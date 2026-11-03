Ca sĩ Phi Hùng: 'Việt Nam Xanh càng ngày càng có thêm nhiều cộng hưởng'

Nguyễn Phi Hùng khuấy động sân khấu bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chương trình Việt Nam Xanh do báo Tuổi Trẻ khởi xướng và chính thức phát động từ ngày 20-4-2024, gồm chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phi Hùng cùng nhiều nghệ sĩ sẽ hội ngộ với khán giả tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng, TP.HCM trong hai ngày 7 và 8-11 này.

Phi Hùng gác show để đồng hành cùng Việt Nam Xanh

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết lý do anh nhận lời đồng hành với Việt Nam Xanh bắt nguồn từ sự trân trọng báo Tuổi Trẻ đã khởi xướng nên hoạt động ý nghĩa này. Ngay từ tên gọi của chương trình cũng mang lại cho nghệ sĩ nhiều năng lượng tích cực.

"Thông điệp Việt Nam Xanh tác động đến suy nghĩ và hành động không chỉ cho bản thân, mà còn cùng cộng đồng gắn kết tạo nên một sức mạnh lớn, góp phần đưa Việt Nam vươn lên hòa nhập cùng các nước phát triển", anh nói.

Đó là lý do ca sĩ luôn trân trọng và xem đây cũng là một sự kiện có ý nghĩa; nên luôn dành sự ưu tiên khi nhận được lời mời của ban tổ chức.

Anh luôn xem show diễn trong khuôn khổ chương trình không chỉ có về âm nhạc, mà còn được đồng hành cùng khán giả hướng đến tinh thần Việt Nam Xanh.

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Phi Hùng đồng hành cùng Việt Nam Xanh - Ảnh: BTC

Nguyễn Phi Hùng tin mỗi người dân Việt Nam có tinh thần và ý thức cùng cộng hưởng hướng đến thì đó chính là những đại sứ của chương trình.

Theo Phi Hùng, âm nhạc và nghệ thuật có một sự kết nối mật thiết trong việc "chữa lành" và kết nối mọi người cùng hành động vì một Việt Nam Xanh.

Sự cộng hưởng giữa âm nhạc và không gian xanh mang đến cảm giác tự do, phóng khoáng, gợi lại những điều trong trẻo và đẹp đẽ nhất.

"Qua âm nhạc và hình ảnh, tôi mong lan tỏa cảm hứng cùng thông điệp cùng chung tay vì một Việt Nam Xanh, bởi âm nhạc là con đường ngắn nhất để chạm đến mọi trái tim", nghệ sĩ trải lòng.

Trở lại thấy thêm nhiều sự cộng hưởng

Đây không phải là lần đầu Phi Hùng đồng hành cùng Việt Nam Xanh. Từ lần đầu tham gia chương trình tới những lần tái ngộ sau này, nghệ sĩ cho rằng "Việt Nam Xanh càng ngày càng có thêm nhiều sự cộng hưởng của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ".

Theo ca sĩ, không ngại gian khó vất vả, các bạn đã chung tay làm cho thành phố càng xanh sạch đẹp bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa như thu gom rác, trồng cây và nhiều hoạt động khác.

"Các bạn chính là dấu ấn rực rỡ cho các hoạt động của hành trình Việt Nam Xanh", anh chia sẻ.

Với ca sĩ, ngay chính trong ngôi nhà chúng ta, việc tạo mảng xanh hay không gian sống thoáng mát cũng là việc ý nghĩa góp phần làm nên một Việt Nam Xanh - Ảnh: FBNV

Với cá nhân Hùng, lối sống "xanh" bắt đầu mỗi ngày với suy nghĩ tích cực, vận động gắn kết cùng môi trường trong lành từ thiên nhiên đến con người, nhìn nhận mọi thứ lạc quan. Đặc biệt luôn hướng đến cộng đồng với những hành động thiết thực có ích.

Anh nói thêm, ngay chính trong ngôi nhà chúng ta, việc tạo mảng xanh hay không gian sống thoáng mát cũng là việc ưu tiên.

Trong những hoạt động thường ngày, nghệ sĩ cũng luôn ý thức bảo vệ môi trường bằng việc phân loại rác, trồng thêm những mảng xanh trong khu vườn. Biết ơn và hợp tác với những người đang chăm lo cho môi trường đô thị thành phố. Theo anh, mỗi việc nhỏ hay suy nghĩ tích cực cũng góp sức vào thông điệp của Việt Nam Xanh.

Đến Việt Nam Xanh năm nay, Phi Hùng mang đến những bài hát chuyển tải thông điệp chương trình. Khi lòng tự hào và tình yêu đất nước được nâng cao thì mọi việc hướng đến một Việt Nam Xanh càng trở nên gần gũi thiết thực.

Tặng vé miễn phí hai đêm nhạc Việt Nam Xanh

Ngay từ bây giờ, độc giả hãy sở hữu Hộ chiếu xanh để bắt đầu hành trình khám phá, tích điểm và nhận quà và có thể đăng ký nhận vé xem các đêm nhạc miễn phí.

Thông tin chi tiết và đăng ký sở hữu Hộ chiếu xanh tại đây: https://mediahub.tuoitre.vn/viet-nam-xanh

Tối 7-11, khán giả gặp gỡ Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Trung Hiếu và ca sĩ - rapper NEGAV. Ban tổ chức tặng 200 vé.

Đến tối 8-11, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng "anh trai" DANG HONG HAI, DILLAN. Ban tổ chức dành 50 vé tặng người hâm mộ đêm nhạc này.

Mỗi tài khoản chỉ nhận được một vé trong hai đêm nhạc tối 7-11 hoặc 8-11.

Bạn đọc phải đăng ký trước, sau đó đến quầy ban tổ chức tại ngày hội check-in nhận vé trong khung giờ từ 14h - 17h30 ngày 7 và 8-11.

Khi nhận vé, độc giả xuất trình Hộ chiếu xanh trên tài khoản đã đăng ký để ban tổ chức đối chiếu. Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 vé.

Hạn cuối đăng ký nhận vé đêm nhạc trước ngày 6-11.

Hơn 17.000 quà tặng cho độc giả

Ngày hội Việt Nam Xanh có hơn 17.000 quà tặng từ các đơn vị dành tặng cho người tham dự, trong đó có 1 xe điện Vinfast trị giá 35 triệu đồng, 2 đèn bàn Philips trị giá 5 triệu đồng mỗi đèn.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người tham dự.

Đổi rác tái chế nhận quà: Người tham gia có cơ hội nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.

Trải nghiệm sản phẩm xanh: Khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mega Livestream sản phẩm xanh: Độc giả có thể theo dõi các phiên Mega Livestream bán hàng và có cơ hội sở hữu các sản phẩm xanh với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Game tương tác Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh: Người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Bốc thăm may mắn: Mỗi lượt tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in hoặc tương tác tại gian hàng Việt Nam Xanh sẽ mang đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

Ngày hội Việt Nam Xanh là sự kiện thường niên trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và các đơn vị tổ chức. Chương trình hướng đến hưởng ứng các cam kết tại COP26, thúc đẩy chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.