Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Võ Minh Lâm kết hợp Duyên Quỳnh ra MV Gấm hoa Việt Nam

Với MV Gấm hoa Việt Nam, Võ Minh Lâm mong góp chút tấm lòng tôn vinh văn hóa Việt Nam - Ảnh: NVCC

Trong dịp kỷ niệm lần đầu của Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Võ Minh Lâm chia sẻ với Tuổi Trẻ là nghệ sĩ, anh không muốn đứng ngoài sự kiện mang dấu mốc quan trọng này.

Võ Minh Lâm, Duyên Quỳnh muốn tôn vinh văn hóa Việt Nam

Trong đêm chung kết Chuông vàng vọng cổ, nghệ sĩ Võ Minh Lâm tình cờ được nhà đài mời hát song ca cùng Duyên Quỳnh trong nhạc phẩm Tiếng Việt thiêng liêng.

Trước đó họ chưa từng quen biết, cũng không có cơ hội làm việc chung, vậy mà trong Tiếng Việt thiêng liêng anh em họ đã phối hợp với nhau rất ăn ý từ giọng ca đến diễn xuất, mà như Võ Minh Lâm nói rằng "rất hạp nhau!".

Bẵng đi một thời gian, trong năm đầu tiên chúng ta có Ngày Văn hóa Việt Nam, Võ Minh Lâm nghĩ ngay đến việc làm sản phẩm nào đó để tôn vinh văn hóa dân tộc.

Anh chia sẻ ý tưởng của mình và nhờ nhạc sĩ Ngô Quốc Khang hiện thực hóa bằng ca khúc. Trước đó, Khang từng làm Võ Minh Lâm hài lòng với sáng tác trong MV Ánh sao Việt Nam, nên đến Gấm hoa Việt Nam họ càng có sự thấu hiểu hơn.

Khi chọn nữ ca sĩ kết hợp cùng mình, Võ Minh Lâm muốn mời một giọng ca từ dòng nhạc chính thống. Vậy là anh nghĩ đến cô ca sĩ đáng yêu trong nhạc phẩm Tiếng Việt thiêng liêng.

Võ Minh Lâm và Duyên Quỳnh trong MV Gấm hoa Việt Nam - Nguồn: NVCC

Thế là Võ Minh Lâm - Duyên Quỳnh sánh đôi với nhau trong một sáng tác như đi dọc từ Bắc đến Nam, từ văn hóa miền núi phía Bắc, đến sông Hương mơ màng miền Trung, xuôi về đồng bằng Nam Bộ trĩu nặng phù sa.

MV mang nhiều màu sắc hòa trong không khí tưng bừng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: NVCC

"Thật ra tôi chuẩn bị rất nhiều hình ảnh cảnh đẹp, văn hóa, di sản Việt Nam để đưa vào MV nhưng không thể ôm đồm hết.

Vì vậy chúng tôi đã hết sức chắt lọc những gì được xem là tinh túy, đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Mong là khán giả xem sẽ cảm thấy Việt Nam chúng ta thật đẹp, thật đậm đà bản sắc dân tộc.

Với Gấm hoa Việt Nam, chúng tôi muốn góp chút công sức nhỏ nhoi để tôn vinh văn hóa, cảnh đẹp, con người Việt Nam trong ngày vui, ngày hội văn hóa của cả nước" - Võ Minh Lâm trải lòng.