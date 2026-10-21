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Giọng ca cải lương xưa Trần Trí Khang tiếp tục chinh phục Bông lúa vàng 2026

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Trong mùa Chuông vàng vọng cổ 2026 vừa kết thúc hồi tháng 9, Trần Trí Khang đến từ Khánh Hòa là thí sinh gây chú ý bởi cách ca mang âm hưởng của các tài danh xưa như Thanh Sang, Điền Tử Lang.

Trần Trí Khang, thí sinh có giọng ca cải lương xưa, tiếp tục chinh phục Bông lúa vàng 2026 - Ảnh 1.

Thí sinh Trần Trí Khang tiếp tục chinh phục giải Bông lúa vàng 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN

Sau thất bại ở Chuông vàng vọng cổ, người ta lại thấy Trí Khang đang là thí sinh triển vọng của Bông lúa vàng 2026.

Trí Khang dự thi sáng tác của soạn giả Viễn Châu, Hoàng Song Việt

Vượt qua các thí sinh ở những vòng thi nhiều tháng qua, Trần Trí Khang là một trong 12 thí sinh được lựa chọn để bước vào vòng Trổ đòng của giải Bông lúa vàng 2026. Buổi thi đầu tiên của vòng Trổ đòng diễn ra lúc 14h ngày 24-10 trên làn sóng VOH tần số AM 610Khz, trên kênh HTV1, trên trang web: voh.com.vn và trên fanpage Bông lúa vàng.

Trí Khang được đánh giá là giọng ca đặc biệt, có cách hát chân phương, mộc mạc, mang màu sắc trầm buồn như cách hát cải lương của các tài danh xưa. 

Dù được giám khảo lẫn khán giả yêu mến nhưng nhược điểm của Trí Khang bị một màu, khi phá cách hơn, hoặc chuyển sang phong cách khác anh dễ bị chênh chao và thể hiện không thuyết phục. Vì nhược điểm đó nên Trí Khang đành ngậm ngùi dừng bước ở đêm thi chung kết thứ 2 của giải Chuông vàng vọng cổ năm 2026.

Bông lúa vàng là cuộc thi mộc mạc và ít đòi hỏi sự đột phá nhiều hơn, nên khán giả yêu mến Khang mong anh sẽ phát huy được sở trường của mình.

Ở buổi thi đầu tiên của vòng Trổ đòng, Trí Khang dự thi hai phần. Bài Uyên ương tâm khúc của tác giả Hoàng Song Việt, thể điệu Tứ đại oán lớp 1 (6 câu) và bài vọng cổ Nhớ mẹ của soạn giả Viễn Châu.

Trần Trí Khang, thí sinh có giọng ca cải lương xưa, tiếp tục chinh phục Bông lúa vàng 2026 - Ảnh 2.

Bên cạnh Trí Khang thì Mỹ Lệ cũng là thí sinh vừa thi xong giải Chuông vàng vọng cổ 2026 đã góp mặt ở vòng Trổ đòng giải Bông lúa vàng 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN

12 thí sinh tranh tài

Vòng Trổ đòng sẽ có 12 thí sinh tranh tài. Vòng này sẽ có 3 buổi thi, như vậy mỗi buổi sẽ có bốn bạn dự thi. Mỗi bạn sẽ dự thi hai tiết mục. Tiết mục thứ nhất là một lớp trong bốn bài bản Oán chính, gồm Tứ đại oán, Phụng hoàng cầu, Giang Nam cửu khúcPhụng cầu hoàng duyên.

Tiết mục thứ hai là ba câu vọng cổ nhịp 32 hoặc 6 câu vọng cổ nhịp 16. Thời lượng tối đa cho hai tiết mục dự thi là 15 phút.

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Ba vị giám khảo gồm Chí Tâm, Thanh Hằng, Võ Minh Lâm sẽ nhận xét, đánh giá, cho điểm. Điểm cuối cùng của thí sinh là trung bình cộng của hai tiết mục dự thi.

Mỗi buổi thi sẽ công bố thí sinh đạt điểm cao nhất vào vòng Lúa vàng. Ba buổi thi xác định được ba thí sinh. Ở số tổng kết Trổ đòng, sẽ có một thí sinh nhận được vé vàng của ban giám khảo, một thí sinh từ bầu chọn của khán giả.

Tổng cộng có 5 thí sinh từ vòng này được chọn vào vòng chung kết xếp hạng mang tên Lúa vàng để xác định ai sẽ là quán quân giải Bông lúa vàng năm 2026. Buổi chung kết xếp hạng giải Bông lúa vàng 2026 diễn ra lúc 14h ngày 21-11 tại Nhà hát VOH. Thí sinh xuất sắc đoạt giải quán quân sẽ nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Trần Trí Khang, thí sinh có giọng ca cải lương xưa, tiếp tục chinh phục Bông lúa vàng 2026 - Ảnh 4.Võ Minh Lâm lại chấm thi cùng tiền bối Chí Tâm

Giải Bông lúa vàng 2026 đang lên sóng vòng Mạ non. Bộ ba giám khảo quyền lực của vòng này là nghệ sĩ Chí Tâm, Thanh Hằng và Võ Minh Lâm.

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LINH ĐOAN
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    Chủ đề: Thanh Sang Trí Khang cải lương xưa Bông lúa vàng Chuông vàng vọng cổ

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