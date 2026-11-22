Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 21-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng họ đang chi quá nhiều tiền cho cuộc chiến tại Ukraine.

Theo lời ông Zelensky, Tổng thống Mỹ cho rằng châu Âu có thể dành khoản tiền này cho nhu cầu trong nước nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ông Trump đưa ra nhận định trên qua điện thoại, trong cuộc họp ngày 19-11 tại Berlin của "Liên minh tự nguyện", nhóm các nước đồng minh của Ukraine.

Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc gặp ba bên giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến.

"Ông ấy nói châu Âu đang chi rất nhiều tiền và có thể dùng số tiền đó cho chính mình sau khi chiến sự kết thúc", ông Zelensky kể lại với báo giới.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo Ukraine nhận xét phát biểu của ông Trump "không giống một lời đe dọa".

Sau khi trở về Washington ngày 20-11, ông Trump cho biết ông Putin đã bày tỏ rõ mong muốn chấm dứt chiến sự tại Ukraine bằng biện pháp ngoại giao. Dù vậy, ông Zelensky vẫn hoài nghi liệu nhà lãnh đạo Nga có sẵn lòng thỏa hiệp hay không.

"Tôi có phần hoài nghi hơn phía Mỹ về việc ông Putin có sẵn sàng thỏa hiệp không. Tôi cũng đã nói điều đó với Washington", ông Zelensky cho biết.

Về triển vọng đàm phán, ông Zelensky hoan nghênh những tuyên bố gần đây của các đặc phái viên Mỹ về việc đưa châu Âu tham gia tiến trình hòa bình với tư cách đối tác đầy đủ.

Tuy nhiên ông cho rằng các đặc phái viên Mỹ cần thống nhất chương trình nghị sự và thời điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.

"Chắc chắn Mỹ sẽ cố gắng thúc đẩy cuộc gặp diễn ra sớm nhất có thể. Còn tôi tin Nga sẽ tìm mọi cách để trì hoãn cuộc gặp", ông Zelensky nói.

Trong khi đó, phát biểu hôm 19-11, Tổng thống Putin cáo buộc Kiev và châu Âu không sẵn sàng thỏa hiệp để giải quyết cuộc chiến tại Ukraine.