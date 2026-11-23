Bộ trưởng Cựu chiến binh Vitalii Kim trong ảnh chụp tại thành phố Lviv, Ukraine ngày 14-11-2026 - Ảnh: UKRINFORM

Theo báo The Kyiv Independent, ông Vitalii Kim (45 tuổi), cựu Thống đốc tỉnh Mykolaiv, mới đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu chiến binh Ukraine trong 4 tháng.

Làn sóng kêu gọi ông từ chức gia tăng sau khi ông đưa ra những phát biểu gây tranh cãi trước truyền thông về lợi ích của việc chăm sóc tâm lý cho cựu binh, cũng như khả năng một số binh sĩ sẽ sa vào con đường phạm tội sau khi trở về từ tiền tuyến.

Theo cổng thông tin điện tử của Nội các Ukraine, kiến nghị kêu gọi ông Vitalii Kim từ chức đã nhận được 25.605 chữ ký, vượt ngưỡng 25.000 chữ ký cần thiết để kiến nghị được chính phủ xem xét.

"Cảm ơn tất cả những người đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi! Chúng ta chỉ mất chưa đầy 5 ngày. Giờ đây, Thủ tướng Ukraine có trách nhiệm xem xét kiến nghị này" - cựu binh Ukraine Oleh Symoroz đăng trên mạng xã hội ngày 22-11.

Việc thu thập đủ 25.000 chữ ký không đồng nghĩa ông Kim tự động bị miễn nhiệm, nhưng buộc Nội các Ukraine phải xem xét và phản hồi kiến nghị trong vòng 10 ngày.

Kiến nghị kêu gọi Thủ tướng Serhii Koretskyi đệ trình lên Quốc hội Ukraine đề xuất về việc miễn nhiệm ông Kim.

Kiến nghị do ông Mykyta Tatianko, một cựu binh từng tham gia bảo vệ thành phố Mariupol, đăng ký ngày 18-11. Ông Tatianko kêu gọi miễn nhiệm ông Vitalii Kim, tiến hành đánh giá toàn diện thời gian ông đảm nhiệm chức vụ và phối hợp với cộng đồng cựu binh Ukraine để lựa chọn người thay thế.

"Với tư cách là người từng bảo vệ Mariupol, một cựu binh từng bị Nga bắt giữ và thấu hiểu cái giá thực sự phải trả trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ukraine, tôi đưa ra yêu cầu này" - ông viết.

Kiến nghị kêu gọi miễn nhiệm ông Vitalii Kim được đưa ra hai ngày sau khi vị bộ trưởng trả lời phỏng vấn Hãng tin RBC Ukraine, làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng cựu binh nước này.

Ông Kim nói rằng ông tin tình trạng tội phạm chắc chắn sẽ gia tăng khi các binh sĩ trở về từ chiến trường. Ông cũng xem nhẹ tầm quan trọng của hỗ trợ tâm lý dành cho cựu binh, cho rằng phần lớn họ có thể tự giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần.

"Đơn giản là tôi không tin vào tất cả những lời bàn tán về 'sang chấn' hay 'quá trình chữa lành'. Đó chỉ là chiêu trò tiếp thị" - ông nói.

Ông Symoroz, một cựu binh khuyết tật và thường xuyên chỉ trích công việc của ông Vitalii Kim trên cương vị bộ trưởng, cho rằng những phát biểu trên khiến ông Vitalii Kim "không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ".