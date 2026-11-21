Người dân ngồi bên đường chờ khách mua nhiên liệu đựng trong các chai nhựa tại thành phố Taiz ngày 14-11-2026, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm khiến giá nhiên liệu tăng lên mức cao kỷ lục, hơn 50 USD cho mỗi 20 lít - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã, tình hình Yemen đang cực nóng vì ảnh hưởng của các cuộc không kích từ bên ngoài và biến động kinh tế xã hội ở nhiều địa phương.

Ông Farhan Haq, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ngày 20-11 cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi và quan ngại trước những thông tin về các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào cảng Hodeidah trong hôm nay, các hoạt động quân sự đang diễn ra tại các tỉnh Sanaa, Saada và Taiz, cũng như những cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhằm vào Saudi Arabia".

"Chúng tôi vẫn hết sức quan ngại trước tình trạng leo thang quân sự đang diễn ra tại Yemen và xung quanh Yemen" - ông Farhan Haq chia sẻ.

Ông nói thêm: "Chúng tôi nhấn mạnh cần bảo đảm hoạt động liên tục của các cảng biển Yemen bên bờ Biển Đỏ, vốn là tuyến huyết mạch đối với hàng triệu người ở Yemen".

Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, gồm cả cấm tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông Haq nhấn mạnh xung đột không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự và các bên cần tìm con đường quay trở lại đàm phán chính trị.

Bức ảnh ghi lại hiện trường sau các cuộc không kích được cho là do Saudi Arabia tiến hành nhằm vào một nhà máy gần thành phố Hodeida, Yemen ngày 18-11-2026 - Ảnh: AFP

Liên hợp quốc cho biết người dân Yemen đang tiếp tục gánh chịu hậu quả của tình trạng bạo lực leo thang.

Tại thành phố Taiz, tình trạng thiếu lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác ngày càng trầm trọng. Hôm 20-11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết lượng lương thực dự trữ hiện chỉ đáp ứng được 1/10 nhu cầu của người dân.

"Trong bối cảnh các tuyến đường vẫn bị phong tỏa, nguồn cung lương thực, thuốc men và nước đã giảm 90%, trong khi nguồn cung khí đốt dùng để nấu ăn, xăng và dầu diesel giảm tới 97%. Giá lương thực tăng 60%, giá nhiên liệu và khí đốt tăng 300%, còn chi phí vận tải tăng gấp 4 lần" - OCHA cho biết.

Cơ quan này cũng cho hay tình trạng thiếu thuốc men, vắc xin và vật tư y tế đang gây gián đoạn hoạt động chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ em, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính.

Bất chấp giao tranh tiếp diễn và những hạn chế trong việc tiếp cận, các đối tác nhân đạo vẫn đang hỗ trợ những gia đình phải di dời trên khắp tỉnh Taiz, theo OCHA.

Cơ quan này một lần nữa kêu gọi các bên bảo vệ dân thường và người tị nạn, đồng thời bảo đảm hoạt động tiếp cận nhân đạo an toàn, liên tục và không bị cản trở, gồm cả việc mở lại các tuyến đường tiếp tế trọng yếu dẫn vào thành phố Taiz.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát thủ đô Sanaa và hầu hết các trung tâm dân cư lớn của Yemen kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2014. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào năm 2015 để giúp Chính phủ Yemen. Giao tranh hiện nay - vốn lan rộng từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran - đã làm bùng phát trở lại cuộc chiến phức tạp kéo dài 12 năm ở Yemen. Cuộc chiến này đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.