà từng bước trở thành thói quen hằng ngày.

Ông Cường cũng lưu ý các doanh nghiệp nên chủ động chuẩn bị nội dung và cách tổ chức gian hàng theo hướng dễ hiểu, có tính tương tác cao.

"Các sản phẩm, công nghệ và giải pháp được giới thiệu cần thể hiện rõ giá trị ứng dụng. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp chia sẻ những cách làm cụ thể trong tiết kiệm tài nguyên, chuyển đổi xanh tới người tiêu dùng", ông Cường chia sẻ.

Trạm tương tác, đổi rác lấy quà

Trong hai ngày 7 và 8-11 diễn ra ngày hội, các gian hàng mở cửa từ 8h đến 21h, giới thiệu sản phẩm xanh của các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh khu vực triển lãm, chương trình thiết kế các trạm tương tác để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức môi trường và thực hành lối sống xanh.

Cụ thể, trạm trắc nghiệm kiến thức phân loại rác mang đến các câu hỏi, tình huống trực quan, giúp người tham gia nhận biết cách phân loại chất thải và hiểu rõ hơn vai trò của mỗi cá nhân trong việc giảm rác thải.

Với trạm đổi rác tái chế, người tham dự có thể mang vật liệu có thể tái chế đến điểm tiếp nhận của chương trình. Hoạt động hướng đến hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chuyển những vật liệu còn khả năng tái chế vào vòng tuần hoàn thay vì thải bỏ cùng rác sinh hoạt.

Khách tham quan cũng có thể bình chọn không gian trải nghiệm xanh ấn tượng, đồng thời chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm tại ngày hội lên mạng xã hội.

Theo ban tổ chức, những hoạt động này giúp việc tiếp cận thông điệp bảo vệ môi trường trở nên gần gũi, dễ tham gia hơn, đồng thời đưa tinh thần sống xanh lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi cùng ban tổ chức về những hoạt động dự kiến triển khai tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Ngoài các trạm tương tác, ngày hội còn có cuộc thi "Bảo tồn nguồn nước - Nuôi dưỡng tương lai", dự kiến diễn ra ngày 7-11, cùng đêm nhạc Việt Nam Xanh vào tối cùng ngày. Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa 2022, dự kiến tham gia giao lưu với khán giả, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến giới trẻ.

Song song với hoạt động tại sự kiện, chương trình Mega Live trên nền tảng TikTok dự kiến giới thiệu các sản phẩm xanh, tạo thêm kênh kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng thông qua hình thức phát trực tiếp.