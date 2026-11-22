Ông Jensen Huang, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin TASS ngày 21-11, Nvidia đã tụt xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới, nhường vị trí thứ ba cho Alphabet, công ty mẹ của Google.

Apple hiện dẫn đầu với vốn hóa 4.978 tỉ USD, tiếp đến là Microsoft với 3.598 tỉ USD và Alphabet với 3.245 tỉ USD. Nvidia đứng thứ tư với 3.031 tỉ USD và Amazon xếp thứ năm với 2.668 tỉ USD.

Kết quả này xuất hiện sau khi hãng chip Mỹ trải qua biến động lớn về nhân sự. Ngày 12-11, ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, sau bê bối liên quan đến mối quan hệ với bà Alice Huang - người bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc.

Ngoài ra, theo tờ New York Times, ông còn được cho là có quan hệ ngoài luồng với bà Kimberly Powell (48 tuổi), Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 17-11, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định Nvidia không có kế hoạch đưa ông Huang trở lại ghế CEO.

Giám đốc tài chính Colette Kress hiện tạm điều hành công ty trong lúc hội đồng quản trị tìm người kế nhiệm lâu dài.

Nvidia cũng thành lập một ủy ban giám sát về an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu, nhằm tăng cường phối hợp với các cơ quan của Chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bày tỏ mong muốn ông Huang trở lại Nvidia. Theo Hãng tin Reuters, tại cuộc họp báo ngày 20-11, ông Trump cho biết muốn cựu CEO Nvidia "đưa ra lời xin lỗi" và trở lại công ty, đồng thời ca ngợi ông là người "xuất chúng".

Mới đây, ông Jensen Huang đã đồng ý điều trần công khai trước Thượng viện Mỹ. Ngày diễn ra phiên điều trần vẫn chưa được ấn định. Trước đó, ông đã đồng ý tham gia một phiên điều trần kín tại Hạ viện.

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Mỹ đều bày tỏ lo ngại rằng các công ty Trung Quốc đã tiếp cận được công nghệ bán dẫn tiên tiến thông qua các mối quan hệ của ông Huang.