Hình ảnh ông Kim Jong Un trong chuyến thị sát khu du lịch đang được xây dựng tại thành phố Samjiyon (Triều Tiên), được công bố ngày 17-11 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 17-11 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kiểm tra tiến độ tái thiết tại sân bay Samjiyon, một tuyến đường sắt du lịch và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trong hai ngày 15 và 16-11.

Tại khu nghỉ dưỡng, ông Kim đánh giá các khách sạn, nhà nghỉ và khu nhà ở đều đạt chất lượng "hoàn hảo không tì vết và xứng đáng nhận điểm số tối đa".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu đường băng sân bay sau khi mở rộng phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

"Việc cải tạo và mở rộng sân bay phải được ưu tiên trước khi đưa thành phố Samjiyon trở thành một điểm du lịch miền núi đặc sắc", ông nhấn mạnh.

Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim cùng con gái Kim Ju Ae tham quan khách sạn, kiểm tra cơ sở vật chất tại khu vực gần sườn núi phủ tuyết.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định Ju Ae đang trong quá trình chuẩn bị để kế nhiệm cha.

Ông Kim cũng leo núi Paektu để kiểm tra nhà ga cáp treo vừa được xây dựng lại và các công trình khác, đồng thời yêu cầu các hạng mục tại đây phải đạt chất lượng cao nhất.

"Mỗi công trình được xây dựng tại địa điểm thiêng liêng mang ý nghĩa cách mạng, dù có quy mô nhỏ, đều là công trình mang tính biểu tượng độc đáo của đất nước chúng ta và là điểm tham quan đẳng cấp thế giới không nơi nào sánh bằng", ông tuyên bố.

Chuyến thị sát này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán về khả năng ông Kim có chuyến công du nước ngoài, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-11 cho biết ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Trung Quốc tuần này.

Hãng thông tấn Interfax (Nga) cũng dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp ông Kim nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến trong tuần này.