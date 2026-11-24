Ông Trump trao tặng Huân chương khoa học quốc gia cho nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang hồi tháng 10, không lâu trước khi bê bối liên quan đến ông Huang bùng nổ - Ảnh: AFP

Dấu ấn của ông Trump trong vụ ông Jensen Huang trở lại Nvidia

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đích thân ông đã đạt thỏa thuận với Hội đồng quản trị Nvidia để đưa ông Jensen Huang trở lại ghế CEO.

Chính ông Trump là người đã đưa ra cam kết rằng ông Huang - người được tổng thống gọi là "báu vật quốc gia" - sẽ không gây rủi ro cho an ninh Mỹ.

Ông Jensen Huang từ chức khỏi mọi vị trí tại Nvidia - công ty nắm giữ huyết mạch chip phục vụ AI toàn cầu - hôm 12-11 sau khi bị phanh phui quan hệ ngoài luồng với bà Alice Huang - một công dân Trung Quốc bị nghi là gián điệp của Bắc Kinh.

Ngày 23-11, Nvidia ra thông báo phục hồi toàn bộ chức vụ với nhà sáng lập công ty, với lý do đánh giá việc ông trở lại không gây rủi ro an ninh quốc gia "sau khi tham vấn các quan chức cấp cao Chính phủ Mỹ".

Ông Trump chia sẻ trên Đài CNBC: "Tôi tin rằng sự can thiệp của tôi rất quan trọng để đưa Jensen Huang trở lại".

Tổng thống Mỹ khen Hội đồng quản trị Nvidia đã quyết định làm điều "chúng tôi muốn".

Theo ông Trump, các lãnh đạo Nvidia muốn biết chuyện của ông Huang có vấn đề an ninh quốc gia hay không.

"Sau rất nhiều nghiên cứu, chúng tôi nói: Không, đó không phải vấn đề", ông Trump chia sẻ.

Khi được hỏi CIA đã báo cáo gì, Tổng thống Mỹ đáp: "Tôi có quyền tiếp cận thông tin mật. Nếu không có, tôi đã không thực hiện thỏa thuận này".

Chia sẻ với Reuters, nhiều nguồn tin thân cận xác nhận việc ông Trump và Phó tổng thống JD Vance đã đích thân can thiệp vào quyết định phục chức cho ông Huang.

Một trong những lý do là niềm tin chỉ ông Huang mới bảo vệ được các mô hình AI trọng số mở (open-weight) do Mỹ phát triển.

Ngoài ra, ông Trump cũng lo Trung Quốc có thể đứng ra chiêu mộ ông Huang đến đây làm việc.

Ông Trump bày tỏ nỗi lo: "Jensen có thể lên chuyến bay kế tiếp sang Trung Quốc và tôi chắc chắn rằng họ (Bắc Kinh - PV) sẽ cho ông ấy bất cứ thứ gì ông ấy muốn".

Cùng ngày 23-11, Mỹ đưa Megaspeed - công ty chip có trụ sở tại Singapore do bà Alice Huang nắm cổ phần chi phối - vào danh sách đen thương mại.

Công ty này bị điều tra từ năm 2024 vì nghi chuyển chip AI của Nvidia sang Trung Quốc, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu.

NATO điều máy bay "mắt thần trên không" tới Ba Lan

Binh sĩ thuộc Lực lượng phản ứng của NATO chờ bắt đầu một cuộc diễn tập trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan và Bộ trưởng Quốc phòng Anh tại một khu huấn luyện quân sự gần Orzysz, đông bắc Ba Lan ngày 13-3-2024 - Ảnh: AFP

Ngày 23-11, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết NATO sẽ triển khai một máy bay cảnh báo sớm AWACS tới nước này.

Quyết định được đưa ra ngay sau khi các công tố viên Ba Lan xác định 3 tên lửa Kh-101 của Nga đã rơi xuống lãnh thổ nước này hôm 20-11, làm dấy lên lo ngại xung đột lan sang lãnh thổ NATO.

"Đây là hệ thống rất tốt, giúp chúng tôi nắm bắt tình hình tác chiến sâu hơn, từ đó ứng phó tốt hơn với loại mối đe dọa này", ông Zalewski nói sau cuộc họp NATO tại Brussels (Bỉ).

Người phát ngôn NATO sau đó xác nhận Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu (SACEUR) đã phê duyệt việc triển khai.

"SACEUR đang xem xét triển khai thêm khí tài khi tiếp tục đánh giá thế trận răn đe và phòng thủ tại Ba Lan và các khu vực khác", người phát ngôn viết trên X.

Phi đội 14 máy bay AWACS đặt tại căn cứ Geilenkirchen (Đức) là "tai mắt trên không" của NATO từ năm 1982. Từ năm 2022, phi đội này đóng vai trò quan trọng trong giám sát sườn đông của liên minh.

Nga cáo buộc Estonia đẩy hai nước đến bờ vực chiến tranh

Mọi người chụp ảnh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Matxcơva, Nga ngày 16-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-11, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Estonia có những hành động thù địch "bên bờ vực châm ngòi cho một cuộc chiến công khai" với Nga. Cáo buộc được đưa ra sau khi Tallinn tuyên bố đóng cửa biên giới đất liền.

Estonia sẽ đóng các cửa khẩu với Nga từ ngày 1-12 trong ít nhất 6 tháng, sau khi cho rằng cơ quan an ninh Nga đã dàn dựng âm mưu phóng hỏa một công ty quốc phòng Estonia. Matxcơva đã phủ nhận những cáo buộc này.

Đáp lại động thái của Estonia, Matxcơva đã triệu tập đại biện lâm thời của nước này để phản đối.

Nga cáo buộc Tallinn "lặng lẽ" cho Ukraine dùng không phận để tấn công Nga, cản trở tàu hàng Nga ở Baltic và cấm quá cảnh ngũ cốc Nga, Belarus. Matxcơva còn cáo buộc Estonia tìm cách cấm tiếng Nga và đe dọa đóng cửa Giáo hội Chính thống giáo Nga.

Phản hồi Matxcơva, Estonia khẳng định "chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho phép lãnh thổ của mình bị nước khác sử dụng cho các chiến dịch quân sự".

"Nga đang tung ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm đánh lạc hướng khỏi chính những hành động phá hoại an ninh châu Âu của mình", Ngoại trưởng Margus Tsahkna viết trên X.

Triều Tiên dọa đóng cửa văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ

Bà Kim Yo Jong, em gái quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: AFP

Ngày 24-11, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, lên án việc Thụy Sĩ trừng phạt một trại thiếu nhi Triều Tiên.

Bà gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền, thể hiện thái độ thù địch với Bình Nhưỡng.

"Tôi thấy cần phải xem xét lại toàn diện quan hệ với Thụy Sĩ - một quốc gia thiếu tin cậy, nói một đằng làm một nẻo", bà Kim tuyên bố.

Bà cho biết thêm: "Tôi sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao nghiêm túc xem xét vấn đề rút văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ khỏi Bình Nhưỡng trong vài ngày tới và có biện pháp phù hợp".

Các động thái của hai bên đảo lộn những tín hiệu quan hệ nồng ấm trong thời gian ngắn qua.

Mới hồi tháng 10, Triều Tiên đã đón Ngoại trưởng Thụy Sĩ và hai bên nhất trí thúc đẩy đối thoại, hợp tác. Thụy Sĩ cũng vừa mở văn phòng ngoại giao tại Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Anh nói về đảo ngược Brexit

Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu tại quốc hội nước này ngày 23-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 23-11, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định việc đưa nước này trở lại Liên minh châu Âu (EU) mà không qua trưng cầu dân ý là "điều không thể nghĩ tới".

Ông cũng chỉ trích những người tiền nhiệm "mắc kẹt trong quá khứ".

Vài tuần qua, ông Burnham phá vỡ đồng thuận rằng Brexit đã khép lại khi để ngỏ khả năng Anh nộp đơn tái gia nhập EU.

Các cựu thủ tướng Đảng Bảo thủ Rishi Sunak, Theresa May, David Cameron và Boris Johnson đều khuyên lãnh đạo Công đảng không khơi lại vết thương cũ.

Tại Quốc hội, ông Burnham phản hồi những lời kêu gọi này: "Những người nói chúng ta không nên bàn về Brexit đang đẩy nước Anh vào nguy cơ mắc kẹt trong quá khứ với các thỏa thuận kém chất lượng.

Thay vào đó, chúng tôi đang đưa nước Anh trở lại con đường tốt hơn và mang lại niềm hy vọng đã vắng bóng quá lâu".

Mới hồi tuần trước, London đã ký với EU thỏa thuận mới về nới lỏng thương mại và dịch chuyển của giới trẻ, được ông Burnham quảng bá là có thể mang lại cho nền kinh tế Anh 17 tỉ bảng Anh (22 tỉ USD) mỗi năm.

Không khí Giáng sinh lan tỏa Bé gái chơi vòng quay ngựa gỗ tại một hội chợ Giáng sinh truyền thống ở Frankfurt (Đức) - Ảnh: AP