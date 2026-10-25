Nghe Tình người cung nữ của Viễn Châu trong Tài tử miệt vườn, nhớ Út Bạch Lan, Mỹ Châu

Hình ảnh nghệ sĩ Mỹ Châu (trái) và Hồng Nga trên bìa đĩa xưa trong bản thâu bài Tình người cung nữ - Ảnh tư liệu

Tình người cung nữ, Bá Nha khóc Tử Kỳ của cố soạn giả Viễn Châu sẽ được thể hiện trong đêm thi đầu tiên, vòng Cất cánh của Tài tử miệt vườn năm 2026.

Nghe Tình người cung nữ của Viễn Châu, nhớ Út Bạch Lan, Mỹ Châu, Hồng Nga…

Đêm đầu tiên vòng Cất cánh sẽ được phát sóng lúc 19h10 ngày 25-10 trên kênh truyền hình THĐT1.

Trong tập này, những khán giả ghiền cải lương có lẽ sẽ thích thú vì được xem lại hai bài ca cổ quá nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu là Tình người cung nữ và Bá Nha khóc Tử Kỳ.

Tình người cung nữ qua tiếng hát nghệ sĩ Mỹ Châu - Nguồn: YouTube Tân Cổ Cải Lương - Những Giọng Ca Vàng Son Rực Rỡ

Đặc biệt, Tình người cung nữ là câu chuyện buồn của một cung nữ già. Bà có người yêu ở quê nhà nhưng bị bắt tiến cung.

Vì mãi nhung nhớ người cũ nên bà bị vua lạnh nhạt bỏ trong lãnh cung suốt 40 năm trời. Tuổi xuân bị tước đoạt, thân phận một cung nữ đầy xót xa bị lãng quên cứ thế tàn úa trong cung cấm.

Bài ca cổ đầy tự sự này đã từng được thể hiện qua những giọng ca kỳ cựu của các tài danh cải lương như nghệ sĩ Út Bạch Lan, Mỹ Châu, Hồng Nga…

Qua tiếng ca sầu muộn của họ, tác phẩm của ông Viễn Châu cứ thế đi vào lòng người, đọng lại trong khán giả mộ điệu những thanh âm xao xác, tê tái của đời người phụ nữ thời phong kiến.

Hai tài tử Đỗ Thị Ánh Loan và Nguyễn Thị Tuyết Minh thể hiện bài Tình người cung nữ trong đêm thi đầu tiên vòng Cất cánh - Ảnh: LINH ĐOAN

Cuộc đua căng thẳng

Mấy chục năm trôi qua mà Tình người cung nữ của Viễn Châu vẫn được bao thế hệ lựa chọn. Nhất là trong những buổi đờn ca tài tử, lời ca não lòng của cung nữ già vẫn được các tài tử hát đi hát lại.

Hai tài tử Đỗ Thị Ánh Loan và Nguyễn Thị Tuyết Minh trong đêm thi đầu tiên vòng Cất cánh của Tài tử miệt vườn đã sử dụng sáng tác xưa cũ này của Viễn Châu để lần nữa bày tỏ nỗi lòng, thân phận của người phụ nữ đẹp.

Ngoài Tình người cung nữ, bài ca cổ Bá Nha khóc Tử Kỳ của Viễn Châu cũng được hai tài tử Võ Văn Tí, Võ Trường Giang chọn để phô diễn khả năng của mình.

Ở vòng thi này có 30 thí sinh được lựa chọn sau nhiều tháng trời. 30 bạn chia thành 15 cặp thi song ca cổ trong vòng Cất cánh.

Vòng này có ba đêm thi, nghĩa là mỗi đêm có 5 cặp thí sinh. Kết thúc vòng Cất cánh, ba giám khảo Chí Tâm, Ngọc Huyền và Võ Minh Lâm phải làm việc cật lực để chọn 12 thí sinh đi tiếp vào vòng trong.

Ngoài hai tiết mục Tình người cung nữ và Bá Nha khóc Tử Kỳ, các thí sinh còn lại dự thi các tiết mục Tiếng quốc đêm trăng (nhạc: Vũ Đức Sao Biển, vọng cổ: Anh Kiệt), Hương xoài (tác giả: Thanh Hà), Lời tình gió mây (nhạc: Minh Vy, vọng cổ: Đình Phong).

Cuộc thi Tài tử miệt vườn vườn mùa 6 - năm 2026 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp tổ chức, thu hút hơn 600 thí sinh đăng ký dự thi.

Tài tử miệt vườn chia thành 5 vòng thi Khởi động, Cất cánh, Tăng tốc, Bản lĩnh và Đăng quang. Thí sinh giành giải quán quân sẽ nhận phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.