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Ông Kim Jong Un thị sát căn cứ hải quân mới ở bờ biển phía đông

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 12-11 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát một căn cứ hải quân quy mô lớn đang được xây dựng ở bờ biển phía đông nước này.

Ông Kim Jong Un thị sát căn cứ hải quân mới ở bờ biển phía đông - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát căn cứ hải quân ngày 11-11 - Ảnh: KCNA

Trong buổi thị sát ngày 11-11, ông Kim Jong Un đã gọi đây là dự án có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia và chủ quyền biển của Triều Tiên.

Theo KCNA, ông Kim nhấn mạnh mục tiêu phải hoàn thành công trình đúng thời hạn, cũng như hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng của căn cứ theo dự kiến.

“Việc xây dựng căn cứ hải quân hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa then chốt, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển của đất nước từ A đến Z.

Do đó công trình nhất định phải được hoàn thành theo đúng tiêu chuẩn mà Đảng đề ra và trong thời hạn đã ấn định”, nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu.

Cùng ngày, ông Kim cũng có chuyến thị sát và chỉ đạo tại hiện trường ở 1.000 khu nhà ở mới đang xây dựng thuộc huyện Tongchon, tỉnh Kangwon, nơi đang triển khai dự án xây dựng căn cứ hải quân quy mô lớn.

Truyền thông Triều Tiên cho biết khu nhà này được xây dựng nhằm bố trí nơi ở cho những người dân phải di dời để phục vụ dự án xây dựng căn cứ hải quân. Những người dân này dự kiến sẽ sớm chuyển đến nơi ở mới.

Bình Nhưỡng không tiết lộ vị trí chính xác của căn cứ hải quân mới, tuy nhiên chuyến thăm huyện Tongchon của ông Kim đã làm dấy lên suy đoán rằng công trình được triển khai tại cảng Jangjon, theo hướng xây dựng căn cứ mới hoặc mở rộng các cơ sở hải quân hiện có tại đây.

Chuyến thị sát của ông Kim diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tìm cách mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã triển khai các phương tiện tác chiến hải quân có khả năng mang vũ khí hạt nhân ở cả hai bờ biển của nước này.

Ông Kim Jong Un thị sát căn cứ hải quân mới ở bờ biển phía đông - Ảnh 2.Ông Kim Jong Un qua cầu Tân Áp Lục mới khánh thành, đến Trung Quốc

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: căn cứ hải quân Kim Jong Un ​Triều Tiên

    Dòng sự kiện: Triều Tiên

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