Người dân đi lại tại vùng Kaliningrad, Nga vào ngày 2-10-2026 giữa bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP ngày 22-11, truyền thông địa phương cho biết đây là lần đầu tiên còi báo động không kích vang lên tại vùng Kaliningrad kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2-2022.

Cảnh báo hiếm hoi được phát đi tại Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm gần Ba Lan và Lithuania, trong bối cảnh xuất hiện thông tin trên mạng về hoạt động của máy bay không người lái (drone) gần một căn cứ hải quân lớn tại đây.

Cảnh báo được phát đi vào cuối hôm 21-11 (giờ địa phương), vài giờ sau khi một cuộc tấn công bằng drone trên vịnh Phần Lan khiến một tàu hàng Nga đang trên đường đến Kaliningrad bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ Phần Lan vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy vào ngày 22-11.

Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng cho thấy hoạt động của drone quanh thành phố Baltiysk của vùng Kaliningrad, nơi đóng quân của phần lớn Hạm đội Baltic.

Thống đốc Kaliningrad, ông Alexei Bezprozvannykh, cho biết một "vật thể đáng ngờ đến từ hướng Lithuania" đã dẫn tới vụ kích hoạt cảnh báo tại huyện Nemansky, gần biên giới Lithuania, cách Baltiysk khoảng 170km về phía đông bắc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys khẳng định thông tin về một vật thể đáng ngờ được phóng từ lãnh thổ Lithuania về phía Nga là không đúng sự thật.

"Lithuania chưa bao giờ cho phép sử dụng không phận của mình để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga, kể cả trong trường hợp hiện nay" - ông viết trên mạng xã hội X.

Vị trí vùng Kaliningrad của Nga - Ảnh: BBC

Đến khoảng 19h ngày 22-11 (giờ Việt Nam), Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn nguồn tin từ cơ quan kiểm soát không lưu tiết lộ: Một máy bay trinh sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đăng ký tại Mỹ cũng đã được phát hiện bay trên không phận vùng Kaliningrad hôm nay, sau khi cất cánh từ sân bay của NATO tại Romania.

"Mặc dù hôm nay là Chủ nhật, một máy bay trinh sát Bombardier Artemis II vẫn được phát hiện trong không phận vùng Kaliningrad" - nguồn tin cho biết, đồng thời lưu ý loại máy bay này hiếm khi thực hiện các chuyến bay vào Chủ nhật.

Theo nguồn tin này, "máy bay hoạt động ở độ cao khoảng 9.700m và bay vòng quanh vùng Kaliningrad của Nga theo các hành lang hàng không vốn dành cho hoạt động hàng không dân dụng".

Nghi ngờ NATO chuẩn bị phong tỏa đường không và đường biển với Kaliningrad Kaliningrad là lãnh thổ tách rời của Nga ở châu Âu, với vị trí kẹp giữa hai thành viên NATO là Lithuania và Ba Lan bên bờ biển Baltic. Vùng này có dân số khoảng 1 triệu người và được quân sự hóa đáng kể, đồng thời là nơi đặt trụ sở Hạm đội Baltic của Nga. Hôm 1-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ cân nhắc sử dụng "mọi loại vũ khí" nếu vùng Kaliningrad bị tấn công, đồng thời khẳng định Nga "không có ý định tấn công bất kỳ ai". Trước đó, hồi cuối tháng 9, Đại sứ quán Nga tại Ireland cảnh báo rằng Nga "sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình, gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ nếu các nước trong NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad với phần còn lại của đất nước". Đại sứ quán Nga nói rằng "có thông tin cho thấy NATO đang chuẩn bị phong tỏa đường không và đường biển đối với Kaliningrad".