Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen - Ảnh: REUTERS

Theo báo Guardian ngày 21-11, Đan Mạch đã quyết định trục xuất tùy viên quốc phòng Nga tại Copenhagen sau khi cáo buộc tình báo Nga đứng sau âm mưu sát hại rapper Kyivstoner, người mang hai quốc tịch Ukraine và Mỹ.

"Chúng tôi đã triệu tập Đại sứ Nga tới Bộ Ngoại giao và thông báo quyết định của chính phủ về việc trục xuất tùy viên quốc phòng Nga", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen thông báo hôm 20-11, đồng thời cho biết nhà ngoại giao Nga sẽ có 7 ngày để rời đi.

Theo giới chức Đan Mạch, hôm 25-9, khi rapper Kyivstoner, tên thật là Albert Viktorovich Vasiliev, chuẩn bị biểu diễn tại một buổi hòa nhạc ở phía bắc Copenhagen thì xảy ra vụ sát hại.

Sau vụ việc, Ngoại trưởng Rasmussen cho biết Đan Mạch đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế công dân Nga nhập cảnh châu Âu, hướng tới ngừng cấp thị thực cho những chuyến đi không thiết yếu.

Theo Hãng tin Reuters, trong thông điệp gửi các nhà ngoại giao cấp cao châu Âu, ông đề xuất EU ngừng cấp thị thực du lịch cho công dân Nga và ngừng công nhận hộ chiếu Nga không có dữ liệu sinh trắc học trên toàn khu vực Schengen, gồm 25 nước thành viên EU và 4 quốc gia ngoài khối.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ sớm đề xuất một "chiến lược an ninh châu Âu mới" nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó và răn đe.

Phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố Matxcơva sẽ có "phản ứng phù hợp" trước quyết định trục xuất, theo Hãng thông tấn TASS.

Đại sứ quán Nga tại Copenhagen cũng bác bỏ cáo buộc, cho rằng phía Đan Mạch chưa đưa ra bằng chứng chứng minh Nga có liên quan đến vụ việc này.