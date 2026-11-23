Ảnh vệ tinh cho thấy tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga bị chìm một phần tại một căn cứ hải quan ở Benghazi (Libya) ngày 22-11 - Ảnh: Vantor/AP

Theo kết quả điều tra sơ bộ do chính quyền miền Đông Libya công bố ngày 22-11, vụ việc khiến 10 người, gồm công dân Nga và Libya, bị thương nhẹ. Các nạn nhân đang được điều trị tại thành phố Benghazi.

Công ty cung cấp ảnh vệ tinh Vantor xác định con tàu gặp sự cố là Merkury, một tàu hộ vệ thuộc Hải quân Nga.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 22-11 cho thấy phần lớn con tàu đã bị lật và chìm xuống nước, chỉ còn phần mũi nổi trên mặt biển. Khói bốc lên từ một phần cấu trúc phía trên con tàu, trong khi nhiều mảnh vỡ nằm rải rác dọc cầu cảng.

Theo kênh truyền hình Almasar, chính quyền miền Đông Libya đã phối hợp với Nga mở cuộc điều tra nhằm "làm rõ hoàn cảnh xảy ra vụ tấn công, nguồn gốc và bên đứng sau vụ việc".

Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nga và Ukraine cũng chưa lên tiếng.

Cũng trong ngày 22-11, Hãng Reuters dẫn lời hai nguồn tin quân sự cho biết một tàu thương mại treo cờ Malta cũng bị xuồng không người lái tấn công ngoài khơi Benghazi.

Theo Hãng tin AFP, sự việc diễn ra đúng lúc các lực lượng Ukraine đang gia tăng các đòn tập kích nhằm vào mục tiêu của Nga ở cách xa tiền tuyến.

Hãng AP dẫn các nguồn thạo tin cho rằng một số USV của Ukraine được phóng từ một căn cứ do lực lượng Ukraine vận hành ở miền Tây Libya nhằm vào con tàu Nga.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 23-11 bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước các vụ tấn công, đồng thời kêu gọi "một cuộc điều tra ngay lập tức, độc lập và minh bạch".

"Libya không thể hứng chịu và tuyệt đối không được trở thành chiến trường cho các cuộc xung đột từ bên ngoài" - UNSMIL nhấn mạnh trên mạng xã hội X.

Sau biến động chính trị năm 2011, Libya rơi vào tình trạng bất ổn và chia rẽ kéo dài. Từ năm 2015, nước này hình thành hai trung tâm quyền lực đối lập ở miền Đông và miền Tây, với các chính quyền và lực lượng vũ trang riêng. Dù thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 10-2020, tình trạng chia cắt vẫn chưa được giải quyết. Năm 2021, Chính phủ Thống nhất Dân tộc (GNU) được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, đặt trụ sở tại thủ đô Tripoli và kiểm soát phần lớn miền Tây. Trong khi đó, chính quyền miền Đông cùng các lực lượng vũ trang tại đây tiếp tục duy trì ảnh hưởng ở miền Đông và phần lớn miền Nam.