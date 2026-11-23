Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang tại hội nghị ở Viện Hòa bình Mỹ hôm 8-10 - Ảnh: REUTERS

Hôm 23-11, Tập đoàn Nvidia thông báo đã quyết định phục chức Giám đốc điều hành (CEO) cho ông Jensen Huang.

Người khó thể thay thế?

Quyết định được đưa ra chỉ 11 ngày sau khi ông Huang chủ động từ chức do liên tiếp vướng vào các bê bối ngoại tình, trong đó có mối quan hệ với nữ doanh nhân Alice Huang - người bị Mỹ nghi là gián điệp của Trung Quốc. Bắc Kinh đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Đáng chú ý, thông báo phục chức cho ông Jensen Huang nêu rõ: "Trong quá trình đưa ra quyết định, hội đồng quản trị đã nhận được ý kiến từ các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ. Dựa trên những ý kiến đó, hội đồng quản trị tin tưởng rằng việc ông Huang quay trở lại không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia".

Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones cũng nhấn mạnh ông Huang là người phù hợp, và việc ông trở lại vị trí lãnh đạo "là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng".

Nvidia giữ vai trò trung tâm trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Tập đoàn này kiểm soát khoảng 90% thị trường chip máy tính dùng cho các dự AI quy mô lớn, đồng thời là một trong những doanh nghiệp niêm yết có giá trị nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, tờ New York Times (NYT) cho rằng "có thể nói không ai có vai trò quan trọng hơn Jensen Huang".

Ông Huang đồng sáng lập Nvidia hơn 30 năm trước và là người dẫn dắt làn sóng AI, định hình và chỉ ra hướng phát triển của công nghệ. Hội đồng quản trị Nvidia có sự tham gia của nhiều người có quan hệ thân thiết với ông trong nhiều thập niên và có xu hướng ủng hộ ông.

Sự trở lại của ông tại Nvidia được cho là có ít nhiều ảnh hưởng từ sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong những năm qua, họ đã trở thành đồng minh thân cận và hợp tác để góp phần hạn chế các quy định về quản lý AI.

"Vấn đề này không hẳn nằm ở ông Jensen, mà liên quan nhiều hơn đến chính quyền", ông Patrick Moorhead, nhà sáng lập Công ty phân tích công nghệ Moor Insights & Strategy, nhận định.

Theo ông, tốc độ đưa ra quyết định của Nvidia có thể xuất phát từ những thiệt hại nặng nề mà Phố Wall và nhóm cổ phiếu công nghệ phải gánh chịu kể từ khi bê bối của ông Huang nổ ra.

"Mọi người đã có thời gian để suy ngẫm: Sự vắng mặt của ông Jensen có ý nghĩa như thế nào đối với năng lực cạnh tranh của Mỹ và ngành trí tuệ nhân tạo?", ông Moorhead đặt vấn đề.

Bà Alice Huang, bị nghi là gián điệp Trung Quốc, tham dự bữa tối cùng cựu CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Phản ứng của Tổng thống Trump trước quyết định của Nvidia cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ coi trọng không chỉ cá nhân ông Huang mà còn cả vai trò của tập đoàn này đối với nền kinh tế Mỹ.

Bê bối ngoại tình và quyết định từ chức của ông Huang đã gây cú sốc trên thị trường chứng khoán. Nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc, kéo toàn thị trường đi xuống. Có thời điểm, Nvidia "bốc hơi" tới 1.500 tỉ USD giá trị vốn hóa.

Trong bối cảnh đó, ông Trump - người thường viện dẫn diễn biến cổ phiếu của các "ông lớn" công nghệ để thuyết phục công chúng rằng AI là yếu tố tích cực, đặc biệt đối với các tài khoản hưu trí của người Mỹ - có lý do để ủng hộ ông Huang trở lại.

Động thái này cũng cho thấy Tổng thống Trump tiếp tục coi thị trường tài chính là một trong những thước đo quan trọng phản ánh tình trạng của nền kinh tế Mỹ.

Theo tờ Financial Times, cổ phiếu Nvidia mở cửa phiên giao dịch sáng 23-11 với mức tăng 33%. Nếu duy trì được đà này, đây sẽ là mức tăng trong một ngày lớn nhất của cổ phiếu Nvidia kể từ tháng 5-2003.

Mức tăng như vậy sẽ giúp vốn hóa thị trường của Nvidia tăng thêm kỷ lục khoảng 900 tỉ USD. Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 5% ngay sau khi thị trường chứng khoán Phố Wall mở cửa.

Hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp khi đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Nước Mỹ cần sự lãnh đạo của ông Jensen tại Nvidia để bảo đảm sự thành công và thịnh vượng không chỉ của công ty mà còn của cả nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social

Nhiều ủng hộ nhưng không thiếu chỉ trích

Ông Jensen Huang giới thiệu các sản phẩm AI mới của Nvidia tại sự kiện Nvidia GTC (diễn ra song song với triển lãm Computex 2026) ở TP Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) ngày 1-6 - Ảnh: AP

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ban đầu chỉ trích Nvidia, cho rằng công ty cần một cuộc cải tổ lớn và phải tìm kiếm lãnh đạo từ bên ngoài. Tuy nhiên đến ngày 22-11, ông Bessent thay đổi quan điểm về khả năng đưa ông Jensen Huang trở lại ghế CEO.

Theo ông Bessent, Nvidia cần xác định cá nhân nào trong nội bộ chịu trách nhiệm về các thương vụ bán chip sang Trung Quốc, đồng thời giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ ngoại tình giữa ông Jensen Huang với bà Alice Huang.

Một số nhân vật nổi tiếng tại Thung lũng Silicon cũng ủng hộ phục chức cho ông Huang, trong đó có CEO SpaceX và Tesla Elon Musk, nhà đầu tư Gavin Baker và cựu CEO Uber Travis Kalanick.

Một bản kiến nghị với lời kêu gọi "đưa ông Jensen trở lại" đã thu hút hơn 200.000 chữ ký, trong đó có một số nhân viên Nvidia.

Tuy nhiên một số nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng chỉ trích quyết định phục chức cho ông Jensen Huang của Nvidia.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren - người dự kiến sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng từ tháng 1-2027 - gọi quyết định đưa ông Huang trở lại là một hành động "thiếu thận trọng".

Theo bà, Nvidia vẫn còn nợ Quốc hội những câu trả lời liên quan đến việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

"Việc ông Jensen Huang quay trở lại càng làm tăng tính cấp thiết của việc thông qua các dự luật kiểm soát xuất khẩu với sự đồng thuận từ cả hai đảng. Chúng ta phải đảm bảo rằng Nvidia không vận động hành lang để ngăn chặn các dự luật đó, vốn có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta", bà kêu gọi, theo Reuters.