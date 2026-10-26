Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Thúy Ngân được đến Trường Sa như một giấc mơ

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Diễn viên Thúy Ngân chia sẻ những cảm xúc đáng nhớ trong hành trình tham gia chương trình Sao nhập ngũ, trong đó có chuyến trải nghiệm làm người lính Trường Sa.

Thúy Ngân: được đến Trường Sa như một giấc mơ - Ảnh 1.

Thúy Ngân (trái) trong buổi fan meeting - Ảnh: HOÀNG LÊ

Buổi fan meeting Sao nhập ngũ với sự tham gia của diễn viên Thúy Ngân diễn ra tối 25-10 tại TP.HCM. 

Đông đảo khán giả trẻ tham dự chương trình lắng nghe hành trình "nhập ngũ" của chiến sĩ Thúy Ngân và tham gia những trò chơi vui vẻ.

Thúy Ngân: được đến Trường Sa như một giấc mơ - Ảnh 2.

Thúy Ngân đọc những lời chúc của các fan - Ảnh: HOÀNG LÊ

Thúy Ngân không thể quên Sao nhập ngũ 

Dù đã rời Sao nhập ngũ khoảng hai tháng, Thúy Ngân cho biết cảm xúc về hành trình này vẫn còn nguyên vẹn. Với cô, chương trình không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là thành quả từ nỗ lực của cả ê kíp Sao nhập ngũ và sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

"Sau hơn hai tháng trở về đất liền, vẫn có chiến sĩ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, động viên tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận được tình cảm gần gũi và rất trân trọng điều đó", Thúy Ngân chia sẻ trong buổi gặp gỡ fan hâm mộ.

Thúy Ngân bảo rất mong chờ buổi gặp gỡ hôm nay để thêm một lần nữa xem lại những khoảnh khắc của mình trong hành trình Sao nhập ngũ.

Từ lúc đặt chân đến nơi tập trung, gặp gỡ các đồng đội đến những ngày trải nghiệm trong môi trường quân đội, mỗi kỷ niệm đều mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt.

Thúy Ngân ấn tượng với sự mạnh mẽ, kỷ luật của các chiến sĩ, xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc mà mọi người dành cho mình. 

Thúy Ngân: được đến Trường Sa như một giấc mơ - Ảnh 3.

Thúy Ngân trong buổi fan meeting Sao nhập ngũ - Ảnh: HOÀNG LÊ

Cô cho biết các chiến sĩ không xem cô đơn thuần là một nghệ sĩ đến ghi hình mà đối đãi như người em trong gia đình, tận tình hướng dẫn, động viên để cô có thể hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng vượt quá khả năng của bản thân.

Một trong những thay đổi lớn nhất đối với Thúy Ngân là làm quen với nếp sống kỷ luật, từ việc thức dậy lúc 5 giờ sáng, sắp xếp đồ đạc đến thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi thể lực và ý chí. Trước đó, cô chưa có thói quen sinh hoạt như vậy ngoài những lần đi quay phim.

Thúy Ngân chia sẻ cảm xúc khi đến với Trường Sa trong Sao nhập ngũ - Video: HOÀNG LÊ

"Trước đây, Ngân thường tự tin, nghĩ rằng mình có thể làm tốt mọi việc. Nhưng khi tham gia chương trình, Ngân hiểu rõ hơn giới hạn của bản thân, biết mình có điểm yếu và có những điều không dễ dàng vượt qua", cô nói.

Thúy Ngân kể lại thử thách chạy trên bãi cát, khi cát lún sâu khiến chân rung lên, cơ thể gần như mất kiểm soát. Tuy nhiên, "Ngay giây phút đó, ý chí trong tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi bắt mình phải cố gắng làm tốt nhất có thể. Dù có phải lết trên bãi cát, tôi cũng phải đến đích", cô chia sẻ.

Thúy Ngân: được đến Trường Sa như một giấc mơ - Ảnh 4.

Thúy Ngân cùng các bạn trẻ tham gia một trò chơi trong fan meeting Sao nhập ngũ - Ảnh: HOÀNG LÊ

Những trải nghiệm thay đổi bản thân

Với Thúy Ngân, Sao nhập ngũ không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn là hành trình giúp cô hiểu hơn về bản thân, học cách vượt qua giới hạn và trân trọng những người đồng hành.

TIN LIÊN QUAN

Sau chương trình, cuộc sống của Ngân có nhiều thay đổi, từ thói quen sinh hoạt đến cách nhìn nhận các mối quan hệ. Cô cởi mở hơn, không còn thu mình như trước và biết trân trọng hơn những tình cảm nhận được từ mọi người.

Đặc biệt, chuyến đi Trường Sa để lại trong Thúy Ngân nhiều kỷ niệm. 

"Được đến Trường Sa như một giấc mơ đẹp của tôi. Nhiều người Việt Nam đều mong muốn một lần được đến Trường Sa, để được thấy và hiểu những con người nơi đầu sóng ngọn gió đang bảo vệ đất nước như thế nào", Thúy Ngân chia sẻ.

Thúy Ngân: được đến Trường Sa như một giấc mơ - Ảnh 5.

Một bạn trẻ tham gia trả lời câu hỏi trong fan meeting Sao nhập ngũ - Ảnh: HOÀNG LÊ

Thúy Ngân từng đạt danh hiệu Á hoàng 1 của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2009. Cô được biết đến nhiều hơn khi đảm nhiệm vai diễn Hân trong bộ phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ vào năm 2018. Sau đó là loạt phim: Hải đường trong gió, Nữ chủ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay.

Trong buổi fan metting, Thúy Ngân giới thiệu dự án mới nhất của mình là phim điện ảnh Bắt cá ba tay. Trong phim này, khán giả thấy hình ảnh một Thúy Ngân vui vẻ, hài hước, khác với vai diễn trước đây.

Trước đó, ngày 23-10, Sao nhập ngũ tổ chức fan meeting với sự tham gia của hai "đồng chí" Minh Trang và Quốc Trường.

Thúy Ngân: được đến Trường Sa như một giấc mơ - Ảnh 8.Sao nhập ngũ 2026: Tuấn Dương không được đến Trường Sa

8 nghệ sĩ tham gia Sao nhập ngũ 2026 nhưng chỉ 7 người đủ điều kiện tiếp tục hành trình thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sao nhập ngũ Trường SA việt nam Thúy Ngân

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất