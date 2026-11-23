Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ tiếp nhận quốc thư từ các tân đại sứ của nhiều quốc gia - Ảnh: YONHAP

Trong phát biểu ngày 22-11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này không theo đuổi bá quyền hay sự bành trướng, đồng thời sẵn sàng phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc gia tôn trọng chủ quyền của Bình Nhưỡng, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Phát biểu tại lễ trình quốc thư của đại sứ 10 quốc gia, ông Kim khẳng định: "Triều Tiên không tìm kiếm bá quyền hay bành trướng. Gây sức ép bằng vũ lực và cưỡng ép hoàn toàn không có điểm chung nào với chính sách đối ngoại của đất nước chúng tôi".

Ông nhấn mạnh hòa bình, phát triển và thịnh vượng vẫn là những giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên. Bình Nhưỡng sẽ củng cố quan hệ với tất cả quốc gia tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong bối cảnh tình hình quốc tế bất ổn, bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền phát triển của đất nước vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất.

"Tình hình an ninh tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như môi trường chính trị và quân sự ở Đông Á đang đặt ra yêu cầu cấp thiết rằng chúng tôi phải tự trang bị cho mình sức mạnh, năng lực nhằm đảm bảo trọn vẹn an ninh cũng như niềm tin vào hòa bình", ông Kim khẳng định, qua đó bảo vệ nỗ lực mở rộng kho vũ khí của Bình Nhưỡng.

Buổi lễ diễn ra tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ông Kim tiếp nhận quốc thư từ đại sứ các nước Nga, Indonesia, Thụy Điển, Việt Nam, Brazil, Cộng hòa Czech, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan và Bangladesh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm cùng từng nhà ngoại giao và bày tỏ kỳ vọng các đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ song phương.