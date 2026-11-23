Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - Ảnh: TASS

Ngày 23-11, Hãng thông tấn Tass tường thuật: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa cho rằng chính Ukraine và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tạo ra những tình huống khiến Nga phải cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.



Ông Medvedev chia sẻ như trên trong bài báo có tiêu đề "Chủ quyền quốc gia và vũ khí hạt nhân: Các khía cạnh pháp lý quốc tế trong bảo đảm an ninh quốc gia", đăng trên Tạp chí Luật quốc tế Matxcơva.

"Xét về mặt chính thức, trong một số trường hợp, các bên cùng đứng về phía đối đầu với chúng tôi - gồm Ukraine, các nước NATO và một số nước phương Tây không thuộc liên minh - đã tạo ra những tình huống khiến Nga phải cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân", ông Medvedev viết.

Tuy nhiên ông lưu ý trước khi đưa ra những quyết định như vậy, Tổng thống Nga "luôn căn cứ vào việc phân tích toàn diện tất cả yếu tố, cũng như sự tương xứng giữa thiệt hại thực tế mà Nga phải gánh chịu và các biện pháp đáp trả".

Ông Medvedev, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, là một trong những người có quan điểm cứng rắn với phương Tây nổi bật nhất tại Matxcơva. Ông thường xuyên chỉ trích Ukraine và châu Âu.

Ông cũng từng có những phát biểu đáng chú ý về vũ khí hạt nhân. "Nếu Nga không có vũ khí hạt nhân, rất có thể đất nước chúng tôi sẽ không còn tồn tại nữa" - ông Medvedev nói hồi tháng 1 năm nay.

Đến tháng 2, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo rằng kế hoạch của Anh và Pháp về việc chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Ukraine là "con đường trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới".

Đến nay xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc, bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Mỹ. Hôm 17-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, gồm cả tên lửa đánh chặn và máy bay chiến đấu.