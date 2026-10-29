DILLAN sống xanh bắt đầu từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày

DILLAN mong muốn phát triển sự nghiệp âm nhạc tại Việt Nam, đồng thời lan tỏa những thói quen tích cực đến cộng đồng người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Với DILLAN, sống xanh không chỉ là trồng cây hay tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, mà còn nằm ở cách mỗi người lựa chọn và sử dụng những gì mình có. Việc tiết kiệm điện, tận dụng đồ dùng còn tốt hay cân nhắc nhu cầu tiêu dùng đều có thể trở thành thói quen tích cực nếu được duy trì lâu dài.

DILLAN và hành trình âm nhạc tại Việt Nam

Sinh ra tại Huế và lớn lên ở Mỹ, DILLAN từng có thời gian đào tạo âm nhạc tại Hàn Quốc trước khi phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Anh tham gia các chương trình Asia Super Young năm 2023, Starlight Boys năm 2024, sau đó đến với Anh trai say hi 2025 và Tinh hà say hi 2026.

Nếu chương trình năm 2025 là dịp để trải nghiệm và làm quen với thị trường âm nhạc Việt Nam, thì lần trở lại với Tinh hà say hi giúp DILLAN thử sức với những thể loại trước đây còn e ngại, trong đó có ballad.

"Tôi phải cho khán giả thấy được mình đã học hỏi và cải thiện như thế nào trong một năm qua", anh chia sẻ. Sau chương trình, DILLAN ra mắt EP EXCLUSIVE để giới thiệu rõ hơn màu sắc âm nhạc muốn theo đuổi. Với nam ca sĩ, mỗi sân khấu là một cơ hội để học hỏi, còn hành trình phía trước đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ.

Một trong những thử thách anh tiếp tục theo đuổi là cải thiện khả năng sử dụng tiếng Việt trong sáng tác và biểu diễn. DILLAN cho biết vẫn dành thời gian học từ vựng, luyện phát âm và luyện thanh mỗi ngày - Ảnh: FBNV

Vốn từ hạn chế từng khiến anh tự ti, sợ nói sai và ngần ngại thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên, nam ca sĩ muốn biến khó khăn này thành động lực để hoàn thiện khả năng truyền tải câu chuyện qua âm nhạc.

"Việt Nam là nơi DILLAN được sinh ra, vì vậy việc có thể kể câu chuyện của mình và được khán giả ở quê hương hiểu có ý nghĩa rất lớn", anh nói.

Sự đón nhận của khán giả, tình cảm từ cộng đồng người hâm mộ ANDME và sự ủng hộ của gia đình cũng giúp DILLAN có thêm động lực theo đuổi con đường solo. Anh mong muốn tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và giới thiệu nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân qua âm nhạc.

Sống xanh không cần bắt đầu từ việc lớn

Tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh lần này, DILLAN cho rằng sống xanh không chỉ gắn với việc trồng cây hay tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Mỗi người còn có thể bắt đầu bằng cách nhìn lại nhu cầu của bản thân, sử dụng tài nguyên hợp lý và hạn chế những thứ không thực sự cần thiết.

Nam ca sĩ cho rằng trở ngại lớn nhất khi duy trì lối sống xanh là thay đổi thói quen. Trong nhịp sống bận rộn, mọi người thường ưu tiên sự tiện lợi. Nếu tự ép bản thân làm quá nhiều cùng một lúc, họ dễ cảm thấy áp lực và khó duy trì lâu dài.

DILLAN khuyến khích người trẻ bắt đầu sống xanh từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt - Ảnh: FBNV

DILLAN gợi ý người trẻ bắt đầu từ những hành động đơn giản như tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trước khi ra khỏi nhà, tận dụng những món đồ còn sử dụng tốt và chú ý uống đủ nước mỗi ngày.

Đây cũng là những điều nam ca sĩ đang học hỏi và điều chỉnh trong cuộc sống. Anh cho rằng các hành động gần gũi sẽ dễ thực hiện hơn khi được đưa vào sinh hoạt thường ngày, từ đó có thể trở thành thói quen lâu dài.

Với những người trẻ chưa biết bắt đầu sống xanh từ đâu, DILLAN khuyến khích mỗi người nhìn lại một ngày bình thường của mình, xác định điều gì thực sự cần thiết và điều gì có thể giảm bớt để tiết kiệm hơn: "Mỗi ngày một chút để tạo nên điều thay đổi lớn lao. Bắt đầu nhỏ cũng được, miễn là mình thật sự bắt đầu và cố gắng duy trì".

DILLAN là một trong những nghệ sĩ tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11 tại công viên Phan Đình Phùng, TP.HCM.