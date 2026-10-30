Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì biển đảo Tổ quốc trong Sao nhập ngũ

Thúy Ngân, Châu Bùi xúc động trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì biển đảo Tổ quốc - Ảnh: BTC

Khoảnh khắc xúc động nhất trong tập 12 Sao nhập ngũ 2026 là lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Buổi tưởng niệm ý nghĩa trong Sao nhập ngũ

Mở đầu hoạt động đặc biệt này, 7 chiến sĩ Sao nhập ngũ 2026 tham gia nghi lễ chào cờ trên boong tàu 905. Giữa biển trời rộng lớn, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tiếng Quốc ca vang lên đầy hào sảng và tự hào.

Khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Minh Trang và Châu Bùi đều bày tỏ sự xúc động trước giây phút đặc biệt này. Với hai nữ nghệ sĩ, được đứng giữa biển trời Tổ quốc, thực hiện nghi lễ chào cờ trên con tàu đang làm nhiệm vụ là một trải nghiệm thiêng liêng, khó quên.

Trong khi đó Erik khẳng định tinh thần sẵn sàng cống hiến: "Nếu đất nước cần, tôi luôn sẵn sàng có mặt".

Sau lễ chào cờ, các chiến sĩ Sao nhập ngũ cùng cán bộ, thuyền viên tàu 905 tham gia lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những nén hương, vòng hoa cùng những cánh hoa, con hạc giấy được thả xuống biển thay cho lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã ngã xuống.





Thả hoa và hạc giấy tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Video: SAO NHẬP NGŨ

Nhắc nhở về lòng biết ơn

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh đặc biệt xúc động khi nghĩ đến những khó khăn trong việc tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về. Anh chia sẻ: "Nếu sự hy sinh trên núi rừng đã vô cùng khó khăn để tìm kiếm và đưa hài cốt trở về thì giữa biển cả mênh mông, hành trình ấy còn nhiều trở ngại hơn bởi sự rộng lớn, sâu thẳm của đại dương".

Minh Trang cũng không giấu được xúc động khi nghĩ đến những người lính đã hy sinh ngoài biển, nằm lại với biển cả mênh mông và điều đó khiến cô càng thấm thía ý nghĩa của lễ tưởng niệm.

Trong khi đó Văn Mai Hương đặc biệt ấn tượng với khoảnh khắc mọi người cùng thả hoa, những con hạc giấy và các vật phẩm tưởng niệm xuống biển. Nữ ca sĩ xúc động cho biết: "Thực sự rất thiêng liêng, cũng nhắc nhở cho mình nhớ ơn về sự hy sinh của những người đã nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc, để mình được là một trong những người sống trong thời bình".

Những đóa hoa, con hạc giấy thả xuống biển, tưởng nhớ những người lính hy sinh vì Tổ quốc - Ảnh: BTC

Trong thời khắc thiêng liêng xúc động, lời người dẫn chương trình vang vọng: "Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, biển đảo luôn là một phần thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt. Đó là xương máu, là ý chí, là khát vọng từ ngàn đời của tổ tiên ta đã xác lập, quản lý, bảo vệ, khẳng định chủ quyền tuyệt đối, vững chắc của quốc gia, dân tộc với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cuộc chiến không cân sức giữa cán bộ, chiến sĩ xây dựng đảo trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng với những tàu chiến có trang bị vũ khí hiện đại. Dẫu biết có thể hy sinh, song các anh không hề run sợ, quyết không lùi bước để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng".