Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam mùa đầu tiên

Nguyễn Ngọc Trà My rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang - Ảnh: BTC

Tối 22-10, đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026 diễn ra tại Đồng Nai với sự tranh tài của 22 người đẹp.

Trà My là hoa hậu đầu tiên của Miss Charm Vietnam

Với chủ đề Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa, cuộc thi tìm kiếm người phụ nữ hiện đại, tự tin, hội nhập, có bản lĩnh, tri thức và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Trà My đến từ TP.HCM đoạt vương miện Miss Charm Vietnam mùa đầu tiên năm 2026.

Hà Lê Quỳnh Nga (Đồng Nai) đoạt danh hiệu á hậu 1. Danh hiệu á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Minh Ngọc (TP.HCM).

Á hậu 3 là Lê Trần Anh Thư (Tây Ninh). Danh hiệu á hậu 4 trao cho Nguyễn Khánh Linh (Hà Nội).

Top 5 Miss Charm Vietnam 2026 - Ảnh: BTC

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ như: Người đẹp thời trang (Nguyễn Thị Minh Ngọc), Người đẹp có Profile ấn tượng nhất (Nguyễn Ngọc Trà My), Người đẹp áo dài (Nguyễn Thị Diệu Linh), Người đẹp trình diễn dạ hội đẹp nhất (Nguyễn Thị Diệu Linh);

Người đẹp tài năng (Hồ Yến Loan), Người đẹp catwalk đẹp nhất (Hà Lê Quỳnh Nga), Người đẹp có sức ảnh hưởng truyền thông (La Hoàng Kỳ Duyên), Người đẹp truyền cảm hứng (Hatice Yavuz), Người đẹp được bình chọn nhiều nhất (Nguyễn Đức Minh Tú)…

Giám khảo đêm chung kết có bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Miss Charm Organization (trưởng ban giám khảo); Miss Charm 2024 Rashmita Rashindran; Miss Charm 2025 Anna Blanco và Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa.

Các người đẹp trình diễn trang phục văn hóa - Ảnh: BTC

Từ top 22 người đẹp ban đầu, ban giám khảo chọn ra top 16, top 10+1, rồi top 5.

Top 5 bước vào phần thi ứng xử gồm: Hà Lê Quỳnh Nga (Đồng Nai), Lê Trần Anh Thư (Tây Ninh), Nguyễn Thị Minh Ngọc (TP.HCM), Nguyễn Khánh Linh (Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Trà My (TP.HCM).

Nội dung câu hỏi ứng xử xoay quanh câu chuyện giới thiệu điều gì đến bạn bè quốc tế thông qua chiếc khăn rằn, đờn ca tài tử, áo dài, bánh mì, dân ca quan họ nếu thành đại sứ du lịch. Các người đẹp trả lời trọn vẹn nhưng chưa tạo được dấu ấn nổi bật.

Phần thi trang phục dạ hội - Ảnh: BTC

Ban giám khảo nói gì về chiến thắng của Trà My?

Trưởng ban giám khảo Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Thị Thúy Nga nói với Tuổi Trẻ rằng kết quả chung cuộc được các giám khảo thống nhất cao. Trà My là một trong những người đẹp nổi bật về nhan sắc lẫn năng lực.

“Trà My có sắc vóc, thông minh và bản lĩnh sân khấu. Trong phần phỏng vấn kín, cô cũng thể hiện tốt, tạo ấn tượng với ban giám khảo”, bà Thúy Nga nhấn mạnh.

Với lợi thế là du học sinh, MC song ngữ, có kỹ năng thuyết trình tốt, cho thấy năng lực cạnh tranh của Trà My với các người đẹp quốc tế tại Miss Charm sắp tới. Bà Thúy Nga kỳ vọng năm nay Việt Nam có thành tích tốt.

Trà My thể hiện sự tự tin trong các phần thi trên sân khấu - Ảnh: BTC

Nói về số lượng người đẹp dự thi, bà Thúy Nga cho biết số lượng nói lên quy mô cuộc thi nhưng với bà chất lượng mới là điều quan trọng. Mùa đầu tiên có 3 tháng chuẩn bị, chất lượng người dự thi khá đồng đều.

Về công tác tổ chức, bà đánh giá ban tổ chức mùa giải đầu tiên còn nhiều điều phải cải thiện. Tổ chức Miss Charm sẽ họp với nhà sản xuất và các bên liên quan để bàn bạc kỹ lưỡng về phương án tiếp tục đồng hành hoặc tìm hướng đi mới cho mùa sau.

Trong đêm chung kết, ban tổ chức công bố top 3 thiết kế Trang phục dân tộc gồm: Vó ngọc tay ngà của nhà thiết kế Mai Nhật Tân, Huệ nam ngự giá của nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng, Bắc Ningg của nhà thiết kế Trần Đình Tám. Trong đó, thiết kế của Mai Nhật Tân và Nguyễn Huy Hoàng đồng hạng Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Thiết kế của Mai Nhật Tân và Nguyễn Huy Hoàng đồng hạng Trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh: BTC

Phần trình diễn bikini - Ảnh: BTC

Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2026 diễn ra cuối năm nay tại TP.HCM. Trà My sinh năm 1996, cao 1,77m, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế. Năm 18 tuổi, cô sang Úc theo học ngành truyền thông tại Đại học RMIT. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Hiện Trà My điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và lãnh đạo tại Trường đại học Edgewood (Mỹ). Trước đó, cô từng ghi danh tranh tài tại The TVFace 2025. Trà My hiện là MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.