Tiếng hò sông Hậu tăng suất diễn mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, vở Lê Văn Duyệt cáo lỗi

NSND Quế Trân lần đầu tiên diễn vai Lài trong vở cải lương Tiếng hò sông Hậu - Ảnh: LINH ĐOAN

Trước đó, đoàn đã lên kế hoạch tổ chức một suất diễn vở Tiếng hò sông Hậu vào ngày 24-11 để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lê Tứ, Quế Trân vui vì được diễn Tiếng hò sông Hậu ở Cần Thơ

Vở Tiếng hò sông Hậu của soạn giả Điêu Huyền được Đoàn cải lương Tây Đô dựng lại qua bàn tay của đạo diễn Lê Nguyên Đạt.

Trong đợt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Đoàn cải lương Tây Đô đã tăng cường hai ngôi sao từ TP.HCM vào vở diễn. Đó là nghệ sĩ Lê Tứ với vai Thừa và Quế Trân vai Lài.

Thông tin này khiến nhiều khán giả nôn nao nên lượng vé cho một đêm diễn không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, Cần Thơ "chơi lớn" thực hiện thêm một đêm diễn nữa vào ngày 15-11.

Nghệ sĩ Lê Tứ, Quế Trân đều từng có cơ hội tham gia vài chương trình văn nghệ tổng hợp cùng anh em nghệ sĩ Đoàn cải lương Tây Đô, tuy nhiên đây là lần đầu tiên họ hợp tác với đoàn trong trọn vở tuồng.

Quế Trân cũng chưa bao giờ đóng tuồng Tiếng hò sông Hậu trước đó nên cô rất vui vì có thêm vai diễn mới và được hợp tác với ê kíp anh em nghệ sĩ ở đoàn tỉnh.

Lê Tứ là người có kinh nghiệm với vai Thừa. Gần đây anh liên tiếp đảm nhiệm nhân vật này trong ba bản dựng Tiếng hò sông Hậu của ba đơn vị, ba đạo diễn.

Đó là bản Tiếng hò sông Hậu của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chương trình Ngân mãi chuông vàng của HTV và lần này là Đoàn cải lương Tây Đô.

NSƯT Lê Tứ có kinh nghiệm với vai Thừa trong Tiếng hò sông Hậu - Ảnh: LINH ĐOAN

Về Cần Thơ, về đất của Tiếng hò sông Hậu

Lê Tứ bộc bạch cá nhân anh đã mê tuồng Tiếng hò sông Hậu từ hồi 10 tuổi, khi còn là cậu bé nông dân ngày ngày tan buổi học ra đồng cắt cỏ phụ gia đình.

Giữa những buổi lao động vất vả đó, tuồng Tiếng hò sông Hậu được phát ra từ chiếc radio nhỏ đã giúp Lê Tứ quên đi những nhọc nhằn. Tứ bảo anh thuộc tất cả nhân vật trong Tiếng hò sông Hậu, mê nhất là vai Thừa nổi tiếng qua sự thể hiện của cố nghệ sĩ Giang Châu.

Cho nên Lê Tứ thừa nhận vai này anh ảnh hưởng rất nhiều từ lối ca diễn của ông Giang Châu. Anh hạnh phúc vì được thể hiện lại vai diễn để đời của thần tượng với những bản dựng khác nhau.

Lần này về Cần Thơ, với Tứ càng đặc biệt hơn. Anh cho rằng Tiếng hò sông Hậu được diễn ngay chính mảnh đất gắn bó với vở tuồng. Từ soạn giả là người Cần Thơ, bối cảnh, con người cũng của mảnh đất Cần Thơ nên có lẽ khán giả sẽ cảm, yêu vở diễn hơn vì gần gũi, thân quen.

Hai đêm hát Tiếng hò sông Hậu sẽ diễn ra tại nhà biểu diễn của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Thành phố Cần Thơ.

Ngoài Lê Tứ, Quế Trân, vở còn có sự tham gia của nghệ sĩ Đoàn cải lương Tây Đô như Phương Anh, Lê Duy, Hồng Thủy, Bình Trọng, Châu Thoại Mỹ, Châu Sang, Hải Linh...

Nếu khán giả Cần Thơ vui mừng vì Tiếng hò sông Hậu tăng thêm suất diễn thì có lẽ những khán giả của Sân khấu cải lương mới Đại Việt lại buồn vì đơn vị này vừa thông báo hủy suất diễn vở Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử vào ngày 22-11. Trước đó, đơn vị muốn tổ chức suất diễn để hòa chung niềm vui mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, sân khấu đã cáo lỗi vì lý do kỹ thuật ngoài ý muốn, vở không thể diễn ra như đã thông báo.