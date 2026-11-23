Ảnh vệ tinh cho thấy tàu hộ tống Merkury của Hải quân Nga bị lật úp sau vụ tấn công nghi do xuồng không người lái thực hiện tại căn cứ hải quân ở Benghazi, Libya, ngày 22-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters ngày 23-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đã sử dụng bảy xuồng không người lái (USV) do nước này tự sản xuất để đánh chìm tàu hộ tống Merkury của Nga đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi ở miền đông Libya.

Tàu Merkury là một trong những tàu chiến mới nhất của Nga, được đưa vào biên chế năm 2023.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết một trực thăng quân sự Ka-27 của Nga cũng bị phá hủy cùng với tàu chiến này.

Ngoài ra, lực lượng Kiev còn tấn công tàu chở hàng khô MV Angara, được Matxcơva sử dụng để vận chuyển vũ khí.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch tại những vùng biển đã được xác định", ông Zelensky viết trên kênh Telegram.

Theo thông tin ban đầu, tàu Merkury bị tấn công vào rạng sáng 22-11 (giờ địa phương) khi đang neo đậu tại cảng Benghazi để tiếp nhiên liệu và nhận hàng tiếp tế.

Các quan chức Libya nói với Hãng tin AP rằng nhiều xuồng không người lái đã được triển khai trong vụ tấn công. Ít nhất bốn chiếc bị đánh chặn và phá hủy, trong khi hai chiếc khác đánh trúng tàu chiến, gây ra vụ nổ lớn.

Hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy tàu Merkury đã chìm phần lớn, chỉ còn phần mũi nhô lên khỏi mặt nước.

Vụ tấn công xảy ra trên Địa Trung Hải, cách miền nam Ukraine hơn 1.600km, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý về phạm vi hoạt động quân sự của Kiev.

Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công, đồng thời kêu gọi điều tra độc lập và minh bạch.

Chính quyền miền Đông Libya cũng lên án vụ việc là hành động vi phạm chủ quyền và đe dọa an toàn hàng hải, tuyên bố sẽ có biện pháp pháp lý và ngoại giao đối với các bên chịu trách nhiệm.

"Libya sẽ không cho phép các cảng biển, lãnh thổ hoặc vùng biển của Libya bị biến thành nơi giải quyết mâu thuẫn, cũng như không đưa các cuộc xung đột quốc tế vào đất nước", tuyên bố nêu.

Cảng Benghazi có vai trò quan trọng đối với hoạt động quân sự của Nga tại Địa Trung Hải và việc tiếp tế cho các lực lượng Nga ở châu Phi.