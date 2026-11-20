Từ trái qua: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nắm tay sau cuộc họp báo, kết thúc Hội nghị thượng đỉnh EU - Anh tại trụ sở Hội đồng EU ở Brussels (Bỉ) ngày 20-11 - Ảnh: AFP

Liên minh châu Âu (EU) và Anh vừa đánh dấu bước khởi đầu cho nỗ lực tái thiết lập quan hệ sau 10 năm Brexit, khi hai bên đạt được thỏa thuận trong 3 lĩnh vực then chốt về thực phẩm, phát thải và chương trình đi lại dành cho thanh niên.

Các thỏa thuận được công bố sau khi hai bên kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ vào ngày 20-11.

Anh và EU hàn gắn quan hệ

Theo Hãng tin Reuters, đáng chú ý nhất là thỏa thuận cho phép động vật, thực vật và các sản phẩm liên quan như xúc xích, hạt giống được lưu thông qua biên giới mà không cần các giấy chứng nhận và thủ tục kiểm soát hiện hành.

Anh ước tính thỏa thuận này có thể giúp nền kinh tế nước này tăng thêm 5,1 tỉ bảng Anh (6,7 tỉ USD) mỗi năm.

Một thỏa thuận khác sẽ kết nối hệ thống giao dịch phát thải của Anh và EU, theo đó hàng hóa của hai bên (chẳng hạn như thép) sẽ được miễn thuế carbon tại biên giới của bên còn lại.

Hai bên cũng thống nhất cho phép thanh niên mỗi bên sang bên kia làm việc hoặc học tập trong tối đa ba năm.

Theo các nhà ngoại giao EU, vấn đề nhập cư từng ảnh hưởng đến kết quả trưng cầu ý dân về Brexit, do đó Anh ban đầu chỉ đề xuất tiếp nhận 50.000 thanh niên, nhưng sau cùng đã đồng ý nâng hạn mức lên 100.000 người.

Hội nghị thượng đỉnh EU - Anh tại trụ sở Hội đồng EU ở Brussels (Bỉ) ngày 20-11 - Ảnh: AFP

Một thập niên sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit, bất đồng giữa Anh và EU đã dần lắng xuống. Trước những biến động toàn cầu, từ xung đột, thuế quan đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, hai bên đều nhận thấy nhu cầu tăng cường liên kết.

Thủ tướng Anh Andy Burham từng nói Anh nên cân nhắc nhiều phương án cho quan hệ với EU, bao gồm cả khả năng quay lại khối. Ông cho rằng có một "sự thật hiển nhiên" là nước Anh mất nhiều hơn được hậu Brexit.

Ông Burham cho rằng Anh và EU "sẽ mạnh mẽ hơn khi sát cánh bên nhau". Ông xem các kết quả đạt được là cùng có lợi và cho rằng các thỏa thuận sẽ giúp giảm chi phí, ổn định giá cả và mở ra cơ hội cho người trẻ.

Quan điểm này được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hưởng ứng. Ông Costa tuyên bố EU sẵn sàng xây dựng "mối quan hệ gần gũi nhất có thể" với Anh.

"Chúng tôi rất quan tâm theo dõi cuộc thảo luận mà ông đã khởi động lại về tương lai chung của chúng ta. Như ông đã biết, EU luôn sẵn sàng hướng tới mối quan hệ gần gũi nhất có thể với Anh", ông nói với Thủ tướng Burnham.

Vẫn còn bất đồng

Các nhà lãnh đạo Anh và EU cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ) ngày 20-11 - Ảnh: AFP

Theo tuyên bố chung sau hội nghị, các thỏa thuận sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2028. Những người trẻ đầu tiên có thể tham gia chương trình đi lại và làm việc dự kiến từ năm 2030.

Bên cạnh những thỏa thuận đã đạt được, Anh và EU vẫn chưa thống nhất được mức học phí dành cho sinh viên EU tại các trường đại học ở Anh.

Hiện sinh viên quốc tế phải trả mức học phí thường cao gấp 4 lần sinh viên trong nước. EU muốn sinh viên các nước thành viên được hưởng mức học phí như sinh viên người Anh, trong khi London chỉ đề xuất giảm đáng kể học phí. Hai bên đặt mục tiêu giải quyết bất đồng trong vòng 6 tháng.

Một vấn đề nhạy cảm khác là việc Anh chấp nhận tuân thủ các quy định của EU.

London muốn được hưởng quy chế đặc biệt trong chương trình "Sản xuất tại châu Âu" (Made in Europe), nhất là đối với ngành ô tô. EU sẵn sàng xem xét, nhưng yêu cầu Anh điều chỉnh chính sách theo quy định của khối, trong đó có các biện pháp hạn chế xe điện Trung Quốc.

Trong tuyên bố chung cuối cùng, hai bên thống nhất Anh sẽ bảo đảm các lĩnh vực hợp tác tuân thủ những biện pháp liên quan của EU nhằm bảo vệ ngành sản xuất và ngăn hành vi né tránh quy định.

Cách diễn đạt này được cho là đề cập đến đề xuất của Pháp và Đức, theo đó EU có thể sử dụng ngân sách công để hỗ trợ xe sản xuất tại Anh thông qua mua sắm công hoặc trợ cấp, nếu London đồng ý điều chỉnh chính sách một cách linh hoạt theo các biện pháp bảo hộ thương mại của EU.

Điều này có thể đồng nghĩa với việc Anh phải hạn chế nhập khẩu xe hybrid và xe điện chạy pin sản xuất tại Trung Quốc. London được cho là vẫn do dự trước biện pháp này.