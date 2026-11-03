Nguyễn Duyên Quỳnh nói về Việt Nam Xanh: Yêu nước và biết ơn bắt đầu từ những việc nhỏ

Duyên Quỳnh nói với Tuổi Trẻ, từ trước đến nay, với những chương trình mang lại giá trị cho cộng đồng, cho các bạn trẻ và quê hương, cô chưa bao giờ đặt nặng chuyện cát xê hay thiệt hơn - Ảnh: NVCC

Đồng hành với chương trình Việt Nam Xanh do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2024, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cho rằng qua các năm, "thông điệp sống xanh đã thực sự bước ra khỏi mặt báo để đi vào đời sống thường nhật, trở thành một nét văn hóa đẹp và tự giác của người dân thành phố.

Duyên Quỳnh sẽ hát tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng (TP.HCM) vào ngày 7 và 8-11 tới.

"Với Việt Nam Xanh, được đứng trên sân khấu Green concert, hát giữa những người trẻ có chung tình yêu môi trường mang lại cho tôi nguồn năng lượng tinh thần rất quý giá", nghệ sĩ nói.

"Việt Nam Xanh không nói bảo vệ môi trường bằng những khẩu hiệu xa vời"

Nguyễn Duyên Quỳnh: 'Việt Nam Xanh không nói về bảo vệ môi trường bằng những khẩu hiệu xa vời'

* Duyên Quỳnh là "khách mời" thường xuyên của Việt Nam xanh. Điều gì ở chương trình này hấp dẫn bạn đến vậy?

- Với Nguyễn Duyên Quỳnh, việc tiếp tục đồng hành cùng chương trình Việt Nam Xanh do báo Tuổi Trẻ khởi xướng xuất phát từ sự đồng điệu trong tâm niệm sống và làm nghề.

Là một ca sĩ gắn bó với những ca khúc về quê hương, đất nước và tri ân các anh hùng liệt sĩ, mỗi lần đi diễn qua những vùng đất lịch sử hay cất tiếng hát về Tổ quốc, tôi luôn trăn trở một điều giản dị: Cha ông chúng ta đã không tiếc thanh xuân, máu xương để giành lại từng tấc đất, giữ vẹn nguyên hình hài non sông, vậy thế hệ hôm nay phải làm gì để xứng đáng với sự hy sinh đó?

Với tôi, yêu nước và biết ơn các chiến sĩ trong thời bình không chỉ nằm ở lời ca tiếng hát, mà còn là hành động cụ thể để giữ cho mảnh đất mà các anh, các chú đã nằm xuống luôn được trong lành, tươi tốt.

Điều ở Việt Nam Xanh thuyết phục Duyên Quỳnh nhất chính là tính thực tế, sự bền bỉ và gần gũi kể từ khi chương trình phát động vào tháng 4-2024 đến nay.

Chương trình này không nói về bảo vệ môi trường bằng những khẩu hiệu xa vời, mà biến "chuyển đổi xanh" thành những hoạt động ai cũng có thể chạm vào và tham gia được, từ việc mang rác tái chế đến đổi quà, tìm hiểu các sản phẩm thân thiện môi trường, cho đến những buổi trò chuyện cởi mở.

Chính sự tử tế và thiết thực đó khiến tôi luôn muốn góp một phần tiếng hát của mình vào hành trình này.

Duyên Quỳnh là khách mời thường xuyên tại Việt Nam Xanh - Ảnh: NVCC

* Mỗi lần trở lại với Việt Nam Xanh, bạn nhận thấy tinh thần và thông điệp của chương trình đã lan tỏa và tác động tới cộng đồng như thế nào?

- Mỗi lần trở lại với Việt Nam Xanh, điều khiến tôi ấm lòng nhất là nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen của mọi người.

Nếu những ngày đầu, nhiều người đến với sự kiện vì tò mò, thì nay các bạn học sinh, sinh viên, các gia đình trẻ chủ động gom từng vỏ chai, tập giấy cũ ở nhà mang đến khu vực "Đổi rác nhận quà", hay kiên nhẫn ngồi lắng nghe các buổi workshop về phát triển bền vững.

Thông điệp sống xanh đã thực sự bước ra khỏi mặt báo để đi vào đời sống thường nhật, trở thành một nét văn hóa đẹp và tự giác của người dân thành phố.

