Đặng Hồng Hải tin tưởng vào chính mình dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào

Đặng Hồng Hải mong muốn lan tỏa lối sống xanh đến người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn. Theo Đặng Hồng Hải, việc hạn chế đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện hay tận dụng những vật dụng còn tốt đều có thể góp phần tạo nên thay đổi tích cực nếu được duy trì thường xuyên.

Nam ca sĩ sẽ tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11 tại công viên Phan Đình Phùng, TP.HCM.

Đặng Hồng Hải trưởng thành sau 7 năm theo đuổi nghệ thuật

Sau nhiều năm học tập và đào tạo tại Hàn Quốc, Đặng Hồng Hải trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp âm nhạc. Quãng thời gian này mang đến cho anh nhiều trải nghiệm, từ rèn luyện chuyên môn đến học cách tự lập trong cuộc sống.

Nhìn lại hành trình 7 năm theo đuổi nghệ thuật, Hải cho rằng mỗi trải nghiệm đều đem lại những bài học quý giá. Điều giúp anh trưởng thành nhiều nhất là học cách tin tưởng vào bản thân, xác định mục tiêu và kiên trì theo đuổi những điều mình mong muốn.

"Điều khiến mình trưởng thành nhiều nhất có lẽ là học cách tự lập và tin tưởng vào chính bản thân mình, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Luôn tự đặt ra lý tưởng để hướng đến và hiện thực nó", anh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Đặng Hồng Hải cho biết bản thân biết ơn những trải nghiệm và tình cảm quý giá mà trước đây chưa từng có cơ hội đón nhận - Ảnh: FBNV

Sau chương trình Tinh hà say hi, Đặng Hồng Hải nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, đồng nghiệp và những người xung quanh. Sự đón nhận này giúp cuộc sống của anh trở nên vui vẻ, tích cực hơn, đồng thời mở ra cơ hội tham gia nhiều dự án mới.

Từng thử sức với nhiều thể loại âm nhạc tại Hàn Quốc và trong chương trình, nam ca sĩ muốn tìm hiểu sâu hơn về màu sắc riêng của mình: "Trong thời gian tới, Hải sẽ tìm về và khai thác sâu hơn cá tính âm nhạc và cá tính của bản thân".

Về hình ảnh nghệ sĩ, Hải vẫn muốn theo đuổi lý tưởng được đứng trên sân khấu, đồng thời hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một phiên bản sâu sắc hơn, sống đúng với lứa tuổi của mình. Theo anh, để theo đuổi nghệ thuật lâu dài, người trẻ cần biết mình còn phải học hỏi điều gì, kiên trì nỗ lực hoàn thiện chuyên môn và nghiêm khắc với chính bản thân.

Mang thói quen sống xanh vào cuộc sống hằng ngày

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Đặng Hồng Hải quan niệm sống xanh là hướng đến sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống, sức khỏe và môi trường. Trong sinh hoạt hằng ngày, anh ưu tiên sử dụng các vật dụng có thể tái chế, mang theo bình nước cá nhân và tận dụng những món đồ còn sử dụng được.

Thói quen tắt đèn khi không sử dụng cũng được anh duy trì để tiết kiệm điện, đồng thời hạn chế chất thải nhựa. Những việc làm này không đòi hỏi nhiều thời gian hay công sức nhưng có thể góp phần giảm tác động đến môi trường nếu được thực hiện thường xuyên.

Trong thời gian học tập tại Hàn Quốc, anh đặc biệt ấn tượng với cách phân loại rác. Mỗi loại rác có khu vực bỏ riêng và người dân cần tuân thủ quy định. Theo anh, cách làm này giúp việc xử lý rác thuận tiện hơn, đồng thời nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Sau Tinh hà say hi, cơ hội kết nối với đông đảo khán giả trẻ cũng giúp Đặng Hồng Hải có thêm điều kiện lan tỏa những thông điệp tích cực. Anh muốn bắt đầu từ việc duy trì lối sống xanh của bản thân và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường khi có cơ hội - Ảnh: FBNV

Dù hiểu sống xanh là cần thiết, không phải ai cũng dễ dàng duy trì những thay đổi trong sinh hoạt. Hải cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc chưa có đủ động lực hoặc chưa biến những hành động tích cực thành thói quen.

Vì vậy, anh mong muốn có thêm nhiều chương trình và hoạt động cộng đồng giúp mọi người tiếp cận lối sống xanh, từ đó từng bước hình thành những thay đổi phù hợp với cuộc sống của mình.

Nam ca sĩ hy vọng mỗi người sẽ lựa chọn những việc đơn giản, phù hợp với điều kiện cá nhân để thực hiện. Khi nhiều người cùng duy trì những hành động nhỏ, ý thức bảo vệ môi trường có thể lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.