Ca sĩ Quốc Đại: Đừng để tình yêu môi trường chỉ nằm trong lời ca

Ca sĩ Quốc Đại chia sẻ quan niệm tình yêu quê hương phải gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường sống.

“Bởi khi đã yêu điều gì thì ta luôn ý thức bảo vệ điều ta yêu thương và giữ cho điều đó luôn đẹp, không chỉ trong mắt ta mà trong mắt mọi người nữa”, anh nói.

Sống xanh bắt đầu từ những việc nhỏ

Thường xuyên đi biểu diễn ở nhiều tỉnh, thành, Quốc Đại có nhiều dịp quan sát cảnh sắc và đời sống của người dân ở các vùng miền. Trong đó, miền Tây Nam Bộ để lại cho anh nhiều suy nghĩ.

Quốc Đại cho biết anh lo lắng trước tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn ở miền Tây trong những năm gần đây. Anh kể có lần từng chứng kiến sạt lở bờ sông, những ngôi nhà ven sông chỉ trong chốc lát không còn nữa, anh không khỏi xót xa.

Từ những điều tận mắt chứng kiến, Quốc Đại cho rằng người dân cần có trách nhiệm hơn khi khai thác tài nguyên thiên nhiên.

“Thiên nhiên không phải nguồn tài nguyên vô tận, chúng không cạn kiệt nếu chúng ta không biết cách khai thác và bảo vệ”, anh chia sẻ.

Với Quốc Đại, ý thức vì cộng đồng được bồi đắp từ những trải nghiệm khi còn trẻ. Những năm đầu đi hát, anh có dịp đến Trường Sa và gặp những người trẻ sẵn sàng gác lại niềm vui riêng để góp sức cho đất nước.

Chuyến đi ấy khiến anh trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết trân trọng những gì mình đang có, đồng thời ít than phiền và đòi hỏi hơn. Anh nhận ra những điều bản thân làm cho cuộc sống đôi khi rất nhỏ bé so với những gì mình đã nhận được.

Ca sĩ Quốc Đại tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, cùng lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng - Ảnh: BTC

Âm nhạc khơi gợi trách nhiệm cộng đồng

Trong các hoạt động cộng đồng, Quốc Đại đặc biệt yêu thích chương trình Giờ Trái đất được tổ chức thường niên vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hằng năm.

Theo anh, đây không chỉ là dịp thực hiện nghi thức tắt đèn trong một giờ mà còn nhắc mọi người biết quý trọng nguồn năng lượng quanh mình.

Anh cho rằng bảo vệ môi trường không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn lao. Mỗi người có thể thực hiện từ những thói quen đơn giản như phân loại rác tại nhà. Khi nhiều người cùng duy trì những hành động nhỏ, kết quả mang lại rất đáng kể.

Quốc Đại cũng mong âm nhạc có thể góp phần khơi gợi tình yêu và trách nhiệm với môi trường. Theo anh, một ca khúc viết về đề tài sống xanh, bảo vệ môi trường cần có giai điệu đẹp, ca từ gần gũi, nhẹ nhàng nhưng đủ sức chạm đến cảm xúc người nghe.

Là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương, Quốc Đại cho biết nhiều MV của anh đã gắn với những cảnh quan tươi đẹp của đất nước. Anh muốn tiếp tục cách thể hiện này, bởi khi khán giả yêu những cảnh đẹp Việt Nam, họ cũng sẽ có thêm ý thức trân trọng và bảo vệ vẻ đẹp ấy.

Quốc Đại cho rằng mỗi người cần có trách nhiệm hơn trong việc khai thác và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên - Ảnh: FBNV

Giữ sạch nơi mình từng ngồi cũng là sống xanh Đến với Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, Quốc Đại muốn gửi đến người hâm mộ thông điệp giản dị: Hãy bắt đầu từ hành động nhỏ nhất, ngay tại nơi mình tham gia sự kiện. “Chúng ta có thể bắt đầu hành động nhỏ xíu ngay trong ngày hội là khi về thì giữ sạch sẽ nơi ta đã ngồi. Đó là bước đầu tiên chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường”, anh chia sẻ. Quốc Đại cho rằng sống xanh không cần những lời kêu gọi lớn lao hay hành động vượt quá khả năng của mỗi người. Điều quan trọng là mỗi người tự giác thay đổi từ những việc gần gũi, duy trì thành thói quen và cùng nhau tạo nên môi trường sống sạch đẹp hơn.