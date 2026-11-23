Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC đề ngày 22-11 cho thấy khói bốc lên từ một con tàu đang cháy tại cảng Benghazi của Libya - Ảnh: AFP

Libya rơi vào tình trạng chia rẽ kéo dài sau biến động chính trị vào năm 2011. Chính phủ Thống nhất Dân tộc (GNU) được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, đặt trụ sở tại thủ đô Tripoli và kiểm soát phần lớn miền Tây. Trong khi đó, Chính phủ Ổn định Quốc gia (GNS) đặt trụ sở tại Benghazi, miền Đông Libya.

Theo Hãng tin AFP, chính quyền miền Đông ngày 23-11 cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào 2 tàu Nga ngoài khơi Benghazi đã vi phạm chủ quyền Libya.

Họ kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về "những thông tin liên quan đến sự hiện diện của nhân sự, chuyên gia hoặc các đơn vị quân sự Ukraine" tại miền Tây Libya.

Chính quyền miền Đông dẫn một số thông tin cho thấy lực lượng Ukraine có thể đang hiện diện tại "các khu vực xung quanh Misrata, Zawiya và có thể là một số địa điểm khác".

Chính quyền này cũng cho biết sẽ phối hợp với phía Nga tiến hành điều tra riêng về các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu của Matxcơva.

Theo họ, một trong hai tàu bị tấn công đang trên đường trở về Nga sau khi dừng để tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm.

Hiện chính quyền miền Tây Libya chưa đưa ra phản ứng trước những cáo buộc trên. Phía Ukraine và Nga cũng chưa bình luận gì về thông tin này.

Sau vụ tấn công nhằm vào con tàu đầu tiên, chính quyền miền Tây Libya cảnh báo về những rủi ro phát sinh khi các cảng và hạ tầng dân sự bị lôi vào hoạt động liên quan đến các cuộc xung đột bên ngoài.

Chính quyền này cũng nhấn mạnh việc "tiếp nhận các lực lượng nước ngoài hoạt động trái phép và cho phép họ tiếp cận các cơ sở của quốc gia sẽ tạo điều kiện để xung đột từ bên ngoài lan vào Libya".

Trước đó cũng trong ngày 23-11, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các vụ tấn công, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra ngay lập tức, độc lập và minh bạch.

"Libya không thể hứng chịu và tuyệt đối không được trở thành chiến trường cho các cuộc xung đột từ bên ngoài", UNSMIL nhấn mạnh.