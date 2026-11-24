Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-11, các nghị sĩ Mỹ từ cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã chỉ trích gay gắt quyết định phục chức CEO Nvidia cho tỉ phú Jensen Huang. Các nghị sĩ cho rằng Quốc hội Mỹ cần thông qua luật nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu chip của Mỹ sang Trung Quốc và yêu cầu làm rõ những vấn đề liên quan.

Quyết định "liều lĩnh"?

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren - người dự kiến nắm vị trí Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ từ tháng 1-2027 - gọi quyết định đưa ông Huang trở lại vị trí CEO là "liều lĩnh".

Bà nói ban lãnh đạo Nvidia vẫn còn nợ Quốc hội câu trả lời về vấn đề tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

"Sự trở lại của ông Jensen Huang chỉ làm tăng tính cấp thiết của việc thông qua các dự luật kiểm soát xuất khẩu lưỡng đảng, đồng thời bảo đảm Nvidia không vận động hành lang nhằm ngăn chặn các dự luật này, vốn có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta" - bà Warren nói.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng sau khi ông Jensen Huang trở lại chức vụ, Mỹ càng cần phải thông qua luật để hạn chế chặt hơn việc bán chip sang Trung Quốc

"Đảng Dân chủ sẽ sử dụng toàn bộ quyền hạn của mình để điều tra mọi hành vi sai trái của chính quyền ông Trump, ông Jensen Huang, các lãnh đạo khác của Nvidia và bất kỳ ai đánh đổi an ninh quốc gia của chúng ta để trục lợi tài chính" - ông Schumer tuyên bố.

Trả lời kênh CNBC, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã gây sức ép với ban lãnh đạo Nvidia để đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông không nghĩ hội đồng quản trị công ty sẽ làm như vậy nếu không có sự can thiệp của mình.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump bình luận hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định "đúng đắn và phù hợp" khi đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO.

Tuy nhiên, ông Schumer cáo buộc Tổng thống Trump đặt lợi ích tài chính cá nhân lên trên an ninh quốc gia, đồng thời cam kết tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer trong ảnh chụp tại Điện Capitol ở Washington D.C, Mỹ ngày 17-11-2026 - Ảnh: AFP

"Nvidia phục chức cho Jensen Huang trước cả khi Quốc hội Mỹ nghe ông điều trần"

Một trợ lý của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tim Scott cho biết ông Jensen Huang gần đây đã đồng ý điều trần công khai trước Thượng viện Mỹ. Các nghị sĩ đang điều tra những cáo buộc về mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang - người bị nghi là gián điệp.

Dân biểu Đảng Cộng hòa Don Bacon bình luận: "Ông Jensen Huang đã bị một gián điệp Trung Quốc khống chế và lợi dụng. Nvidia lẽ ra nên tìm người thay thế ông Huang, bất chấp mong muốn khó hiểu của chính quyền ông Trump nhằm giữ ông này lại. Quốc hội Mỹ cần làm rõ ai đã phê duyệt việc bán chip máy tính cao cấp cho Trung Quốc".

Ông Huang cũng đã đồng ý tham gia một cuộc gặp kín với 3 ủy ban của Hạ viện, dự kiến diễn ra ngày 1-12.

Dân biểu Đảng Dân chủ Debbie Dingell cho rằng ban lãnh đạo Nvidia đã "đưa ra một quyết định thiếu trách nhiệm khi phục chức cho ông Jensen Huang trước cả khi Quốc hội có cơ hội nghe ông này điều trần".

"Vẫn còn những câu hỏi nghiêm túc liên quan đến an ninh quốc gia cần được giải đáp. Ban lãnh đạo công ty phải giải thích tại sao họ lại sẵn sàng đưa ra quyết định khi những câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời" - bà Dingell nói.



Các màn hình bên ngoài trụ sở NASDAQ MarketSite ở New York (Mỹ) hiển thị tin tức về việc ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia ngày 23-11-2026 - Ảnh: AFP

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn cũng đặt nghi vấn về quyết định của hội đồng quản trị Nvidia. "Không có rủi ro nào đối với an ninh quốc gia ư? Dựa trên cơ sở nào?" - ông Cornyn đăng trên nền tảng X.

Dân biểu Đảng Dân chủ Richard Neal lưu ý rằng ban lãnh đạo Nvidia cho biết quyết định phục chức CEO cho ông Jensen Huang được đưa ra dựa trên "ý kiến từ các cấp cao trong Chính phủ Mỹ".

"Đây là một trong nhiều lý do khiến Quốc hội cần yêu cầu làm rõ chính xác những gì đang diễn ra" - ông nói.