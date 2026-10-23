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Sao nhập ngũ 2026: Tuấn Dương không được đến Trường Sa

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

8 nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ 2026 nhưng chỉ 7 người đủ điều kiện tiếp tục hành trình thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa.

Tuấn Dương không được đến Trường Sa - Ảnh 1.

Tuấn Dương rời Sao nhập ngũ - Ảnh: BTC

Đây là quyết định được đưa ra sau buổi khám sức khỏe tổng quát. Tuấn Dương không tiếp tục hành trình vì lý do sức khỏe khiến các thành viên bàng hoàng, nhiều người bật khóc.

Tuấn Dương bị loại trong Sao nhập ngũ

Điểm nhấn trong tập 11 Sao nhập ngũ 2026 là phần kiểm tra sức khỏe của 8 nghệ sĩ nhằm xác định khả năng đáp ứng các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tại đảo Trường Sa.

Trong số các chiến sĩ tham gia chương trình, Tuấn Dương là người có thể trạng yếu nhất. Ở những cuộc hành quân trước đó, anh nhiều lần tụt lại phía sau, phải xin tạm dừng vì khó thở và cần đến sự hỗ trợ của quân y. 

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Vì thường xuyên được đội ngũ y tế chăm sóc, nam nghệ sĩ hài hước cho biết mình trở thành "khách quen" và được ưu tiên kiểm tra sức khỏe trước. Anh tin bản thân đủ sức tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, khi cả đội đang háo hức chờ nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, thông tin bất ngờ được công bố: Tuấn Dương không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa.

Quyết định khiến các thành viên không khỏi bàng hoàng. Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận anh vẫn hy vọng đây chỉ là tình tiết do chương trình dàn dựng nhằm tạo tình huống cho vui.

Quốc Trường bảo: "Đây là một tin rất bất ngờ, chúng tôi không thể nào suy nghĩ ra được sẽ có một kịch bản này".

Tuấn Dương không được đến Trường Sa - Ảnh 2.

Các chiến sĩ vui vẻ trong tập 11 Sao nhập ngũ - Ảnh: BTC

Trước sự hoài nghi của các chiến sĩ, Đại đội trưởng Nguyễn Đức Quân khẳng định: "Đây không phải là kịch tính mà đây là sự thật".

Anh giải thích hành trình di chuyển nhiều ngày trên biển, điều kiện thời tiết có thể thay đổi bất thường và khả năng hỗ trợ y tế hạn chế là những yếu tố cần được cân nhắc. Nếu tiếp tục nhiệm vụ trong tình trạng sức khỏe không bảo đảm, Tuấn Dương có thể gặp nguy hiểm, đồng thời ảnh hưởng đến sự an toàn của cả đoàn.

Minh Trang bật khóc: "Tôi thấy rất thương Dương bởi vì sức khỏe không tốt nhưng bạn vẫn cố gắng đến cùng, cho đến khi bạn mệt, đến khi người ta phải khiêng mình lên cáng để mình đi".

Thúy Ngân cũng bày tỏ sự hụt hẫng khi đội hình không còn đầy đủ như ban đầu: "Tám đứa mình đã đi cùng nhau từ ngày đầu rồi. Bây giờ thiếu một người, tự nhiên chị cũng thấy không còn trọn vẹn mọi thứ".

Tập 11 Sao nhập ngũ gây tranh luận vì phát lại hình ảnh cũ

Bên cạnh những khoảnh khắc xúc động, tập 11 Sao nhập ngũ 2026 cũng nhận về nhiều ý kiến không hài lòng từ khán giả. Một trong những vấn đề được nhắc đến là hơn 60 phút chương trình dành khá nhiều thời gian để phát lại hình ảnh từ các tập trước, nhằm nhìn lại hành trình huấn luyện của các chiến sĩ.

Khán giả sốt ruột cho rằng việc kéo dài phần tổng hợp hình ảnh cũ làm giảm nhịp độ của tập phát sóng, trong khi những diễn biến mới quan trọng phải chờ đợi quá lâu.

Một số ý kiến viết lại: "Không cần phát lại nhiều như này đâu chương trình ơi". "Muốn nhìn lại thì mở lại tập cũ. Nhét nội dung cũ vào cho đầy, làm người xem ngán".

sao nhập ngũ - Ảnh 1.Khí tài quân sự hùng hậu 'xem đã luôn' trong Sao nhập ngũ

Tàu chiến, xuồng bắn pháo, xe tăng lội nước, xe thiết giáp cùng màn tác chiến quy mô tạo nên phần kết mãn nhãn trong tập 10 Sao nhập ngũ 2026.

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