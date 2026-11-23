Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho ông Jensen Huang có mâu thuẫn với lời kêu gọi tìm kiếm lãnh đạo từ bên ngoài Nvidia hay không, ông Scott Bessent lưu ý cựu CEO Nvidia hiện cũng là "người ở ngoài công ty".

Sự lưu ý trên cho thấy Bộ trưởng Tài chính Mỹ không loại trừ khả năng ông Jensen Huang quay trở lại vị trí CEO Nvidia.

Theo ông Bessent, điều quan trọng hơn là cần tiến hành một cuộc điều tra nội bộ toàn diện để làm rõ các cáo buộc cho rằng chip Nvidia bị đưa ra nước ngoài sau bê bối tình ái của ông Huang, cũng như xem xét “trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai”.

“Việc nhanh chóng giải quyết vấn đề này là điều Nvidia cần làm, bởi chúng tôi muốn biết văn hóa hoạt động bên trong công ty như thế nào.

Liệu có tồn tại thái độ buông lỏng kiểm soát đối với vấn đề này hay không? Và nếu những hành vi đó thực sự xảy ra, sai sót nằm ở đâu?”, ông Bessent nói với Đài CBS.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói rằng Washington đã thực hiện các biện pháp nhằm đóng lại những lỗ hổng chính sách vốn tạo điều kiện để các dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp được đưa đến các tổ chức và thực thể nước ngoài.

Tuyên bố trên có phần ôn hòa hơn so với thông điệp trước đó khi ông Bessent cáo buộc Nvidia duy trì “văn hóa phớt lờ quy định” dưới sự lãnh đạo của ông Huang, theo báo Financial Times.

Bộ trưởng Bessent cũng từng cáo buộc Nvidia tìm cách “thổi phồng doanh thu và lợi nhuận” thông qua các hoạt động “bán hàng có dấu hiệu bất hợp pháp”.

Trong những ngày vừa qua, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã giảm bớt những lời chỉ trích nhằm vào ông Huang và Nvidia, sau khi ông Trump công khai ủng hộ cựu CEO này.

Cùng ngày 22-11, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN rằng “đã có những con chip được đưa đến những nơi mà chúng không nên xuất hiện”, ám chỉ Trung Quốc.

Theo ông Clayton, Nvidia liên tục trở thành mục tiêu của những đối tượng tìm cách tiếp cận trái phép các dòng chip cao cấp của hãng.

“Công nghệ tinh vi của những con chip này khiến nhu cầu sở hữu chúng rất lớn. Chúng vượt trội hơn hẳn so với những thế hệ trước đây. Vì vậy, ai cũng muốn có được những con chip này”, ông Clayton cho biết, đồng thời gọi chip Nvidia là “viên ngọc quý”.