Ca sĩ Dương Quốc Hưng: Sống xanh là kiên trì từ những việc nhỏ

Dương Quốc Hưng mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường qua âm nhạc - Ảnh: FBNV

Từng trải qua cảnh mưa ngập, ùn tắc giao thông, ca sĩ Dương Quốc Hưng cho biết bảo vệ môi trường cần bắt đầu từ ý thức và những hành động cụ thể của mỗi người.

Mỗi người cần có trách nhiệm với môi trường sống

Dương Quốc Hưng kể trong một lần đi diễn, dù đã chủ động xuất phát sớm nhưng anh vẫn không thể đến đúng giờ vì mưa quá lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nước, giao thông ùn tắc.

Từ vị trí hát mở màn, anh phải chuyển xuống biểu diễn cuối chương trình. Dương Quốc Hưng ái ngại với ban tổ chức dù biết đây là tình huống ngoài mong muốn.

Trên đường đi, anh còn chứng kiến cảnh người dân chật vật di chuyển giữa dòng nước ngập, anh cảm nhận rõ hơn những tác động của môi trường đến đời sống thường ngày.

Từ những trải nghiệm đó, Dương Quốc Hưng chú ý hơn đến việc hạn chế rác thải nhựa, không xả rác nơi công cộng và giữ gìn không gian sống sạch đẹp. Anh cho rằng bảo vệ môi trường không phải trách nhiệm của riêng ai, mà cần được bắt đầu từ những việc mỗi người có thể thực hiện.

Từ trải nghiệm thực tế, nam ca sĩ mong muốn góp tiếng nói về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống - Ảnh: BTC

Sống xanh bắt đầu từ việc giảm một chai nhựa mỗi ngày

Tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh, Dương Quốc Hưng sẽ biểu diễn ca khúc Ngày mới trên thành phố do chính anh sáng tác. Ca khúc thể hiện tình yêu dành cho TP.HCM trẻ trung, năng động, hiện đại và tràn đầy sức sống.

Theo anh, một thành phố đáng sống còn được tạo nên từ những con đường sạch đẹp, hàng cây xanh, dòng kênh trong lành và ý thức văn minh của mỗi người dân. Anh mong TP.HCM ngày càng phát triển, đồng thời xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.

Dương Quốc Hưng cho biết sau tham gia ngày hội, nếu khán giả mang về một chút cảm hứng để quan tâm hơn đến môi trường, cùng chung tay làm đẹp nơi mình sống, đó đã là điều ý nghĩa với anh.

Dương Quốc Hưng chọn mang theo bình nước cá nhân như một cách giảm rác thải nhựa trong sinh hoạt hằng ngày - Ảnh: FBNV

Để thông điệp sống xanh không dừng ở lời nói, ca sĩ Dương Quốc Hưng chọn duy trì một việc làm cụ thể: mang theo bình nước cá nhân khi đi học, tập luyện hay biểu diễn, thay cho chai nhựa dùng một lần.

Anh đặt mục tiêu thực hiện thói quen này ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Nếu mỗi ngày thay thế được một chai nhựa, một năm có thể giảm khoảng 250 chai nhựa dùng một lần.

“Hưng nghĩ, bảo vệ môi trường không cần bắt đầu từ những điều quá xa xôi hay lớn lao. Đôi khi chỉ là không xả rác bừa bãi, biết phân loại rác, tái sử dụng những vật dụng còn giá trị, đưa rác có thể tái chế đến đúng nơi thu gom”, anh nói.

Với Dương Quốc Hưng, sống xanh không nằm ở những lời hứa hay hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, mà ở sự kiên trì trong từng lựa chọn hằng ngày.

“Sống xanh không phải là làm một việc thật lớn để mọi người nhìn thấy, mà là kiên trì làm những việc nhỏ ngay cả khi không ai nhìn thấy”, anh bày tỏ.

Đánh thức tình yêu môi trường qua âm nhạc Dương Quốc Hưng cho biết ca khúc viết về môi trường muốn chạm đến người nghe cần có sự chân thật, cảm xúc và thông điệp rõ ràng. Ca từ không nhất thiết phải liên tục nhắc đến khẩu hiệu bảo vệ môi trường. Đôi khi, hình ảnh dòng sông, cánh rừng, vùng biển quê hương cũng đủ khiến người nghe rung động. “Âm nhạc có một sức mạnh riêng, không bắt buộc người ta phải làm điều gì, nhưng có thể khiến người ta tự muốn thay đổi. Trước khi kêu gọi ai đó bảo vệ môi trường, hãy khiến họ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và hiểu vì sao những điều ấy đáng được yêu thương, gìn giữ”, anh chia sẻ. Có cơ hội đặt chân đến hầu hết các vùng miền trên dải đất hình chữ S, từ miền núi đến vùng biển đảo Tây Nam và các nhà giàn DK1, Trường Sa, Dương Quốc Hưng tích lũy nhiều cảm xúc và chất liệu cho âm nhạc. Những cuộc gặp gỡ, câu chuyện về con người, đặc biệt là cuộc sống và sự hy sinh thầm lặng của người lính nơi đầu sóng ngọn gió, để lại trong anh nhiều xúc động. Sau mỗi chuyến đi, anh có thêm cảm hứng sáng tác.