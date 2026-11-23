Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner - Ảnh: AFP

Chia sẻ trên nền tảng X ngày 22-11, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Nga đã sẵn sàng thảo luận về những bảo đảm này, coi đây là một bước tiến đáng kể, cho thấy Matxcơva thực sự nghiêm túc với mục tiêu hòa bình.

Con rể Tổng thống Trump cho rằng một cơ chế bảo đảm an ninh đáng tin cậy, đi kèm các biện pháp răn đe và kiểm soát nguy cơ đối đầu quân sự, có thể giảm đáng kể nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.

Ông Kushner đồng tình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng các cam kết an ninh phải được quy định cụ thể, có tính khả tín và được văn bản hóa rõ ràng, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine đòi phải có “giấy trắng mực đen”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mọi đề xuất bảo đảm an ninh đều cần được xem xét thận trọng và phải được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn, đồng thời tuân thủ các quy trình hiến pháp và Quốc hội Mỹ.

Theo ông Kushner, ông Trump chỉ chấp thuận một cam kết như vậy nếu nhận thấy nó phục vụ rõ ràng lợi ích quốc gia của Mỹ. Các bảo đảm an ninh cho Ukraine không được tách biệt khỏi cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu chiến.

Cụ thể, ông Kushner đề xuất củng cố các thể chế và thỏa thuận an ninh hiện có ở châu Âu. Các đề xuất bao gồm thiết lập những kênh tham vấn thường trực, cơ chế liên lạc trong khủng hoảng, phối hợp nhằm tránh va chạm quân sự, tăng cường minh bạch và áp dụng các biện pháp có đi có lại để giảm nguy cơ leo thang.

Theo ông, mục tiêu hướng tới phải là một tương lai trong đó “Ukraine được an toàn, châu Âu mạnh mẽ hơn, Nga tin tưởng rằng NATO không tìm kiếm sự đối đầu, còn NATO cùng các đối tác tin tưởng rằng Nga sẽ tôn trọng chủ quyền và an ninh của các nước láng giềng”.

Ông Kushner nhấn mạnh chưa có thỏa thuận nào được thông qua, song lưu ý việc các bên sẵn sàng tham gia thảo luận những vấn đề mang tính lịch sử này tạo ra cơ hội quan trọng để chấm dứt cuộc chiến.

Trước đó, Tổng thống Ukraine khẳng định tư cách thành viên NATO vẫn là bảo đảm an ninh rõ ràng nhất cho nước này, đồng thời giúp củng cố liên minh.

Với phương án bảo đảm tương tự Điều 5, ông Zelensky muốn được làm rõ những nước tham gia, cách thức bảo vệ Ukraine và khả năng đối phó nếu Nga tiếp tục tấn công. Theo ông, mọi cam kết phải được thể hiện bằng văn bản, thay vì chỉ dừng ở tuyên bố chính trị.

Về phần mình, cùng ngày 20-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bác bỏ ý tưởng trao cho Ukraine bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 NATO, nhấn mạnh chúng hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Matxcơva.