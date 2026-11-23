Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Nga bác tin đưa vệ tinh mang vũ khí hạt nhân lên không gian

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23-11 đã lên tiếng sau khi truyền thông Đức đưa tin Nga có kế hoạch phóng vệ tinh mang vũ khí hạt nhân lên không gian ngay trong năm nay, dẫn kết luận từ các cơ quan tình báo phương Tây.

"Không, chúng tôi chưa xem báo cáo đó. Nhưng trong đó có quá nhiều nhận định mang tính "được cho là" hay "có thể" và được dẫn nguồn không rõ danh tính. Do đó đây chắc chắn khó có thể coi là thông tin đáng để xem xét nghiêm túc", ông Peskov trả lời báo giới.

Theo Đài NDR, WDR và Nhật báo Sueddeutsche Zeitung, cơ quan tình báo của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Cơ quan Tình báo Đức (BND) cùng quân đội Đức, đã trao đổi thông tin về một vệ tinh có tên Sputnik-S.

Vệ tinh này được chế tạo từ vài năm trước, hiện được đặt tại Matxcơva và được cho là sẽ phóng lên không gian trong năm nay.

Trước đó vào năm 2024, Nga đã bác bỏ những tuyên bố của các quan chức Mỹ cho rằng nước này đang phát triển một loại vũ khí có khả năng phá hủy các vệ tinh của đối phương bằng cách tạo ra một vụ nổ hạt nhân trong không gian.

Các quan chức Mỹ khi đó cáo buộc Nga đã dành nhiều năm phát triển một loại vũ khí hạt nhân có khả năng phá hủy toàn bộ mạng lưới vệ tinh, chẳng hạn hệ thống Internet vệ tinh Starlink của SpaceX mà quân đội Ukraine đang sử dụng.

Căng thẳng tại Baltic

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu hộ tống Merkury của Hải quân Nga bị lật úp sau vụ tấn công nghi do xuồng không người lái thực hiện tại căn cứ hải quân ở Benghazi, Libya, ngày 22-11 - Ảnh: AP

Các thông tin mới nhất cho thấy căng thẳng tiếp diễn trong quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây, giữa bối cảnh xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp.

Hôm 21-11, Phần Lan nghi ngờ Ukraine có thể đứng sau vụ thiết bị bay không người lái tấn công, làm cháy tàu chở hàng của Nga tại Biển Baltic. Con tàu khi đó đang trên đường tới Kaliningrad.

Kế đó vào ngày 23-11, Ukraine lên tiếng thừa nhận trách nhiệm về các vụ tấn công một ngày trước đó nhằm vào hai tàu Nga ngoài khơi Libya. Trong đó một vụ tập kích đã khiến tàu hộ tống Merkury bị chìm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov từ chối bình luận về vụ tấn công ngoài khơi Libya, và chỉ nói rằng Matxcơva "đã ghi nhận tuyên bố" từ Kiev.

Trong khi đó ông cảnh báo căng thẳng Baltic có thể leo thang trước điều mà ông gọi là "sự mở rộng của các hoạt động khủng bố tại khu vực".

"Đây thực sự là một xu hướng rất nguy hiểm, sự mở rộng của các hoạt động khủng bố tại khu vực Baltic. Điều này vô cùng nguy hiểm, và tất nhiên đang dẫn đến sự leo thang căng thẳng trong khu vực", ông Peskov nhấn mạnh.