* Có một điều thú vị là Duyên Quỳnh có nhiều dự án âm nhạc hướng đến cộng đồng. Việt Nam Xanh cũng là một chương trình dành cho cộng đồng, vì cộng đồng…

- Tôi nghĩ môi trường tự nhiên cần những giải pháp khoa học để phục hồi, nhưng chính nhận thức và trái tim con người mới là nơi cần được đánh thức trước tiên.

Âm nhạc có một sức mạnh mềm rất diệu kỳ, nó không áp đặt hay giáo điều, mà làm dịu đi những vội vã, giúp con người sống chậm lại để biết rung động trước vẻ đẹp trước mắt.

Ca sĩ Duyên Quỳnh sẽ hát tại Green concert thuộc khuôn khổ Việt Nam Xanh ngày 8-11 tại TP.HCM - Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Khi tâm hồn con người được "chữa lành" và nảy nở tình yêu thương với thiên nhiên, họ sẽ tự khắc biết cách cư xử dịu dàng hơn với môi trường sống quanh mình.

Con đường âm nhạc hướng về cộng đồng mà Nguyễn Duyên Quỳnh đang đi và thông điệp của Việt Nam Xanh gặp nhau ở hai chữ "trách nhiệm" và "tiếp nối".

Khi tôi hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình hay những ca khúc tri ân liệt sĩ như Dưới cờ Tổ quốc anh về, đó là lời nhắc nhớ về cội nguồn để trân trọng hiện tại. Còn Việt Nam Xanh lại là cách chúng ta bảo vệ hiện tại để trao truyền một tương lai an lành cho thế hệ mai sau.

Cả hai hành trình đều hướng đến việc bồi đắp một đất nước Việt Nam bình yên, giàu đẹp và bền vững bằng những hành động chân thật nhất.

Quỳnh nói con đường âm nhạc hướng về cộng đồng mà cô đang đi và thông điệp của Việt Nam Xanh gặp nhau ở hai chữ "trách nhiệm" và "tiếp nối" - Ảnh: NVCC

Nguyễn Duyên Quỳnh: Hãy biến việc sống xanh thành niềm vui nhỏ mỗi ngày

* Quỳnh thực hành lối sống xanh, bền vững trong sinh hoạt thường nhật và công việc nghệ thuật của mình ra sao?

- Trong sinh hoạt hằng ngày cũng như khi đi diễn, Duyên Quỳnh chọn bắt đầu từ những việc nhỏ trong tầm tay. Mỗi khi đi tập nhạc hay chạy chương trình, trong túi của tôi luôn có sẵn bình giữ nhiệt cá nhân để hạn chế dùng ly nhựa và chai nhựa dùng một lần.

Ở nhà, tôi tập thói quen phân loại rác tái chế, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng và ưu tiên dùng túi vải khi đi mua sắm.

Trong nghệ thuật, với trang phục biểu diễn, thay vì chạy theo việc mua mới liên tục cho mỗi sự kiện, tôi và ê kíp thường chọn cách phối lại hoặc biến tấu các thiết kế áo dài, trang phục sẵn có để vừa giữ được sự chỉn chu trên sân khấu, vừa tránh lãng phí thời trang.

Việt Nam xanh và quá đẹp trong MV Việt Nam gấm vóc rạng ngời của Nguyễn Duyên Quỳnh phát hành dịp 2-9 năm nay

Duyên Quỳnh đi khắp mọi miền đất nước kể chuyện quê hương - Ảnh: NVCC

Bí quyết của Quỳnh để không cảm thấy áp lực là đừng tự đặt ra tiêu chuẩn "hoàn hảo tuyệt đối" ngay từ đầu.

Tôi nghĩ chúng ta không cần phải thay đổi tất cả chỉ sau một đêm, mà hãy biến việc sống xanh thành niềm vui nhỏ mỗi ngày. Hôm nay, mình bớt được một chiếc túi nilon, ngày mai mình trồng thêm một chậu cây nhỏ ngoài ban công, cứ nhẹ nhàng và vừa sức như vậy, lâu dần nó sẽ trở thành nếp sống tự nhiên lúc nào không hay.

