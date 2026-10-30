Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Tiếng hò sông Hậu tăng suất diễn mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, vở Lê Văn Duyệt cáo lỗi

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Ông Diệp Tính, quản lý Đoàn cải lương Tây Đô, cho Tuổi Trẻ biết vì yêu cầu của khán giả Cần Thơ nên vở Tiếng hò sông Hậu sẽ có thêm suất diễn để đáp ứng tấm chân tình của bà con.

- Ảnh 1.

NSND Quế Trân lần đầu tiên diễn vai Lài trong vở cải lương Tiếng hò sông Hậu - Ảnh: LINH ĐOAN

Trước đó, đoàn đã lên kế hoạch tổ chức một suất diễn vở Tiếng hò sông Hậu vào ngày 24-11 để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lê Tứ, Quế Trân vui vì được diễn Tiếng hò sông Hậu ở Cần Thơ

Vở Tiếng hò sông Hậu của soạn giả Điêu Huyền được Đoàn cải lương Tây Đô dựng lại qua bàn tay của đạo diễn Lê Nguyên Đạt.

Trong đợt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Đoàn cải lương Tây Đô đã tăng cường hai ngôi sao từ TP.HCM vào vở diễn. Đó là nghệ sĩ Lê Tứ với vai Thừa và Quế Trân vai Lài.

TIN LIÊN QUAN

Thông tin này khiến nhiều khán giả nôn nao nên lượng vé cho một đêm diễn không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, Cần Thơ "chơi lớn" thực hiện thêm một đêm diễn nữa vào ngày 15-11.

Nghệ sĩ Lê Tứ, Quế Trân đều từng có cơ hội tham gia vài chương trình văn nghệ tổng hợp cùng anh em nghệ sĩ Đoàn cải lương Tây Đô, tuy nhiên đây là lần đầu tiên họ hợp tác với đoàn trong trọn vở tuồng.

Quế Trân cũng chưa bao giờ đóng tuồng Tiếng hò sông Hậu trước đó nên cô rất vui vì có thêm vai diễn mới và được hợp tác với ê kíp anh em nghệ sĩ ở đoàn tỉnh.

Lê Tứ là người có kinh nghiệm với vai Thừa. Gần đây anh liên tiếp đảm nhiệm nhân vật này trong ba bản dựng Tiếng hò sông Hậu của ba đơn vị, ba đạo diễn.

Đó là bản Tiếng hò sông Hậu của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chương trình Ngân mãi chuông vàng của HTV và lần này là Đoàn cải lương Tây Đô.

- Ảnh 3.

NSƯT Lê Tứ có kinh nghiệm với vai Thừa trong Tiếng hò sông Hậu - Ảnh: LINH ĐOAN

Về Cần Thơ, về đất của Tiếng hò sông Hậu

Lê Tứ bộc bạch cá nhân anh đã mê tuồng Tiếng hò sông Hậu từ hồi 10 tuổi, khi còn là cậu bé nông dân ngày ngày tan buổi học ra đồng cắt cỏ phụ gia đình.

Giữa những buổi lao động vất vả đó, tuồng Tiếng hò sông Hậu được phát ra từ chiếc radio nhỏ đã giúp Lê Tứ quên đi những nhọc nhằn. Tứ bảo anh thuộc tất cả nhân vật trong Tiếng hò sông Hậu, mê nhất là vai Thừa nổi tiếng qua sự thể hiện của cố nghệ sĩ Giang Châu.

Cho nên Lê Tứ thừa nhận vai này anh ảnh hưởng rất nhiều từ lối ca diễn của ông Giang Châu. Anh hạnh phúc vì được thể hiện lại vai diễn để đời của thần tượng với những bản dựng khác nhau.

Lần này về Cần Thơ, với Tứ càng đặc biệt hơn. Anh cho rằng Tiếng hò sông Hậu được diễn ngay chính mảnh đất gắn bó với vở tuồng. Từ soạn giả là người Cần Thơ, bối cảnh, con người cũng của mảnh đất Cần Thơ nên có lẽ khán giả sẽ cảm, yêu vở diễn hơn vì gần gũi, thân quen.

Hai đêm hát Tiếng hò sông Hậu sẽ diễn ra tại nhà biểu diễn của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Thành phố Cần Thơ.

Ngoài Lê Tứ, Quế Trân, vở còn có sự tham gia của nghệ sĩ Đoàn cải lương Tây Đô như Phương Anh, Lê Duy, Hồng Thủy, Bình Trọng, Châu Thoại Mỹ, Châu Sang, Hải Linh...

Nếu khán giả Cần Thơ vui mừng vì Tiếng hò sông Hậu tăng thêm suất diễn thì có lẽ những khán giả của Sân khấu cải lương mới Đại Việt lại buồn vì đơn vị này vừa thông báo hủy suất diễn vở Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử vào ngày 22-11.

Trước đó, đơn vị muốn tổ chức suất diễn để hòa chung niềm vui mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, sân khấu đã cáo lỗi vì lý do kỹ thuật ngoài ý muốn, vở không thể diễn ra như đã thông báo.

- Ảnh 4.Kịch lịch sử về Lê Văn Duyệt đến với sinh viên mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Đạo diễn Hoàng Duẩn cho Tuổi Trẻ biết vở kịch lịch sử Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử của Nhà hát kịch Idecaf sẽ được diễn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quế Trân Lê Văn Duyệt cải lương Tiếng hò sông Hậu Lê Tứ

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất