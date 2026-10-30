Hoa hậu Bảo Ngọc mong người trẻ Việt có tiếng nói trong cuộc chiến khí hậu

Hoa hậu Bảo Ngọc tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 - Ảnh: FBNV

Với hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, bảo vệ môi trường không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức hay tạo nên một phong trào nhất thời. Điều quan trọng là giúp người trẻ có kiến thức, năng lực và cơ hội để biến sự quan tâm thành hành động lâu dài.

Đó cũng là tinh thần mà cô cùng đội ngũ Gen Zero muốn lan tỏa khi tiếp tục đồng hành với Ngày hội Việt Nam Xanh do Tuổi Trẻ phối hợp cùng Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam và các đơn vị tổ chức.

Đưa câu chuyện bảo tồn đến gần người trẻ

Tại Ngày hội Việt Nam Xanh năm nay, Gen Zero tiếp tục phối hợp với Quỹ Bảo tồn Động thực vật hoang dã Việt Nam triển khai gian hàng với chủ đề Rừng kể. Không gian này hướng đến giới thiệu những câu chuyện về công tác bảo tồn, các loài động thực vật tại Việt Nam và những người đã dành nhiều năm gắn bó với công việc gìn giữ thiên nhiên.

Theo Bảo Ngọc, bảo tồn đôi khi được nhìn nhận đơn giản là bảo vệ một vài loài động vật hay sinh vật. Trong khi đó, mỗi loài đều là một mắt xích trong hệ sinh thái, có mối liên hệ với môi trường sống và đời sống con người.

“Bảo Ngọc mong muốn thông qua gian hàng lần này sẽ đem theo một câu chuyện của Rừng kể, nghĩa là đưa những vật phẩm, hình ảnh, trang thiết bị và những câu chuyện người thật, việc thật về công tác bảo tồn đến với các bạn trẻ”, cô chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu, gian hàng còn có thử thách để người tham gia tạo ra các sản phẩm truyền thông kể chuyện về rừng. Bảo Ngọc kỳ vọng cách tiếp cận này giúp người trẻ hiểu rõ hơn ý nghĩa của bảo tồn, đồng thời có thêm cảm hứng để lan tỏa những câu chuyện tích cực.

Cô cho rằng một trong những thách thức của hoạt động môi trường là làm sao để sự hưởng ứng không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Muốn người trẻ gắn bó lâu dài, cần có một hệ sinh thái hỗ trợ, từ cung cấp kiến thức, kết nối cộng đồng đến tạo cơ hội để họ thực hiện ý tưởng của mình.

Hình ảnh Gen Zero giới thiệu tại Miss World 2026 - Ảnh: BTC

Từ Gen Zero đến sân chơi khí hậu quốc tế

Bảo Ngọc bắt đầu tham gia các hoạt động môi trường gần 7 năm qua. Đến từ Đồng bằng sông Cửu Long, cô sớm nhận thấy những tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống người dân địa phương.

Năm 2024, Bảo Ngọc thành lập Gen Zero cùng những người trẻ có chung mối quan tâm. Dự án đã thực hiện hơn 30 hoạt động, tập trung vào nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực và tạo cơ hội để thanh niên tham gia hành động khí hậu.

Bảo Ngọc trong một hoạt động của Gen Zero - Ảnh: FBNV

Năm 2025, Gen Zero tổ chức các buổi học về chính sách khí hậu, giải pháp thích ứng tại Việt Nam, hành động ở cấp độ cá nhân và cách người trẻ đóng góp tiếng nói trên diễn đàn quốc tế.

Dự án cũng hỗ trợ thanh niên tiếp cận các hoạt động khí hậu quốc tế, trong đó có những hội nghị do Liên hợp quốc tổ chức. Theo Bảo Ngọc, người trẻ Việt Nam có nhiều sáng kiến và tiềm năng, nhưng vẫn cần thêm cơ hội kết nối quốc tế, kiến thức và năng lực để đóng góp hiệu quả hơn.

Dự án Gen Zero được giới thiệu tại Miss World 2026 và lọt vào top 24 dự án nhân ái. Bảo Ngọc cho biết mục tiêu không phải xây dựng dự án để tham gia cuộc thi, mà tận dụng cơ hội để giới thiệu những nỗ lực của thanh niên Việt Nam trong hành động khí hậu với bạn bè quốc tế.

“Các bạn thanh niên đến với Gen Zero là những bạn rất quan tâm đến hành động môi trường. Các bạn như tìm được một nơi đồng điệu để có thể đóng góp sức mình”, cô nói.

Bảo Ngọc theo đuổi hành trình xanh Bảo Ngọc cho rằng truyền thông dự án chỉ là bước khởi đầu. Sau khi tiếp cận thông tin, người tham gia cần được đào tạo, hỗ trợ phát triển ý tưởng và có cơ hội đưa sáng kiến vào thực tế. Cô kể có một nghiên cứu sinh được hỗ trợ tham gia các hội nghị quốc tế. Sau khi trở về, người này xây dựng mô hình giúp các bạn trẻ tìm hiểu về chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn lực tại địa phương. Bảo Ngọc tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện - Ảnh: FBNV Trong thời gian tới, cô quan tâm đến ba hướng gồm thanh niên, hòa bình và an ninh; các giải pháp thích ứng khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và tài chính khí hậu. Cô tiếp tục học tập, nghiên cứu về chính sách và khoa học môi trường để có thêm kiến thức phục vụ công việc. Trở lại Ngày hội Việt Nam Xanh, điều Bảo Ngọc mong muốn là người trẻ không chỉ rời sự kiện với cảm hứng nhất thời, mà còn có thêm hiểu biết, năng lực và kết nối để tiếp tục hành động. Với cô, giữ được hy vọng và tìm thấy những giải pháp thiết thực chính là cách để hành trình bảo vệ môi trường đi xa hơn.