* Nếu dành một lời nhắn gửi ngắn gọn nhưng tâm huyết nhất đến độc giả Báo Tuổi Trẻ và cộng đồng về hành trình Việt Nam Xanh, bạn sẽ nói điều gì?

- Đó là Tổ quốc bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của thế hệ đi trước, và việc giữ cho non sông ấy mãi xanh tươi là lời tri ân thiết thực nhất của chúng ta.

Mỗi hành động nhỏ vì môi trường hôm nay, khi được góp lại bằng sự đồng lòng và bền bỉ của triệu người, chắc chắn sẽ viết tiếp nên một câu chuyện đẹp cho tương lai Việt Nam.

Duyên Quỳnh sinh năm 1990, được khán giả yêu mến qua Viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng như các dự án âm nhạc cộng đồng ý nghĩa - Ảnh: NVCC

Quỳnh nhắn nhủ hãy biến việc sống xanh thành niềm vui nhỏ mỗi ngày - Ảnh: NVCC

Mong rằng những năm tiếp theo, những đô thị lớn như TP.HCM sẽ có thêm thật nhiều mảng cây xanh rợp bóng mát, những dòng kênh trong xanh hơn và năng lượng sạch trở nên quen thuộc trong từng nếp nhà.

Quan trọng hơn cả cảnh quan, đó sẽ là một bức tranh mà ở đó, "sống xanh" không còn là một phong trào cần phải kêu gọi nữa, mà đã trở thành bản năng văn hóa, thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Khi bạn bè quốc tế đến với đất nước mình, họ sẽ không chỉ cảm nhận được một Việt Nam hòa bình, hiếu khách, kiên cường trong lịch sử, mà còn là một điểm đến xanh mát, văn minh và tràn đầy sức sống.

* Cảm ơn Nguyễn Duyên Quỳnh.

Tặng vé miễn phí hai đêm nhạc Việt Nam Xanh

Ngay từ bây giờ, độc giả hãy sở hữu Hộ chiếu xanh để bắt đầu hành trình khám phá, tích điểm và nhận quà và có thể đăng ký nhận vé xem các đêm nhạc miễn phí.

Thông tin chi tiết và đăng ký sở hữu Hộ chiếu xanh tại đây: https://mediahub.tuoitre.vn/viet-nam-xanh

Tối 7-11, khán giả gặp gỡ Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Trung Hiếu và ca sĩ - rapper NEGAV. Ban tổ chức tặng 200 vé.

Đến tối 8-11, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng "anh trai" DANG HONG HAI, DILLAN. Ban tổ chức dành 50 vé tặng người hâm mộ đêm nhạc này.

Mỗi tài khoản chỉ nhận được một vé trong hai đêm nhạc tối 7-11 hoặc 8-11.

Bạn đọc phải đăng ký trước, sau đó đến quầy ban tổ chức tại ngày hội check-in nhận vé trong khung giờ từ 14h - 17h30 ngày 7 và 8-11.

Khi nhận vé, độc giả xuất trình Hộ chiếu xanh trên tài khoản đã đăng ký để ban tổ chức đối chiếu. Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 vé.

Hạn cuối đăng ký nhận vé đêm nhạc trước ngày 6-11.

Hơn 17.000 quà tặng cho độc giả

Ngày hội Việt Nam Xanh có hơn 17.000 quà tặng từ các đơn vị dành tặng cho người tham dự, trong đó có 1 xe điện Vinfast trị giá 35 triệu đồng, 2 đèn bàn Philips trị giá 5 triệu đồng mỗi đèn.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người tham dự.

Đổi rác tái chế nhận quà: Người tham gia có cơ hội nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.

Trải nghiệm sản phẩm xanh: Khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mega Livestream sản phẩm xanh: Độc giả có thể theo dõi các phiên Mega Livestream bán hàng và có cơ hội sở hữu các sản phẩm xanh với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Game tương tác Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh: Người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Bốc thăm may mắn: Mỗi lượt tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in hoặc tương tác tại gian hàng Việt Nam Xanh sẽ mang đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

Ngày hội Việt Nam Xanh là sự kiện thường niên trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và các đơn vị tổ chức. Chương trình hướng đến hưởng ứng các cam kết tại COP26, thúc đẩy chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.