Thử thách GreenZ 2026: Sinh viên tranh tài tìm giải pháp sống xanh, giải thưởng hấp dẫn

Clip quảng bá Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 xuất hiện tại nhiều địa điểm ở TP.HCM - Ảnh: BTC

Góp phần khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen thực hành lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong sinh viên và thanh niên, Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức cuộc thi Thử thách GreenZ năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 với thông điệp Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững.

Thử thách khơi dậy tinh thần sống xanh

Theo ban tổ chức, cuộc thi diễn ra từ 14h - 16h ngày 7-11, tại sân khấu chính Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 (công viên Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Dự kiến có 6 đội là sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn TP.HCM tham gia như: Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Mở TP.HCM, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường đại học Văn Lang, Trường đại học Nguyễn Tất Thành và Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Cuộc thi gồm bốn vòng với nội dung và hình thức đa dạng. Ở vòng 1 "Bạn có sống xanh?", các đội thi cùng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức ESG, mỗi câu đúng được 5 điểm.

Sang vòng 2 "Tôi chọn sống xanh", các đội tìm hiểu một gian hàng tại ngày hội, thu thập thông tin về hoạt động ESG, quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp và có tối đa 5 phút thuyết trình, thuyết phục ban giám khảo. Sau hai vòng, ba đội có tổng điểm cao nhất được đi tiếp, các đội còn lại nhận đồng giải khuyến khích.

Tại vòng 3 "Hành động xanh", mỗi đội trình bày trong tối đa 5 phút về một mô hình, cách làm hoặc giải pháp thúc đẩy lối sống xanh trong sinh viên tại cơ sở giáo dục, sau đó trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hai đội có điểm cao nhất bước vào vòng cuối, đội còn lại nhận giải ba.

Ở vòng 4 "Vì Việt Nam Xanh", hai đội xuất sắc nhất bốc thăm và giải quyết tình huống thực tiễn do ban tổ chức đưa ra. Mỗi đội có tối đa 3 phút trình bày phương án, sau đó tham gia phần phản biện và trả lời câu hỏi từ đội đối thủ. Kết quả được đánh giá dựa trên tính khả thi của phương án, chất lượng phản biện và khả năng trả lời.

Các bạn trẻ thích thú tham quan gian trưng bày sản phẩm organic tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 - Ảnh: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

Ban giám khảo gồm đại diện Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Green Transition và chuyên gia ESG doanh nghiệp.

Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức trao 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 1 giải nhì 3 triệu đồng, 1 giải ba 2 triệu đồng và 3 giải khuyến khích 1 triệu đồng mỗi giải. Các giải thưởng đều kèm giấy chứng nhận và quà tặng từ ban tổ chức.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, nâng cao nhận thức về môi trường, xã hội và quản trị cho sinh viên giới thiệu các mô hình, sáng kiến và giải pháp chuyển đổi xanh từ các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp.

Thông tin về Ngày hội Việt Nam Xanh trên bảng quảng cáo khu vực hồ Con Rùa - Ảnh: BTC

Tặng vé miễn phí hai đêm nhạc Việt Nam Xanh

Ngay từ bây giờ, độc giả hãy sở hữu Hộ chiếu xanh để bắt đầu hành trình khám phá, tích điểm và nhận quà và có thể đăng ký nhận vé xem các đêm nhạc miễn phí.

Thông tin chi tiết và đăng ký sở hữu Hộ chiếu xanh tại đây: https://mediahub.tuoitre.vn/viet-nam-xanh

Tối 7-11, khán giả gặp gỡ Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Trung Hiếu và ca sĩ - rapper NEGAV. Ban tổ chức tặng 200 vé.

Đến tối 8-11, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng "anh trai" DANG HONG HAI, DILLAN. Ban tổ chức dành 50 vé tặng người hâm mộ đêm nhạc này.

Mỗi tài khoản chỉ nhận được một vé trong hai đêm nhạc tối 7-11 hoặc 8-11.

Bạn đọc phải đăng ký trước, sau đó đến quầy ban tổ chức tại ngày hội check-in nhận vé trong khung giờ từ 14h - 17h30 ngày 7 và 8-11.

Khi nhận vé, độc giả xuất trình Hộ chiếu xanh trên tài khoản đã đăng ký để ban tổ chức đối chiếu. Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 vé.

Hạn cuối đăng ký nhận vé đêm nhạc trước ngày 6-11.

Nhiều hoạt động có quà tặng dành cho người tham dự - Ảnh: BTC

Hơn 17.000 quà tặng cho độc giả

Ngày hội Việt Nam Xanh có hơn 17.000 quà tặng từ các đơn vị dành tặng cho người tham dự, trong đó có 1 xe điện Vinfast trị giá 35 triệu đồng, 2 đèn bàn Philips trị giá 5 triệu đồng mỗi đèn.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người tham dự.

Đổi rác tái chế nhận quà: Người tham gia có cơ hội nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.

Trải nghiệm sản phẩm xanh: Khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mega Livestream sản phẩm xanh: Độc giả có thể theo dõi các phiên Mega Livestream bán hàng và có cơ hội sở hữu các sản phẩm xanh với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Game tương tác Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh: Người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Bốc thăm may mắn: Mỗi lượt tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in hoặc tương tác tại gian hàng Việt Nam Xanh sẽ mang đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

Ngày hội Việt Nam Xanh là sự kiện thường niên trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và các đơn vị tổ chức. Chương trình hướng đến hưởng ứng các cam kết tại COP26, thúc đẩy chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.