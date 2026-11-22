Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Theo báo Kyiv Independent, ngày 22-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa than phiền và hối thúc Mỹ sớm cho phép chuyển giao tên lửa Patriot cho Kiev.

Chật vật vì thiếu Patriot

Theo ông Zelensky, chỉ trong tuần này, Nga đã phóng khoảng 2.700 drone tấn công, gần 1.460 quả bom lượn và 165 tên lửa các loại vào Ukraine. Gần như mọi khu vực trên cả nước đều bị tấn công.

Trong khi đó, Ukraine đang thiếu trầm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Đây là loại khí tài chủ lực của Ukraine để đối phó với tên lửa đạn đạo Nga. Do đó, Kiev ngày càng chật vật trước các đợt không kích liên tiếp từ lực lượng Matxcơva.

Đáng chú ý, số tên lửa Patriot mà ông Zelensky muốn Washington sớm chuyển giao không phải hàng viện trợ của Mỹ.

Đó là số tên lửa các đối tác của Ukraine đã bỏ tiền mua qua chương trình Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo quy định, việc chuyển giao tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất từ nước thứ ba phải được Washington phê duyệt.

Trên Telegram, nhà lãnh đạo Ukraine viết: "Trong bối cảnh này, thật khó hiểu khi việc chuyển giao các hệ thống chống tên lửa đạn đạo cho Ukraine lại bị chậm trễ".

Ông Zelensky nhấn mạnh việc Mỹ phê duyệt các đợt chuyển giao là rất quan trọng.

"Chúng tôi cần tăng cường khả năng phòng thủ", ông khẳng định.

Trước đó, trong một buổi họp báo kín, ông Zelensky tiết lộ trong năm 2026, trung bình mỗi tháng Ukraine chỉ nhận được 12 tên lửa đánh chặn Patriot từ Mỹ.

Đây không phải lần đầu ông Zelensky lên tiếng về vấn đề này. Hồi giữa tháng 10, ông đã công khai việc Mỹ trì hoãn cung cấp loại tên lửa này.

Tàu Nga trúng drone trên biển Baltic

Tàu Phần Lan tham gia chữa cháy cho tàu Sparta II, một khung cảnh hiếm thấy trong bối cảnh đối đầu giữa Nga và NATO gần đây - Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 22-11, theo Hãng tin Reuters, lực lượng bảo vệ bờ biển Phần Lan cho biết một tàu cứu hộ Nga đã bắt đầu kéo tàu chở hàng Sparta II cũng của Nga ra khỏi vùng biển Phần Lan.

Trước đó, ngày 21-11, tàu Sparta II trúng hỏa lực ở vùng biển quốc tế phía tây đảo Gogland của Nga, rồi trôi dạt vào vùng biển Phần Lan. Toàn bộ 16 thủy thủ đã được đưa sang một tàu Nga gần đó, trong đó một người bị thương nhẹ.

Tàu Sparta II dài 121m, treo cờ Nga, rời St. Petersburg ngày 20-11 để đi Kaliningrad - lãnh thổ hải ngoại của Nga. Chủ tàu là Oboronlogistika, công ty cung cấp dịch vụ hậu cần cho Bộ Quốc phòng Nga.

Quân đội Phần Lan nhận định tàu này bị máy bay không người lái (drone) Ukraine tấn công.

Trong bảy tàu tham gia chữa cháy có hai tàu Nga, hai tàu Estonia và ba tàu Phần Lan. Đây là một trường hợp hợp tác hiếm hoi, bởi Phần Lan và Estonia đều là thành viên NATO, kiên định ủng hộ Ukraine và thường xuyên bất đồng với Matxcơva.

Từ đầu năm đến nay, Kiev đã nhiều lần phóng drone về phía vùng Leningrad ở tây bắc nước Nga. Một số chiếc bay lạc vào không phận các nước Baltic, làm dấy lên lo ngại chiến sự lan sang lãnh thổ NATO.