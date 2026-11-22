Ông Trump đăng bức ảnh chụp cùng ông Putin lên Truth Social - Ảnh: DONALD J. TRUMP/TRUTH SOCIAL

Đây là một trong số hơn 30 bức ảnh từ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc mà Tổng thống Donald Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social hôm 21-11, theo báo The Independent.

Tại Hội nghị APEC năm nay, nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến dư luận chú ý khi dành cho ông Putin lời chào đón nồng nhiệt, cùng tuyên bố “ông ấy là bạn của tôi!”.

Trở lại Nhà Trắng vào cuối tuần này, khi được hỏi liệu ông Putin có phải bạn của nước Mỹ hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi không thể trả lời thay nước Mỹ”.

Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng không quên nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân “rất tốt đẹp” giữa mình với nhà lãnh đạo Nga.

“Các bạn biết đấy, thật may mắn khi một ai đó có thể duy trì được mối quan hệ với lãnh đạo của những quốc gia quyền lực nhất thế giới”, ông Trump nói thêm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh mối quan hệ giữa lãnh đạo của các quốc gia có “giá trị vô cùng to lớn”.

“Những mối quan hệ đó định hình bầu không khí cho toàn bộ quan hệ song phương, tạo tiền đề cho các nhà đàm phán thương mại, cũng như nhà ngoại giao của chúng ta”, ông Rubio phát biểu.

Tuy nhiên, việc ông Trump coi ông Putin là “bạn” đã khiến các đồng minh của Mỹ ở châu Âu quan ngại.

Phát biểu tại một buổi họp báo, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết: “Hình ảnh ông Trump ôm Tổng thống Putin và gọi ông ấy là bạn khiến chúng tôi quan ngại. Nếu buộc phải đưa ra quyết định, ông ấy sẽ chọn người bạn nào?”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng việc ông Trump gặp ông Putin là điều “rất khó hiểu”, theo NBC News.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte lại phản ứng thận trọng hơn khi ủng hộ nguyên tắc các cường quốc hạt nhân gặp gỡ để thúc đẩy hoạt động ngoại giao.