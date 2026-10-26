Thúy Ngân được đến Trường Sa như một giấc mơ

Thúy Ngân (trái) trong buổi fan meeting - Ảnh: HOÀNG LÊ

Buổi fan meeting Sao nhập ngũ với sự tham gia của diễn viên Thúy Ngân diễn ra tối 25-10 tại TP.HCM.

Đông đảo khán giả trẻ tham dự chương trình lắng nghe hành trình "nhập ngũ" của chiến sĩ Thúy Ngân và tham gia những trò chơi vui vẻ.

Thúy Ngân đọc những lời chúc của các fan - Ảnh: HOÀNG LÊ

Thúy Ngân không thể quên Sao nhập ngũ

Dù đã rời Sao nhập ngũ khoảng hai tháng, Thúy Ngân cho biết cảm xúc về hành trình này vẫn còn nguyên vẹn. Với cô, chương trình không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là thành quả từ nỗ lực của cả ê kíp Sao nhập ngũ và sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

"Sau hơn hai tháng trở về đất liền, vẫn có chiến sĩ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, động viên tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận được tình cảm gần gũi và rất trân trọng điều đó", Thúy Ngân chia sẻ trong buổi gặp gỡ fan hâm mộ.

Thúy Ngân bảo rất mong chờ buổi gặp gỡ hôm nay để thêm một lần nữa xem lại những khoảnh khắc của mình trong hành trình Sao nhập ngũ.

Từ lúc đặt chân đến nơi tập trung, gặp gỡ các đồng đội đến những ngày trải nghiệm trong môi trường quân đội, mỗi kỷ niệm đều mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt.

Thúy Ngân ấn tượng với sự mạnh mẽ, kỷ luật của các chiến sĩ, xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc mà mọi người dành cho mình.

Thúy Ngân trong buổi fan meeting Sao nhập ngũ - Ảnh: HOÀNG LÊ

Cô cho biết các chiến sĩ không xem cô đơn thuần là một nghệ sĩ đến ghi hình mà đối đãi như người em trong gia đình, tận tình hướng dẫn, động viên để cô có thể hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng vượt quá khả năng của bản thân.

Một trong những thay đổi lớn nhất đối với Thúy Ngân là làm quen với nếp sống kỷ luật, từ việc thức dậy lúc 5 giờ sáng, sắp xếp đồ đạc đến thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi thể lực và ý chí. Trước đó, cô chưa có thói quen sinh hoạt như vậy ngoài những lần đi quay phim.

Thúy Ngân chia sẻ cảm xúc khi đến với Trường Sa trong Sao nhập ngũ - Video: HOÀNG LÊ

"Trước đây, Ngân thường tự tin, nghĩ rằng mình có thể làm tốt mọi việc. Nhưng khi tham gia chương trình, Ngân hiểu rõ hơn giới hạn của bản thân, biết mình có điểm yếu và có những điều không dễ dàng vượt qua", cô nói.

Thúy Ngân kể lại thử thách chạy trên bãi cát, khi cát lún sâu khiến chân rung lên, cơ thể gần như mất kiểm soát. Tuy nhiên, "Ngay giây phút đó, ý chí trong tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi bắt mình phải cố gắng làm tốt nhất có thể. Dù có phải lết trên bãi cát, tôi cũng phải đến đích", cô chia sẻ.

Thúy Ngân cùng các bạn trẻ tham gia một trò chơi trong fan meeting Sao nhập ngũ - Ảnh: HOÀNG LÊ

Những trải nghiệm thay đổi bản thân

Với Thúy Ngân, Sao nhập ngũ không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn là hành trình giúp cô hiểu hơn về bản thân, học cách vượt qua giới hạn và trân trọng những người đồng hành.

Sau chương trình, cuộc sống của Ngân có nhiều thay đổi, từ thói quen sinh hoạt đến cách nhìn nhận các mối quan hệ. Cô cởi mở hơn, không còn thu mình như trước và biết trân trọng hơn những tình cảm nhận được từ mọi người.

Đặc biệt, chuyến đi Trường Sa để lại trong Thúy Ngân nhiều kỷ niệm.

"Được đến Trường Sa như một giấc mơ đẹp của tôi. Nhiều người Việt Nam đều mong muốn một lần được đến Trường Sa, để được thấy và hiểu những con người nơi đầu sóng ngọn gió đang bảo vệ đất nước như thế nào", Thúy Ngân chia sẻ.

Một bạn trẻ tham gia trả lời câu hỏi trong fan meeting Sao nhập ngũ - Ảnh: HOÀNG LÊ

Thúy Ngân từng đạt danh hiệu Á hoàng 1 của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2009. Cô được biết đến nhiều hơn khi đảm nhiệm vai diễn Hân trong bộ phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ vào năm 2018. Sau đó là loạt phim: Hải đường trong gió, Nữ chủ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Trong buổi fan metting, Thúy Ngân giới thiệu dự án mới nhất của mình là phim điện ảnh Bắt cá ba tay. Trong phim này, khán giả thấy hình ảnh một Thúy Ngân vui vẻ, hài hước, khác với vai diễn trước đây. Trước đó, ngày 23-10, Sao nhập ngũ tổ chức fan meeting với sự tham gia của hai "đồng chí" Minh Trang và Quốc Trường.