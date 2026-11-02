Hơn 17.000 phần quà và cơ hội giao lưu NEGAV, DANG HONG HAI, DILLAN tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Các nghệ sĩ góp mặt tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, khán giả có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các anh trai và các nghệ sĩ đang được yêu thích hiện nay trong hai đêm nhạc đặc biệt diễn ra tối 7 và 8-11, tại công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Tặng vé miễn phí hai đêm nhạc Việt Nam Xanh

Ngay từ bây giờ, độc giả hãy sở hữu Hộ chiếu xanh để bắt đầu hành trình khám phá, tích điểm và nhận quà và có thể đăng ký nhận vé xem các đêm nhạc miễn phí.

Thông tin chi tiết và đăng ký sở hữu Hộ chiếu xanh tại đây: https://mediahub.tuoitre.vn/viet-nam-xanh

Tối 7-11, khán giả gặp gỡ Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Trung Hiếu và ca sĩ - rapper NEGAV. Ban tổ chức tặng 200 vé.

Đến tối 8-11, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng “anh trai” DANG HONG HAI, DILLAN. Ban tổ chức dành 50 vé tặng người hâm mộ đêm nhạc này.

Mỗi tài khoản chỉ nhận được một vé trong hai đêm nhạc tối 7-11 hoặc 8-11.

Bạn đọc phải đăng ký trước, sau đó đến quầy ban tổ chức tại ngày hội check-in nhận vé trong khung giờ từ 14h đến 17h30 ngày 7 và 8-11.

Khi nhận vé, độc giả xuất trình Hộ chiếu xanh trên tài khoản đã đăng ký để ban tổ chức đối chiếu. Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 vé.

Hạn cuối đăng ký nhận vé đêm nhạc trước ngày 6-11.

Nhiều hoạt động có quà tặng dành cho người tham dự - Ảnh: BTC

Hơn 17.000 quà tặng cho độc giả

Ngày hội Việt Nam Xanh có hơn 17.000 quà tặng từ các đơn vị dành tặng cho người tham dự trong đó có 1 xe điện Vinfast trị giá 35 triệu đồng, 2 đèn bàn Philips trị giá 5 triệu đồng mỗi đèn.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người tham dự.

Đổi rác tái chế nhận quà: Người tham gia có cơ hội nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.

Trải nghiệm sản phẩm xanh: Khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Bạn đọc may mắn nhận được giải thưởng giá trị cao nhất tại sự kiện Việt Nam Xanh - Ngày trải nghiệm xanh tại Khánh Hòa - Ảnh: BTC

Mega Livestream sản phẩm xanh: Độc giả có thể theo dõi các phiên Mega Livestream bán hàng và có cơ hội sở hữu các sản phẩm xanh với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Game tương tác Hộ chiếu xanh - Việt Nam xanh: Người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Bốc thăm may mắn: Mỗi lượt tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in hoặc tương tác tại gian hàng Việt Nam Xanh sẽ mang đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

Ngày hội Việt Nam Xanh là sự kiện thường niên trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và các đơn vị tổ chức. Chương trình hướng đến hưởng ứng các cam kết tại COP26, thúc đẩy chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.