Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Săn quà xanh, cháy hết mình cùng dàn sao, diễn ra ngày 7 và 8-11 tại Công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM)
Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Săn quà xanh, cháy hết mình cùng dàn sao
Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 sẽ trở lại vào ngày 7 và 8-11 tại Công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM) với hơn 50 gian hàng, hoạt động đổi rác nhận quà, trải nghiệm sản phẩm xanh, megalivestream và đêm nhạc cùng Dang Hong Hai, Dillan, Negav, hoa hậu Bảo Ngọc.
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