Ca sĩ Trung Hiếu: Sống xanh bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Ca sĩ Trung Hiếu mong muốn lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường qua những hành động gần gũi trong cuộc sống - Ảnh: NVCC

Đây cũng là thông điệp ca sĩ Trung Hiếu muốn gửi đến khán giả tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2026. Ngày hội còn là dịp để anh kết nối với khán giả qua âm nhạc, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh bằng những câu chuyện gần gũi của mình.

Thay đổi từ những thói quen hằng ngày

Có cơ hội đi nhiều nơi, tích lũy trải nghiệm, Trung Hiếu nhận ra những hành động nhỏ trong sinh hoạt cũng có thể tạo ra tác động đến môi trường. Từ đó, anh điều chỉnh thói quen của mình.

Khi đi cà phê hoặc ăn uống cùng bạn bè, người thân, anh hạn chế sử dụng túi ni lông, muỗng và ống hút nhựa nếu không thật sự cần thiết. Anh ưu tiên những nơi sử dụng ly giấy, ống hút giấy.

Trong mua sắm, Trung Hiếu tập thói quen cân nhắc kỹ trước khi quyết định, tránh mua những món đồ chỉ vì thích nhất thời rồi bỏ phí. Gần đây, anh chuyển sang sử dụng các dịch vụ xe công nghệ chạy bằng điện thay cho xe xăng.

Theo Trung Hiếu, những thay đổi này không quá lớn nhưng điều quan trọng là duy trì được trong thời gian dài. Anh thừa nhận đôi lúc vẫn ưu tiên sự tiện lợi vì công việc bận rộn hoặc cần di chuyển nhanh.

"Hiếu nghĩ điều quan trọng là mình nhận thức được điều đó và cố gắng thay đổi từng chút một, chứ không nhất thiết phải hoàn hảo ngay từ đầu", anh chia sẻ.

Trung Hiếu cho rằng trở ngại lớn nhất khi sống xanh chính là thói quen đã hình thành qua nhiều năm. Vì vậy, anh không muốn biến việc bảo vệ môi trường thành áp lực cho bản thân hay những người xung quanh. Thay vì yêu cầu mọi người thay đổi ngay lập tức, anh chọn làm trước và hy vọng những hành động tích cực sẽ dần lan tỏa.

Quán quân Sao tìm sao 2021 Trung Hiếu chọn thay đổi từ những thói quen cá nhân - Ảnh: BTC

Trung Hiếu ám ảnh rác thải sau một đêm nhạc

Ca sĩ Trung Hiếu kể anh nhớ mãi hình ảnh nhiều ly nhựa, túi ni lông và áo mưa dùng một lần bị bỏ lại khắp nơi sau đêm nhạc. Hình ảnh này khiến anh suy nghĩ về lượng rác thải phát sinh từ những món đồ được sử dụng trong thời gian ngắn.

"Có những món đồ chúng ta chỉ sử dụng trong vài phút, nhưng khi thải ra môi trường có thể mất rất nhiều năm để phân hủy", Trung Hiếu nói.

Anh cho biết thêm mỗi người cần có trách nhiệm hơn với những gì mình sử dụng và thải bỏ. Những việc tưởng chừng đơn giản như hạn chế đồ dùng một lần, không lãng phí thức ăn, tắt thiết bị điện khi không sử dụng hay mang theo bình nước cá nhân đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho lối sống xanh.

Anh mong các bạn trẻ cùng tham gia các nhóm tình nguyện, cùng dọn dẹp rác ở nơi công cộng hoặc góp mặt trong những chương trình vì môi trường. Theo đó, khi trực tiếp trải nghiệm và cùng nhau làm việc có ích, mọi người sẽ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.

Những hành động nhỏ được nhiều người cùng duy trì, chúng có thể tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường sống. Ca sĩ Trung Hiếu

Trung Hiếu kỳ vọng âm nhạc sẽ giúp những thông điệp tích cực về môi trường đến gần hơn với khán giả trẻ - Ảnh: NVCC

Dùng âm nhạc lan tỏa thông điệp tích cực Tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, Trung Hiếu sẽ trình diễn ca khúc Còn gì đẹp hơn và Có công mài sắt. Anh kỳ vọng tiết mục mang thông điệp tích cực về tình yêu quê hương, đất nước và tình người sẽ góp phần tạo không khí vui tươi. Anh cho rằng khi truyền tải thông điệp sống xanh, điều cần thiết là bắt đầu từ những câu chuyện chân thành, gần gũi, thay vì chỉ nói về những mục tiêu quá lớn. Việc chia sẻ những thay đổi của bản thân có thể giúp người nghe nhận ra rằng bảo vệ môi trường không phải điều xa vời hay quá khó thực hiện. Trung Hiếu được khán giả biết đến khi đăng quang Sao tìm sao 2021 và tiếp tục giành quán quân Đấu trường toàn năng 2023. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, anh đang chuẩn bị một số sản phẩm âm nhạc mới, kỳ vọng mang đến màu sắc mới mẻ hơn cho khán giả.