Hữu Quốc phục dựng Tô Ánh Nguyệt từ bản dựng của NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Minh Vương và Lệ Thủy để đời với vai Minh và Nguyệt trong vở cải lương kinh điển Tô Ánh Nguyệt. Trong ảnh, hai nghệ sĩ diễn trọn vở Tô Ánh Nguyệt trong suất diễn gây quỹ xây nhà cho bà con nghèo của Sân khấu Vàng - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhà hát vừa thông tin bản dựng mới của Tô Ánh Nguyệt sẽ công diễn vào ngày 7-11, tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Dấu ấn của cố nghệ sĩ Diệp Lang với Tô Ánh Nguyệt

Tô Ánh Nguyệt là kịch bản nổi tiếng của cố soạn giả Trần Hữu Trang (tác giả Việt Thường, con trai ông, chấp bút).

Đây là kịch bản được nhiều thế hệ nghệ sĩ dàn dựng. Sau 1975, bản dựng mà nhiều khán giả nhớ mãi là tuồng Tô Ánh Nguyệt qua bàn tay đạo diễn của cố nghệ sĩ Diệp Lang ở Đoàn cải lương 2-84.

Đoàn cải lương 2-84 được thành lập sau chuyến lưu diễn châu Âu, tập trung nhiều nghệ sĩ tài danh. Sau chuyến đi thành công vang dội, Đoàn cải lương 2-84 ra đời với nhiều ngôi sao cải lương kỳ cựu, tài năng, tiếp tục giới thiệu đến công chúng những vở diễn xuất sắc, ghi đậm dấu ấn trong lòng công chúng.

Chẳng hạn như Đời cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt... Vở Tô Ánh Nguyệt là bệ phóng đưa tên tuổi hai nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy lên thêm một tầng cao mới.

Minh Vương (vai Minh), Lệ Thủy (vai Nguyệt) đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả qua hàng trăm suất diễn.

Nghệ sĩ Lệ Thủy từng chia sẻ với Tuổi Trẻ rằng bà xem nghệ sĩ Diệp Lang như người thầy, đã có công uốn nắn, dìu dắt để bà bước qua cải lương xã hội và có thêm nhiều vai diễn tâm lý sâu sắc.

Trước đây, nghệ sĩ Lệ Thủy vốn quen thuộc khán giả ở những tuồng kiếm hiệp, hương xa. Với Tô Ánh Nguyệt, bà học cách diễn điềm đạm, tinh tế, khai thác nhiều ngóc ngách tâm lý để nhân vật chạm đến trái tim khán giả, khiến khán giả thổn thức, đau đớn với những thiệt thòi, xa xót của người vợ, người mẹ Tô Ánh Nguyệt.

Sự chăm chút của đạo diễn Diệp Lang khiến không chỉ Nguyệt của Lệ Thủy trở thành vai diễn khó quên với khán giả, mà nhân vật nào cũng tạo được dấu ấn như Minh, cha mẹ Nguyệt, ba Minh, cậu Ba Tân...

Trong bản phục dựng Tô Ánh Nguyệt năm 2026, Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi vào vai Minh - Ảnh: LINH ĐOAN

Tiếp nối giá trị đẹp

Theo soạn giả Hoàng Song Việt thì sau khi Đoàn 2-84 ngừng hoạt động, các vở diễn hay của đoàn cũng được đưa về diễn ở Nhà hát Trần Hữu Trang, trong đó có vở Tô Ánh Nguyệt.

Dựng lại Tô Ánh Nguyệt ở dấu mốc quan trọng này như là sự tri ân ông Trần Hữu Trang với những tác phẩm giá trị, bất hủ. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho khán giả sống lại những ký ức đẹp của vở diễn xưa gắn bó cùng nhà hát.

Ê kíp nghệ sĩ gánh vai chính lần này là những nghệ sĩ trẻ, là những chuông vàng vọng cổ nổi bật của nhà hát. Trong đó có NSND Thoại Miêu từng tham gia vở cùng nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy. Bà đóng vai Dung, vợ sau của Minh.

Ở bản dựng mới do Hữu Quốc phục dựng, Thoại Miêu nhận vai bà Cả (mẹ của Nguyệt) bên cạnh ông Cả do Hữu Quốc đóng.

Chuông vàng Nguyễn Văn Khởi và Thu Vân vào vai Minh và Nguyệt. Hai nghệ sĩ này vừa tham gia chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát Trần Hữu Trang với trích đoạn Câu hò đất mẹ - Ảnh: LINH ĐOAN

Hai vai nặng ký là Minh và Nguyệt do hai chuông vàng có giọng ca rất hay là Nguyễn Văn Khởi và Thu Vân đảm nhiệm.

Nguyễn Văn Khởi là một trong những anh kép chánh ở Nhà hát Trần Hữu Trang. Bên cạnh đó anh thường xuyên được đàn chị Thanh Ngân tin tưởng tạo điều kiện đóng cặp trong các vở nổi tiếng như Tiếng trống Mê Linh, Giấc mộng đêm xuân...

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, Nguyễn Văn Khởi cho biết được đóng vai Minh trong Tô Ánh Nguyệt ngay những ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát Trần Hữu Trang khiến anh rất vinh dự và xúc động.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều áp lực bởi Tô Ánh Nguyệt được xem là kịch bản kinh điển, đóng đinh với những nghệ sĩ gạo cội. Vì vậy với sự giúp đỡ của đạo diễn Hữu Quốc và nỗ lực của bản thân, Nguyễn Văn Khởi hy vọng vai Minh của mình có thể chinh phục được khán giả.