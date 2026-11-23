Cựu CEO Nvidia Jensen Huang trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tham dự buổi tiếp đón cộng đồng AI tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 16-7 - Ảnh: REUTERS

Tập đoàn Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã nhất trí bỏ phiếu khôi phục các chức vụ chủ tịch, giám đốc điều hành (CEO) và thành viên hội đồng quản trị cho ông Jensen Huang, theo Hãng tin Reuters.

Quyết định phục chức cho ông Huang có hiệu lực ngay lập tức.

Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 33%

Hội đồng quản trị Nvidia hài lòng với sự thẳng thắn và năng lực lãnh đạo của ông Huang. Sau khi tham vấn các quan chức cấp cao chính phủ Mỹ, hội đồng cho rằng việc ông trở lại không gây rủi ro an ninh quốc gia.

"Hội đồng quản trị tin rằng ông Jensen là người phù hợp để lãnh đạo Nvidia, và việc phục chức vì lợi ích cao nhất của cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi", ông Harvey C. Jones, chủ tịch hội đồng quản trị, nói trong thông cáo đăng trên trang web của Nvidia.

Ông Jensen Huang là người đồng sáng lập Nvidia, người đưa hãng trở thành nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới.

Ông từ chức vào ngày 12-11 sau khi liên tiếp vướng vào các bê bối ngoại tình, trong đó có mối quan hệ với bà Alice Huang - người bị các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc là gián điệp của Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong thông báo ngày 23-11, Nvidia cho biết bà Colette Kress, người từng làm CEO tạm thời sau khi ông Huang từ chức, tiếp tục giữ chức giám đốc tài chính (CFO). Ông Harvey Jones tiếp tục là chủ tịch hội đồng quản trị.

Hội đồng này cũng lập ủy ban điều tra nỗ lực của cơ quan tình báo nước ngoài nhằm vào ông Huang. Nvidia bắt đầu tìm ứng viên cho vị trí mới là giám đốc tuân thủ (Chief Compliance Officer).

Tập đoàn tiếp tục hợp tác với các cuộc điều tra và hoạt động xác minh của chính phủ.

Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 33% trong giao dịch trước giờ mở cửa, sau tin ông Huang được phục chức.

"Tôi vinh dự được trở lại Nvidia, dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới vào thời điểm khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp mới. Tôi nhận trách nhiệm này với sự khiêm tốn cao nhất và quyết tâm được củng cố. Tôi xin cảm ơn hội đồng quản trị Nvidia đã tin tưởng và cân nhắc kỹ lưỡng trong suốt quá trình này", trang Politico dẫn phát biểu của ông Huang trong thông báo đăng ngày 23-11 trên trang web của Nvidia.

Cũng theo Politico, việc ông Jensen Huang trở lại giữ chức CEO Nvidia cũng được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi nhà sản xuất chip hàng đầu này tuyển dụng lại ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao Huân chương Khoa học quốc gia cho CEO Nvidia Jensen Huang tại hội nghị thượng đỉnh "Kỷ nguyên vàng mới" ở Viện Hòa bình Mỹ, cơ quan được chính quyền ông Trump đổi tên thành Viện Hòa bình Donald J. Trump, tại thủ đô Washington ngày 8-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Trump gọi ông Jensen Huang là "báu vật quốc gia"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức lên tiếng sau thông tin ông Jensen Huang được phục chức CEO, gọi đây là "quyết định đúng đắn và phù hợp" của hội đồng quản trị Nvidia.

"Nước Mỹ cần sự lãnh đạo của ông Jensen tại Nvidia để đảm bảo sự thành công và thịnh vượng không chỉ của công ty, mà còn là của cả nền kinh tế Mỹ", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump cũng cho biết Chính phủ Mỹ "không có lý do gì để tin rằng việc ông Jensen trở lại NVIDIA gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia".

"Bộ trưởng Tư pháp Mỹ xác nhận rằng Chính phủ Mỹ không nắm giữ bằng chứng cho thấy ông có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Về phương diện cá nhân, tôi đã có cơ hội quen biết ông Jensen. Ông ấy là một người yêu nước vĩ đại và là báu vật quốc gia", ông Trump nhấn mạnh.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói Nvidia cần tiếp tục tiến hành điều tra nội bộ toàn diện về việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu.

"Xin chúc mừng ông Jensen, Hội đồng quản trị Nvidia, người dân Mỹ và thực sự là cả thế giới", Tổng thống Mỹ nêu.

Nvidia lập ủy ban an ninh quốc gia, tìm giám đốc tuân thủ Trong thông cáo ngày 23-11, Tập đoàn Nvidia cho biết cuộc điều tra thông tin ông Jensen Huang là mục tiêu của một chiến dịch tình báo từ nước ngoài sẽ được tiến hành đến cùng. Ủy ban điều tra gồm các thành viên độc lập của hội đồng quản trị đã thuê luật sư độc lập hỗ trợ. Ông Huang ủng hộ và cam kết hợp tác với cuộc điều tra. Hội đồng quản trị cũng vừa lập Ủy ban An ninh quốc gia và Kiểm soát xuất khẩu, chỉ gồm các thành viên độc lập, để giám sát việc tuân thủ thương mại và các rủi ro an ninh quốc gia. Nvidia bắt đầu tìm người cho vị trí mới là giám đốc tuân thủ, báo cáo với Ủy ban Đề cử và Quản trị doanh nghiệp. Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các cuộc điều tra và yêu cầu làm rõ từ phía chính phủ.